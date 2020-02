Sigmund Freud und die Aalfrage

Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrhunderten viele Rätsel ­lösen können und der Menschheit in unzähligen Bereichen grosse Fortschritte ermöglicht. Doch auf einige Fragen hat sie bis heute noch keine oder bestenfalls ungenügende oder unbefriedigende Antworten parat: Was war vor dem ­Urknall? Was ist Bewusstsein? Oder: Wie entstand das Leben?

Und dann ist da noch die Aalfrage. Ja, die «Aal»-Frage. Kein anderer Fisch hat die Menschheit seit jeher so fasziniert (oder angewidert), über kaum einen anderen Fisch gibt es so viele Mythen und Legenden, und über keinen anderen Fisch wurde schon so lange und intensiv geforscht. Doch noch ­heute wissen Biologen und Naturschützer bei weitem nicht alles über den Aal, viele Aspekte seines Lebens bleiben ein Mysterium: Warum macht er in seinem Leben so viele Metamorphosen durch? Wie alt kann der Fisch werden? Warum lässt er sich nicht züchten? Und vor allem: Wie pflanzt sich der Aal fort?

Zugegeben, der Aal ist für viele Menschen noch immer eine weitgehend unbekannte, schleimige und eher eklige Kreatur, die im Schlamm wühlt und sich angeblich von Aas ernährt (was so nicht stimmt), kein grosser Sympathieträger jedenfalls. Wer zum Beispiel die «Blechtrommel» von Günter Grass gelesen oder den Film von Volker Schlöndorff gesehen hat, der wird den Moment nie vergessen, als ein Mann einen toten Pferdekopf aus dem Meer zieht, dem dann gut zwei Dutzend Aale aus Augen und Maul kriechen. Abscheulich.

Der Aal war schon Aristoteles ein Rätsel

Nun ist ein Buch über die Aale erschienen, das die schlangenförmigen Fische in ein ganz anderes Licht rückt. «Das Evangelium der Aale» heisst es, der schwedische Journalist Patrik Svensson hat es geschrieben, und er verwebt ­darin auf berührend-poetische Weise zwei unterschiedliche Erzählstränge: zum einen die Geschichte der Erforschung der Aale, zum anderen die Erinnerungen an seinen Vater, mit dem er in der Kindheit oft am Fluss in der Nähe ihres Hauses angeln ging. Die beiden hatten es dabei nur auf die Aale, die Leibspeise des Vaters, abgesehen, die damals noch zu Abertausenden in den schwedischen Flüssen und Seen anzutreffen waren.

Dass der Aal ein spezielles Tier ist, das wird dem Leser schon im ersten Kapitel klar. Da beschreibt Svensson den vielgestaltigen Lebenszyklus des Fisches, der seinen Anfang als Weidenblattlarve in der Sargassosee nimmt, einem Teil des Atlantiks nordöstlich von Kuba. Und dass auch das Buch aussergewöhnlich ist, merkt man spätestens im zweiten Abschnitt, wenn Svensson schreibt: «Mit der Sargassosee verhält es sich ähnlich wie mit einem Traum: Man kann nicht genau sagen, wann man eintaucht und wann man wieder hinausgleitet, man weiss nur, dass man drin gewesen ist.»

Damit thematisiert Svensson ­literarisch elegant das grosse Mysterium der Aale, oder eben die ­zentrale Aalfrage: Zwar haben Forscher in der Sargassosee die jüngsten und allerkleinsten Aalformen gefunden, gerade mal einen Zentimeter grosse Weidenblattlarven. Einen ausgewachsenen geschlechtsreifen Aal hingegen, ­geschweige denn eine Paarung eines Aalweibchens mit einem Aalmännchen hat aber noch nie jemand in der Sargassosee beobachtet. Bis heute nicht.

Aristoteles war vermutlich der Erste, der sich schon im 4. Jahrhundert vor Christus mit dem Aal ­beschäftigte. Alle anderen Fische würden Laich ablegen, aus dem sich dann Jungfische entwickelten. Der Aal hingegen sei anders, er habe keine Geschlechtsorgane und könne gar keine Eier oder Samenflüssigkeit bilden, glaubte der ­griechische Gelehrte. Für ihn war daher klar: Der Aal entsteht spontan, aus Schlamm und verfaulten Pflanzen. «Es besteht nicht der ­geringste Zweifel, dass es sich so verhält», zitiert Svensson den Naturforscher und Philosophen.

Aristoteles war aber nicht der Einzige, der sich an der Fortpflanzung des Aals die Zähne ausgebissen hat. Ein anderer war Sigmund Freud. Als 19-Jähriger reiste er nach Triest, um dem Geheimnis des Aals auf die Spur zu kommen. Er wollte der Erste sein, der ein fortpflanzungsfähiges Männchen beschreibt. Dazu sezierte er über 400 Aale aus der Adria – und fand nichts. Ziemlich frustriert zog er wieder von dannen, sein erstes Forschungsprojekt endete in einem Misserfolg. Vielleicht, so schreibt Svensson, fand Freud dafür eine erste Erkenntnis darüber, wie weit unter der Oberfläche manche Wahrheiten verborgen liegen.

Die Geschlechtsorgane treten den Darm ab

Dazu muss man wissen: Aale verbringen einen grossen Teil ihres Lebens als geschlechtslose Gelb­aale in Flüssen und Seen. Erst nach vielleicht 20Jahren oder noch später treten sie in die ­Pubertät ein und bilden ­Geschlechtsorgane aus. Dafür verkümmert der Darm, denn ab dem Moment fressen sie nichts mehr, sondern zehren von ihren Fettreserven. Sie haben jetzt nur noch ein Ziel: die lange Reise zurück in die Sargassosee, wo sie sich paaren und dann sterben. So zumindest soll der Lebenszyklus des Fisches enden, denn dort einen Aal ­gesehen hat ja bekanntlich noch nie ein Mensch.

Und vielleicht wird auch gar nie ein Mensch einen Aal in der ­Sargassosee sehen. Denn der ­Europäische Aal (Anguilla anguilla), einst der häufigste Fisch in der Schweiz, ist vom Aussterben ­bedroht. Viele Gründe tragen dazu bei. So gelten junge ­Glasaale vielerorts als Delikatesse und werden immer noch massiv befischt, bevor sie ihre Reise in die Flüsse antreten können. Weiter erkranken Aale heute viel häufiger als früher an Virus- oder Parasiteninfektionen, sie sind auch, weil sie so lange leben, besonders empfäng­lich für Schadstoffe aus Industrie und Landwirtschaft, und viele der Rückkehrer ins Meer werden in Kraftwerken entlang der ­Flussläufe richtiggehend geschreddert. Svenssons Buch ist daher auch ein ­Plädoyer dafür, alles zu unternehmen, um dem Aal noch eine ­Chance zu geben.

Sein Vater, dem Svensson die Liebe zum Aal verdankt, hatte ­keine zweite Chance. In seinem Beruf als Strassenarbeiter atmete er zu viele giftige Dämpfe ein, er starb schon mit 60 Jahren an Lungenkrebs. Das letzte Gespräch der beiden drehte sich, wen wunderts, ums Aal-Angeln. Das Evangelium der Aale ist daher eine doppelte Liebeserklärung – an den Aal, aber auch an seinen Vater.

Patrik Svensson: Das Evangelium der Aale, Hanser-Verlag, ca. 30 Fr.



