Selbstoptimierung durch Pommes frites

In Grossbritannien hat ein Richter dieser Tage den Veganismus als geschützte Weltanschauung anerkannt – und damit nicht nur Ap­plaus geerntet, sondern auch Häme und Hass auf sich gezogen. Kein Wunder: Über kaum ein Thema wird so gern gestritten wie über die Ernährung. Veganismus, Intervallfasten, Pescetarismus, Low Carb, Low Fat – die Liste der Trends, die nicht nur Gewichtsabnahme, sondern auch Selbstoptimierung versprechen, ist endlos.

Auch kein Wunder, wollen Firmen profitieren und bieten individuelle Ernährungstipps an – kostenpflichtig. Nestlé analysiert in Japan per Software Fotos, die Kunden von ihrem Essen zur Verfügung stellen, um darauf basierend Ernährungspläne zu erstellen. Andere Firmen setzen auf Fragebogen, das Ganze geht hin bis zu Gen-, Stuhl-, und Bluttests.

Ob diese Angebote Konsumenten zu optimierten und langfristig gesünderen Menschen machen, ist fraglich. Durch Fotos und Fragebogen lässt sich sicher nicht sagen, wie der Stoffwechsel funktioniert. Und Untersuchungen verschiedenster Körperflüssigkeiten könnten Aufschluss geben, aber auch da sind nicht alle Methoden medizinisch über alle Zweifel erhaben. Und will man die absolut perfekte Ernährung denn wirklich?

Letztendlich bleibt dabei der Genuss auf der Strecke. Die Fixierung auf gesundes Essen kann zudem zur ernsthaften Störung werden. Die Extremform heisst Orthorexia nervosa. Darunter Leidende verbieten sich alles, was in ihren Augen nicht 100 Prozent gesund ist. Doch Gesundheit hat zwar zu einem wesentlichen Teil mit Ernährung zu tun, aber auch das psychische Wohlbefinden spielt eine wichtige Rolle. Und manchmal braucht die Psyche zur Optimierung vielleicht ein Stück Kuchen, eine Portion Pommes frites mit Ketchup oder eine Pizza mit extra viel Mozzarella.



