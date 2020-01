So können Skiorte trotz Klimawandel überleben

Wer jetzt in die Ski­ferien verreist, packt besser die ­Wanderschuhe ein. Nach dem ­stabilen Hoch, das der Schweiz ­wochenlang viel Sonne, aber kaum Schnee beschert hat, zieht zwar eine Störung ins Land. Doch: «Teilweise starke Westwinde bringen milde Temperaturen, bevor sich in der zweiten Wochenhälfte das nächste Hoch etabliert», sagt ­Daniel Gerstgrasser von Meteo Schweiz. Für die Wintersportler ­bedeutet dies: Es dürfte in den ­mittleren Höhenlagen zwar mancherorts Schnee geben. Laut ­Gerstgrasser aber weiterhin ­«keine ­grossen Mengen». Das sind nicht nur für Schneehasen schlechte ­Nachrichten, sondern auch für die ­Betreiber von Wintersportanlagen.

Christoph Marty, Klimawissenschaftler am Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF), ­bestätigt den akuten Schneemangel in den Skigebieten der ­Voralpen. Er spricht aber auch von einem Trend, denn lange Messreihen des SLF zeigen, dass es in den vergangenen 30Jahren im Winter in der Schweiz je nach Ort und Lage bis zu 67 Prozent weniger Schneetage pro Saison gab als noch in der ­Zeitspanne von 1960 bis 1989. ­Zudem prognostizieren regionale Klimaszenarien im Winter durchschnittliche Temperaturerhöhungen um ein Grad Celsius bis 2030 und fast zwei Grad Celsius bis 2050. «Gerade in den Voralpen ­entscheiden ein bis zwei Grad über Schnee oder kein Schnee», sagt Marty. Für ihn steht fest: «Die ­Situation dürfte sich längerfristig noch verschärfen.»

Das sieht auch Philipp Lütolf so, Professor am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern. Mittelfristig werde es durch den Klimawandel für viele Gebiete in tieferen ­Lagen sicherlich schwieriger. «Interessant wird es, wenn infrastrukturell erneuert werden muss», sagt Lütolf. Dann müssten sich die Bahnen entscheiden, ob sie weiterhin einen Skibetrieb anbieten wollten oder nicht.

Rundherum ist alles grün. Skipiste in Braunwald. Foto: Pascal Mora

Eine von Lütolf verfasste Branchenstudie kommt zum Schluss, dass nur 50 Prozent der Bergbahnen ihre Investitionen künftig eigenständig finanzieren können – sofern man von einem positiven Szenario mit mehreren guten ­Wintern ausgeht. Und mit der Ausgangslage des sich erwärmenden Klimas und der immer selteneren Schneetage dürfte es, so ­Lütolf, daher für tief gelegene ­Gebiete nicht leicht sein, Partner für die Finanzierung zu finden. «Banken werden wohl zurückhaltender, auch wenn beispielsweise Kantonalbanken auf die regionale Wirtschaft Rücksicht nehmen dürften», sagt der Ökonom.

Nichtsdestotrotz haben in der Vergangenheit etliche Gebiete auf die Karte Skisport gesetzt und in aufwendige Beschneiungsanlagen investiert. Das machen Zahlen des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung deutlich: 2007 lag auf 19Prozent der Pistenfläche in der Schweiz künstlicher Schnee, ­heute sind es 50Prozent. Die Experten des SLF kommen in einer Studie zum Schluss, dass in voralpinen Regionen oft in Beschneiungssysteme investiert werde, «jedoch ohne die zukünftige Entwicklung der Schneedecke und der Beschneibarkeit im Zusammenhang mit einer Klimaänderung in die Überlegungen einzubeziehen».

Vielleicht packen wir künftig besser die Wanderschuhe ein, wenn die Skiferien nahen. Foto: Pascal Mora

Seit Jahren kämpfen wegen des ausbleibenden Schnees die tief ­gelegenen Anlagen ums Überleben, manch kleiner Lift blieb für immer stehen. Zusehends bringt dies aber auch Gebiete in mittleren Höhenlagen in die Bredouille – sie sind gezwungen, sich umzuorientieren. So sind etwa in Braunwald derzeit zwar alle Anlagen in ­Betrieb, jedoch nur acht von zehn Pisten ­offen. Dabei scheuen die Bahnbetreiber keinen Aufwand, damit die Gäste trotz Schneemangels auf ihre Rechnung kommen: «Vor zwei ­Wochen haben wir 100Kubikmeter Schnee auf die Schlittelbahn ­gekippt», sagt ­André Huser, ­Geschäftsführer der Sportbahnen Braunwald. Doch wegen der zahlreichen Schlittler und der Temperaturen über dem Gefrierpunkt ist die Bahn heute an manchen ­Stellen bereits braun. Trotzdem verzichtet Braunwald meist auf Kunstschnee. Investitionen darin ­machten angesichts der klimatischen Entwicklungen und der rückläufigen Anzahl Skifahrer keinen Sinn. «In den ­mittleren Lagen ist von den Skigebieten vielmehr Flexibilität gefordert», sagt Huser. Deshalb öffnet Braunwald, wenn der Schnee fehlt, auch einmal über Weihnachten den Klettersteig, kümmert sich das ­ganze Jahr über um das Wohl von Gleitschirmpiloten und bietet Winterwanderungen an.

Auch andere Wintersportarten sind betroffen

Der Schneemangel macht auch den Betreibern von Langlaufloipen zu schaffen. Und das just in einer Zeit, in der dieser Sport wieder auflebt. Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts GFK zeigt, dass er markant an Popularität gewinnt. Um darauf zu reagieren, hat der Langlaufclub Studen SZ vor fünf Jahren rund zwei Millionen Franken in ein neues Gebäude­ investiert und auf diesen Winter zwei neue ­Pistenfahrzeuge beschafft.

Doch: «Unsere Loipen waren diese Saison noch keinen Tag ­offen», sagt Gabriel Fässler, der seit 24 Jahren den Langlaufclub präsidiert. Im vergangenen Winter ­zählte sein Langlaufgebiet 65 Betriebstage, ein Jahr zuvor fast ­doppelt so viele – und vor rund 15 Jahren tummelten sich an 155 Tagen Langläufer in Studen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre bereitet Fässler Sorgen, denn bisher galten die Loipen in der Nähe des Skigebiets Hoch Ybrig durch ihre geografische Lage als schneesicher. Darum prüfe n die Verantwortlichen nun, ob die künstliche Beschneiung einiger ­Kilometer eine Option ist. «So oder so, um weiterhin 27 Loipenkilometer anbieten zu können, sind wir auf Naturschnee angewiesen.»



