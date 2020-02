Passagiere aus China werden verfolgt

Der Flughafen Genf-Cointrin hat auf Geheiss des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) neue Massnahmen ergriffen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt, betreffen diese die Passagiere, die aus China einreisen. Es gehe dabei nicht nur darum, diese Fluggäste gründlicher zu informieren. «Die Rückverfolgbarkeit ihrer Reise soll verbessert werden», sagt die Sprecherin.

Konkret: Den Ankömmlingen verteilen die Flughafenmitarbeiter eine sogenannte «Contact Tracing Card». Diese Fragebögen erlauben es den Behörden, das Reiseprogramm in der Schweiz zu kennen. «Falls nötig kann eine Person so geortet und ihre Aufenthaltsorte zurückverfolgt werden.»

Mit Flyern, die die Besatzungen während des Fluges verteilen, sollen die Touristen auf die aktuelle «epidemische Situation» in der Schweiz aufmerksam gemacht werden. «Die Behörden gehen davon aus, dass diese Massnahmen vorerst ausreichen. Zumal die ankommenden Passagiere vor ihrem Abflug medizinisch untersucht werden.»

Scheiben sollen Schaltermitarbeiter schützen

Auch am Flughafen Zürich wappnet man sich für den Fall, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Bei den geplanten Massnahmen geht es in erster Linie darum, die Angestellten zu schützen. «Wir haben Plexiglas-Scheiben vorbereitet, die wir an den Schaltern anbringen werden, um die Infektion unserer Mitarbeiter zu verhindern», sagt eine Sprecherin.

Zudem würden bei einer Eskalation jene Angestellte speziell geschützt, die in engem Kontakt mit den Fluggästen stehen – etwa in der Betreuung von beeinträchtigten Passagieren: mit Schutzbrillen, Handschuhen und Masken.



