So reagiert man am Flughafen Zürich auf das Coronavirus

Ein junger Chinese eilt durch die Check-in-Halle des Zürcher Flughafens, stösst seinen Gepäckwagen vor sich hin – immer im sicheren Abstand zu den anderen Passagieren. 24 Stunden sind vergangen, seit der Bundesrat wegen des Coronavirus drastische Massnahmen gegen grössere Menschenansammlungen angeordnet hat.

Den Studenten aus China lässt der Regierungsentscheid kalt – er lebte ohnehin schon auf «Alarmstufe rot». Die weisse Atemmaske verdeckt sein Gesicht, eine Schutzbrille seine Augen. «Das Virus ist über Tröpfchen übertragbar – das könnte auch über die Augen passieren», sagt der Chinese, der «auf keinen Fall» namentlich erwähnt sein will. Er reist nun für fünf Monate nach Hause und mag gar nicht daran denken, dass er schon bald stundenlang mit zig Fluggästen zusammengepfercht sein wird. Als sich eine Seniorin neben ihn stellt, tritt er zwei Schritte zur Seite – wahrt den schützenden Abstand.

«Wir sind 26 junge Menschen, damit gehören wir nicht zur Risikogruppe.»Luca Mattia, Stürmer FC Lachen/Altendorf

Wenige Meter von ihm entfernt schert sich die erste Mannschaft des FC Lachen/Altendorf einen Deut um Sicherheitsabstände oder Schutzmasken. Die Jungs schwadronieren in ihren roten Trainern vor der Gepäckabfertigung, freuen sich auf ihr Trainingslager in Dubai. «Kommt grad zur rechten Zeit, jetzt, wo hier alle Fussballspiele abgesagt werden», sagt einer.

Stürmer Luca Mattia macht sich keine Sorgen um die Gesundheit seiner Mannschaft: «Wir sind 26 junge Menschen, damit gehören wir nicht zur Risikogruppe», sagt er betont gelassen. Seine Coolness verfliegt, als es um die grundsätzliche Absage von Fussballspielen geht. «Völlig unverständlich. Wir sind ein Amateurclub und haben nie mehr als 1000 Leute an den Matchs», wettert er. Vor der Abreise haben die Fussballer «kurz besprochen», ob sie mit Masken reisen sollen – und sich dagegen entschieden. «Wir haben aber Desinfektionsmittel mitgenommen», sagt Mattia.

Bedeutend unnahbarer sind die beiden Frauen auf der Sitzbank neben dem Ausgang. Mutter und Tochter auf der Heimreise in die Philippinen. Nur die Seniorin trägt eine Maske, eine Order der Tochter. «Um mich mache ich mir aber keine Sorgen», sagt diese.

«Bewundernswert wie ruhig die Schweizer auf die Verbreitung des Virus reagieren.»Passagierin am Flughafen Zürich

Den jüngsten Entscheid des Bundesrats haben die beiden nicht mitbekommen. «Wir waren in den Bergen», sagt die Frau. Es wirkt wie eine Entschuldigung. Sie zeigt auf die Leute vor den Check-in-Schaltern, nickt anerkennend und meint leise: «Bewundernswert, wie ruhig die Schweizer auf die Verbreitung des Virus reagieren.»

Gelassen nimmt es auch Kate Moey. Die kleine Frau aus Singapur ist mit einer Reisegruppe unterwegs. Erst Salzburg, dann die Touristenhighlights der Schweiz – jetzt geht es über Doha zurück nach Hause. Ihre Maske werde sie erst in der Maschine montieren. «Während der Tour haben wir jeden Morgen und jeden Abend unsere Temperatur gemessen», sagt sie.

Das werde sie auch zu Hause tun müssen, jeweils vor Arbeitsbeginn. «Wer einen Anstieg feststellt, muss sofort nach Hause.» Moey ist in einer Schule tätig – und auch dort ist das Thermometer mehrmals täglich im Einsatz. «Wir sind sehr strikt und messen jeweils vor dem Unterricht die Temperatur aller Kinder – und am Nachmittag wiederholen wir das Prozedere.» Es finden zudem keinerlei Aktivitäten draussen mehr statt, «keine Ausflüge, keine Fussballspiele».

Weniger Ausflügler als üblich scheint es an diesem Samstagnachmittag auch am Flughafen Zürich zu haben. Von Virus-Panik ist indes nichts spürbar. Das hat auch Kate Moey festgestellt. Sie lobt die Schweizer Bevölkerung in ihrem Umgang mit dem Ausbruch des Virus: «Das Leben geht hier einfach weiter.»



