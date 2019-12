Sätze, die wir 2020 nicht mehr hören wollen

Im neuen Jahr soll alles besser werden – aber ja doch! Und da fangen wir gleich am Anfang an, nämlich bei der Kommunikation, also beim zwischenmenschlichen Austausch. Der braucht unbedingt mehr ­Direktheit und Klarheit und weniger Geschwurbel und Floskeln. Vor ­allem weniger mantrahaftes Wiederholen von Sätzen, die längst so sinnentleert sind, dass man sie austauscht wie routi­nierte Höflich­keiten.

Damit 2020 ein schönes Jahr wird, gehen wir auch gleich mit gutem Beispiel voran – und präsentieren eine kleine Liste von Sätzen, durch deren Abwesenheit jedes Gespräch an Substanz gewinnt.

Yoga-Lehrerin: «Du solltest es mit Homöopathie versuchen»

Nein. Weil es eine Aufklärung gab und dafür ganze viele Menschen gestorben sind. Um diese zu ehren, glauben wir an die Wissenschaft und den Fortschritt, dank diesen beiden wurden nämlich Krankheiten wie Kinderlähmung ausgerottet. Oder Pocken. Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen, und NIE waren dafür Globuli verantwortlich. Sie erkennen den roten Faden?

Politiker: «Wir nehmen das ernst»

Sollten Sie auch, dafür wurden Sie schliesslich gewählt. Wenn Sie das derart betonen, wirkt das irgendwie ungut herablassend, so kopf-tätschelnd, wenn Sie verstehen, was wir meinen.

Restaurants: «Wir kochen frisch und saisonal»

Jetzt im Ernst: Täte ein Gastronom sagen, er koche mit Konserven und fliege die Zutaten aus Übersee ein? Sehen Sie. Es handelt sich daher um eine Null-Info, und null ist einfach immer schlecht.

IT-Abteilung: «Sie müssen ein Ticket lösen»

Wir wollen kein Ticket lösen! Wir wollen, dass die Kiste wieder läuft! Unbürokratisch und schnell! ­Diese Verbundesamtisierung der Arbeitswelt ist des Teufels!

Hündeler: «Er macht nüüt»

Davon gehen wir aus, ansonsten müsste man den ja abtun. Aber ganz offensichtlich sind Ihre Erziehungsbemühungen fruchtlos, zudem mögen wir Ihren Hund nicht, NEHMEN SIE DEN WEG.

Zuspätkommende: «Ich bin halt immer zu spät»

Ausser dann, wenn es um den Flieger nach New York geht. Oder um den TGV. Oder sonst um etwas, das nicht auf Sie wartet. Es hat also eindeutig mit einer inneren Werteskala zu tun, aus der zu schliessen ist, dass Ihre Mitmenschen da eher im unteren Bereich rangieren.

Männer: «Man kann ja nicht mehr allein mit einer Frau Lift fahren»

Willkommen in unserer Welt! Unsereins hält nämlich spätestens ab dem Teenageralter jeden Tag mehrfach Ausschau nach männ­lichen Mitmenschen, mit denen WIR nicht allein Lift fahren können – das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir jedes Zugabteil, jedes Perron, jede Unterführung automatisch auf mögliche Gefahren scannen. Denn was uns droht, ist im Ernstfall gravierender.

Frauen: «Es hatte wieder keine einzige Frau auf dem Podium»

Ja, wo soll man sie denn hernehmen, wenn die meisten Frauen beschliessen, nach der Familiengründung Teilzeit zu arbeiten? Männer mit einem 40-Prozent-Pensum sitzen auch nicht dort oben.

Verkäuferin: «Das trägt man jetzt so»

Nein. Das sitzt einfach nicht, und diesen Wulst da am Rücken müssen Sie uns erst recht nicht als avantgardistisch verkaufen. Wir merken das nämlich. Und kommen nie wieder.

Eltern: «Wir waren alle mal Kinder»

Das Äquivalent zu «Er macht nüüt». Fällt immer dann, wenn der Nachwuchs sich in der Öffentlichkeit lautstark, nun ja, entfaltet und das in der Umgebung nicht zu Begeisterungsstürmen führt. Ist eine Aussage von erschütternder Banalität, die nicht dazu taugt, Sie klüger wirken zu lassen, und heisst abgesehen davon nichts anderes, als dass Sie zu faul sind, Ihrer Aufgabe als Erziehungsberechtigte nachzukommen und dem töibelnden Kind zu erklären, dass es stört, und zwar selbst als Augenstern.

Manager: «Meine Frau hält mir den Rücken frei»

Sie teilen auf diese Weise mit, dass Sie sich daheim um nichts kümmern müssen. Weder die Kehrichtsäcke noch das Turnsäckli der Kinder fallen in Ihren Verantwortungsbereich, da Sie sich recht eigentlich bedienen lassen. Dergestalt Karriere zu machen, ist irgendwie kein Kunststück, nicht? Anders gesagt: Sie sollen sich auf diesen freigehaltenen Rücken nicht allzu viel einbilden.

HR: «Wir bieten frauenfreundliche Arbeitszeiten»

Inwiefern brauchen Frauen besondere Arbeitszeiten? Ist das nicht diskriminierend, und zwar für beide Geschlechter, weil nämlich herablassend den Frauen und benachteiligend den Männern gegenüber? Klar: Sie wollen sagen, dass Mütter willkommen sind. Sagen aber in Tat und Wahrheit, dass Sie Kinderbetreuung für Frauensache halten und nur deshalb den Mitarbeiterinnen erlauben, schon um halb fünf Feierabend zu machen: Damit die in die Krippe rennen und dann das Abendessen zubereiten können. Vermutlich gehen Sie auch davon aus, dass die Mitarbeiterinnen an Sitzungen für den Kaffee verantwortlich sind, so, wie Sie gestrickt sind.

Hipster: «Ich arbeite gerade an einem Projekt»

Wissen wir, danke, und am liebsten in einem Café, aber davon wird die Welt, an der Sie leiden, auch nicht besser und vom Achtsamkeitskurs grad auch nicht.

Mütter: «Mutter zu sein, ist der schwerste/wich­tigste/schönste Job der Welt»

Warum muss die Mutterschaft immer mit diesen Superlativen aufgeladen und überhöht werden, und warum merken die Frauen nicht, dass die Männer sie just mit dieser Begründung jahrhundertelang klein hielten, und warum, zum Teufel, machen die Frauen da immer noch mit?

Väter: «Ich habe am Mittwoch meinen Papi-Tag»

Sie wollen zeigen, dass Sie total engagiert sind, aber dass Sie das für dermassen erwähnenswert halten, spricht nicht für Sie, es deutet vielmehr darauf hin, dass es mit Ihrer Modernität nicht so weit her ist, wie Sie das vorzugeben bemüht sind, sonst würden Sie nämlich nicht damit hausieren gehen. Denken Sie mal darüber nach. Falls das jetzt zu kompliziert ist, überlegen Sie es sich so: Würde Ihre Frau sagen, sie habe «Mami-Tag»? Also.

Coiffeur: «Die wachsen wieder nach»

Daraus spricht die totale Kapitulation, für das Desaster auf dem Kopf gibt es keine Worte. Was hat einer, der so etwas sagt, überhaupt für eine Berufsehre?

Sportler: «Ich durfte zweimal eine Medaille gewinnen»

Vermutlich lernt man das in einem Kommunikationskurs: dass man nicht sagen soll «Ich habe zweimal gewonnen», sondern mit dem Verb «dürfen» arbeiten soll, weil das einen sympathisch und bescheiden wirken lasse. Jetzt müssen Kommunikationsfachleute auch leben, aber das ist trotzdem Blödsinn. Ein Sieg ist der Lohn für harte Arbeit, da muss man da doch nicht so verkrampft tiefstapeln, da soll man überschäumend vor Freude ins Mikrofon brüllen: «Verdammt, ja!!! Verzicht und Verbissenheit und eine verlorene Jugend haben sich gelohnt!» Das nennt man authentisch, und wer es ist, dem fliegen die Herzen nur so zu.

Bräute: «Ich kann den Namen meines Mannes annehmen und trotzdem total emanzipiert sein»

Nein. Denn: Weshalb sollten Sie überhaupt nur eine einzige Sekunde darüber nachdenken, Ihren Namen zu ändern? Also: aufhören zu existieren als die Frau, die Sie bisher waren? Was ist das für eine Botschaft an die Welt? An die Sisterhood? An eine allfällige Tochter? Hm? Absichtserklärungen reichen nie, in Sachen Emanzipation auch nicht. Da müssen Sie schon ein ­wenig mehr in die Hosen.

Firmen 1: «Ihre Meinung ist uns wichtig»

Ist die Prämisse. Sie leben schliesslich von uns, und wenn wir Sie doof finden, haben Sie ein Problem, deshalb ist es völlig überflüssig, dass Sie das erwähnen, auch wenn Sie meinen, wir fielen darauf rein.

Firmen 2: «Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis»

Dauernd sollen wir für alle Verständnis haben. Wir bitten daher ebenfalls um selbiges, und zwar dahingehend, dass wir fortan ­keines mehr haben. Weder für die chronisch überfüllt-verspäteten SBB noch für lange Warte­zeiten oder lausigen Kunden­service oder miserablen Handy-Empfang. ­Machen Sie einfach Ihren Job ­besser.

Schönheitsoperierte: «Ich machte es für mich»

Klingt sehr traurig, nämlich nach grosser Sonst-sieht-sich-der-Gatte-anderweitig-um-Furcht. Sagen Sie besser: nichts. Und tragen Sie die neuen Brüste/Lippen/Po-Polster mit Stolz.