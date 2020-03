«Sie gehen in die Narkose, ohne zu wissen, ob sie wieder aufwachen»

Thierry Fumeaux, normalerweise leiten Sie die Intensivstation am Spital Nyon. Jetzt sind Sie mit dem Coronavirus infiziert, ausgerechnet als Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin.

Thierry Fumeaux: Mein Fall ist nicht ungewöhnlich. Auch Pflegepersonal und Ärzte auf den Intensivstationen tragen in dieser Pandemie ein Risiko. Bei ihnen landen praktisch alle schweren Fälle. In Italien gehört jeder zehnte Infizierte zum Gesundheitspersonal, trotz aller Vorsichtsmassnahmen. Es handelt sich oft um junge und gesunde Menschen, die meistens rasch wieder gesund sind. Doch für die Schweiz ist das eine Gefahr. Gerade die Spezialisten sind absolut unersetzlich im Kampf gegen Covid-19.

Es heisst, die Schweiz habe vor allem zu wenig Plätze mit Beatmungsgeräten auf den Intensivstationen, und es fehle Schutzausrüstung. Antje Heise, Sie leiten die Intensivstation im Spital Thun, liegt da das Problem?

Antje Heise: Ich bin ebenfalls überzeugt, dass weder das Material noch die Betten unser erstes Problem sein wird in der kommenden Pandemiewelle, sondern tatsächlich das Personal. Die Zahl der Plätze können wir mit kreativen Lösungen rasch erhöhen. Im Kanton Bern haben wir auch noch Schutzmaterial, zum Beispiel Spezialmasken. Nein, die grosse Frage wird sein, ob wir genügend der speziell ausgebildeten Pflegefachpersonen für die Intensivmedizin haben werden.

Fumeaux: Wir können notfalls Hunderte Beatmungsgeräte organisieren – zum Beispiel beim Koordinierten Sanitätsdienst oder der Armee. Wir stehen dafür in ständigem Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit. Die Zahl der Intensivpflegenden können wir aber kaum erhöhen. Ein Teil des Personals wird sogar wegfallen, weil es sich selber infiziert und dann für ein paar Tage ausfällt.

«In einer ­Pandemie arbeiten Pfleger und Ärzte oft bis zur totalen ­Erschöpfung.»Antje Heise

Warum sind diese Fachkräfte so unersetzlich?

Heise: Intensivpflege ist eine sehr anspruchsvolle, zweijährige Nachdiplomausbildung. Man trainiert schrittweise, wie man mit Patienten umgeht, deren Leben aufgrund einer gravierenden Erkrankung, nach einer schweren Operation oder einem Unfall bedroht ist, und die man zum Beispiel künstlich beatmet. Das kann man nicht in zwei Wochen lernen. Auf der Station übernehmen diese Pflegenden grosse Verantwortung zusammen mit den Ärzten. Wenn plötzlich sehr viele Covid-19-Fälle zu uns kommen, können nur sie die Patienten richtig betreuen. Für uns von der Gesellschaft für Intensivmedizin ist es von grösster Bedeutung, dass diese Fachleute sich auf die Behandlung kritisch kranker Patienten konzentrieren können. Und dass alle Fachleute, die die Erst- und Nachversorgung der hospitalisierten Patienten übernehmen können, mobilisiert werden.

Fumeaux: Wir haben sichergestellt, dass so viel ausgebildetes Personal wie möglich in den kommenden Wochen auf der Intensivstation arbeitet. Die Pensionierten werden wir nicht zurückholen, sie sind eine Risikogruppe. Und auf Studenten greifen wir nur im absoluten Notfall zurück.

Heise: Viele dieser Pflegefachpersonen und Ärzte sind derzeit verunsichert. Muss ich bald 24 Stunden durcharbeiten? Wird es so wie in Italien? Schaffe ich das? In einer Pandemie arbeiten Pfleger und Ärzte oft bis zur totalen Erschöpfung und gefährden sich damit selber. Es ist zentral, dass wir das nicht zulassen. Falls es zum Äussersten kommt und wir wie in der Katas­trophenmedizin arbeiten, haben wir Careteams und Psychologen, die das Personal unterstützen.

Intensivmedizinerin Antje Heise. Foto: PD

In Schweizer Intensivstationen arbeiten sehr viele Grenzgänger. Im Unispital Basel pendelt bis zu ein Viertel aus dem Ausland. In Genf sind es sogar 55 Prozent. Befürchten Sie, dass Länder wie Frankreich oder Deutschland dieses Personal im Notfall bei sich einsetzen?

Fumeaux: Italien hat die Grenzgänger im Tessin bisher nicht aufgehalten, trotz der Krise dort. Aber wir wissen nicht, was in Frankreich und Deutschland passieren wird. Wir stehen deswegen in Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit. Diesen Ländern ist klar, dass sie die Schweizer Spitäler in eine Krise stürzen würden, wenn sie diese Grenzgänger aufhalten würden. Wir müssen das unter allen Umständen vermeiden. Im Notfall müsste der Bundesrat einschreiten.

Warum gelangen 7,5 bis 10 Prozent der Covid-19-Patienten auf die Intensivstation?

Heise: Bei schweren Fällen greift das Virus die Lungen an. Sie haben plötzlich Atemnot, kommen ins Spital und erhalten auf der Isolierstation Sauerstoff über eine Kanüle in die Nase. Doch bei manchen wird die Atemnot schlimmer, und die Patienten atmen immer schneller bis zur Atemerschöpfung. Dann hilft nur noch eine künstliche Beatmung. Man muss einen Schlauch durch den Mund in die Luftröhre legen. Das geht nur unter Narkose in einer speziell überwachten Intensivstation. Nicht selten müssen diese Patienten auf dem Bauch liegen, um die Lungenfunktion zu verbessern. Wenn die Lungen zu fest geschädigt sind und das Atemversagen fortschreitet, folgt oft noch ein Versagen lebenswichtiger Organe wie Nieren oder Herz. Die Covid-19-Patienten sterben in den meisten Fällen an Multiorganversagen.

«Wir in Thun sind in Habtachtstellung. Ich bin aber fest überzeugt, dass die ganze Schweiz und auch wir im Gesundheitswesen diese Krise meistern werden.»Antje Heise

Wer an Covid-19 stirbt, wacht aus der Narkose nicht auf?

Fumeaux: Ja. Und die Sterberate der künstlich Beatmeten ist bei Covid-19 leider hoch. Von denen, die ein solches Atemnotsyndrom entwickeln, könnten 40 bis 60 Prozent sterben, nach den derzeit veröffentlichten Daten. Wir hoffen, diese Zahl durch die Qualität der Intensivpflege in der Schweiz so weit wie möglich zu reduzieren.

Heise: Sie gehen in die Narkose, ohne zu wissen, ob sie wieder aufwachen. Normalerweise lassen wir Patienten, bei denen es möglich ist, noch mit ihren Angehörigen reden. Die Frau, der Mann oder die Kinder kommen auf die Station und können den Patienten noch einmal sehen und umarmen. Aber bei Covid-19 geht das natürlich nicht. Die Infizierten sind alleine, und für viele ist das eine furchtbare Belastung.

Man fragt also, ob sie die Behandlung wünschen.

Heise: Wenn immer möglich, ja. Aber manchmal sind die Patienten lethargisch oder desorientiert, auch als Folge der Atemnot, und können das nicht mehr selber klar entscheiden. Wir rufen deshalb alle auf, sich vorher schon über diese Fragen Gedanken zu machen.

Gestern hat Ihre Gesellschaft mit anderen Fachgremien neue Richtlinien erlassen, wie man in der Covid-19-Pandemie über Behandlungen bei knappen Ressourcen entscheidet.

Fumeaux: Es geht darum, möglichst viele Menschenleben zu erhalten. Wenn es tatsächlich nicht genügend Ressourcen geben sollte, haben Patienten Vorrang, die die beste Prognose haben. Man darf aber keinesfalls diskriminieren nach Alter, sozialem Status oder anderen Faktoren. Der Arzt muss so entscheiden, dass die grösstmögliche Anzahl von Leben gerettet wird. Im absoluten Notfall kann man zum Beispiel nicht mehr jeden Patienten mit schweren Vorerkrankungen oder geringer Lebenserwartung künstlich beatmen. Zentral sind faire und transparente Prozesse.

Er ist mit dem Coronavirus infiziert: der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin Thierryr Fumeaux. Foto: PD

Kann es in der Schweiz zu einer Überlastung kommen?

Heise: Die betroffenen Städte in Norditalien sind technisch auf unserem Stand. Sie haben die gleichen Geräte und sehr viele namhafte Intensivmediziner. Die Bevölkerung hat auch eine ähnliche Altersstruktur. Anders als manche denken, sind wir in der Schweiz also in einer absolut vergleichbaren Situation. Es besteht demnach sehr wohl Anlass zur Sorge.

Fumeaux: Im Tessin ist die Lage bereits ernst. Wir hören von den Kollegen, dass sie teilweise schon ans Limit kommen. In der Romandie ist man noch nicht so weit. Aber alle sind besorgt, dass sie zu wenig Personal und Ressourcen aufgebaut haben, wenn die Anzahl der Infektionen in den kommenden Wochen stärker zunimmt. Denn es kommen ja noch reguläre Patienten auf die Intensivstationen. Herzinfarkte oder Unfälle passieren weiter. Wir haben uns deshalb beim Bundesrat für stärkere Massnahmen eingesetzt. Wir haben Vertrauen in die Behörden, dass sie diese Krise auf die bestmögliche Weise bewältigen.

Heise: In der Deutschschweiz ist die Welle noch nicht da. Hier gibt es noch eine Chance, dass die Massnahmen des Bundesrats stärker Wirkung zeigen, denn die sieht man erst nach etwa zwei Wochen. Wir in Thun sind in Habtachtstellung. Ich bin aber fest überzeugt, dass die ganze Schweiz und auch wir im Gesundheitswesen diese Krise meistern werden.

Herr Fumeaux, was haben Sie als Corona-Infizierter persönlich für eine Prognose?

Fumeaux: Ich bin seit letzten Dienstag zu Hause. Im Moment habe ich nur wenige Beschwerden, und ich gehöre zu keiner Risikogruppe. Wir wissen, dass die Mehrheit der Personen mit schweren Verläufen erst nach fünf bis sieben Tagen Atemnot entwickeln. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass ich in ein paar Tagen wieder gesund bin.



