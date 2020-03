14 Rezepte, die auch Koch-Neulingen gelingen

Es soll ja Küchen geben, in denen der Herd normalerweise kalt bleibt. Sie sind in Wohnungen von Menschen zu finden, die oft auswärts essen – mittags in der Betriebskantine, abends im Restaurant. Doch was jetzt? Plötzlich Homeoffice, plötzlich die Gastronomie im Stillstand, der Pizza-Lieferservice überlastet. Wir haben einen Kochplan zusammengestellt, der Rezepte enthält, mit denen auch Ungeübte zurechtkommen. Die Zubereitungen verdienen alle – es ist nicht persönlich gemeint – das Prädikat «tubelisicher».

Montag

Mittagessen: Rüebli kauft man ja oft gerne und weiss dann doch nicht so recht, was damit anstellen. Eine Suppe, möchten wir vorschlagen: Zwiebeln hacken und in Butter andünsten, Karotten sowie ein kleines Stück Ingwerknolle klein schneiden, beigeben und mitdünsten, Bouillon zugeben und köcheln, bis die Rüebli weich sind. Mixen und würzen. Orangensaft beigeben.

Abendessen: Irgendwie seltsam, dass unser liebstes Rezept für Käseschnitten von einem Briten stammt. Hugh Fearnley-Whittingstall, TV-Koch und Pionier der nachhaltigen Ernährung, stellt gern Kombinationen von Lebensmitteln zusammen, die sich unterstützen und ergänzen. Lauch, Käse und Brot zum Beispiel. Und das geht so: Sauerteigbrot (oder ein anderes robustes Brot) in Scheiben schneiden und toasten. Währenddessen Butter in einer Pfanne schmelzen, Lauch dazugeben. Wenn es brutzelt, Deckel aufsetzen und ungefähr zehn Minuten bei mittlerer Temperatur garen. Dann mit Salz, Pfeffer und eventuell Thymian würzen. Auf die getoasteten, mit Senf bestrichenen Brotscheiben geben, mit Käsescheiben belegen und backen bei Mittelhitze (zwischen 175 bis 220 Grad Celsius).

Dienstag

Mittagessen: Heute Mittag reicht uns ein Linsensalat. Dafür schneiden wir die Resten des Lauchs vom Vortag in feine Streifen, schnippeln kleine Rüebliwürfeli und hacken eine Zwiebel. Alles mit wenig Olivenöl in einem Topf anziehen, pro Person eine Tasse Linsen zugeben und mit Bouillon (respektive Wasser und wenig Bouillonpulver) zudecken. Alles zusammen eine halbe Stunde köcheln lassen; allenfalls noch Wasser zugeben. Wenn die Linsen genug weich sind, in ein Sieb giessen, erkalten lassen. Darüber kommt eine Salatsauce, zum Beispiel aus je einer Hälfte Essig und Öl.

Abendessen: Wagen Sie sich schon an Spaghetti carbonara? Es ist keine Hexerei, braucht aber mehrere Kochgefässe. erstens: Etwas Olivenöl in eine Bratpfanne geben, darin einige Knoblauch­zehen anbräunen und wieder herausnehmen. Ins aromatisierte Öl kommen nun klein geschnittener Speck und gehackte Zwiebeln. Auch sie sollen goldbraun werden, dann wird die Pfanne vom Herd genommen und beiseitegestellt. Zweitens: In einer Schüssel wird pro Person ein Ei verquirlt und mit je einer halben Tasse Reibkäse und viel Pfeffer aus der Mühle vermengt, eventuell etwas Peterli beifügen. Drittens: In einem Topf mit viel und gut gesalzenem Wasser kochen Sie die Pasta «al dente», das heisst bissfest, giessen sie ab und vermischen sie mit den anderen beiden Komponenten. Jetzt sind Sie schon ein ganz toller Koch!

Mittwoch

Mittagessen: Es ist Zeit, uns einmal die Hände dreckig zu machen: Thymian und Rosmarin fein hacken, zusammen mit Polenta in Salzwasser mit einem Schuss Olivenöl kochen lassen, so, wie auf der Packung angegeben, und Bällchen formen, die man kurz in Rapsöl (oder einem anderen, aromatischen Öl) wendet. Backofen auf 200 Grad vorheizen. Bällchen auf ein Backpapier legen und circa eine Viertelstunde backen. Dazu passen Tomatensauce und Käse.

Abendessen: Heute machen wir uns die Sache leicht. Wir kochen einige festkochende Kartoffeln in viel gut gesalzenem Wasser weich. Und essen sie mit ein paar Käsen unserer Wahl. Unbedingt auch Butter, Salz und Pfeffer auf den Tisch stellen. Und weil das so wenig Arbeit ist, weichen wir pro Kopf gleich noch eine Tasse rote Bohnen in kaltes Wasser ein – wir brauchen sie morgen Donnerstag …

Donnerstag

Mittagessen: Für Minestrone nehmen wir einen grossen Topf und bringen zwei oder drei Liter gesalzenes Wasser zum Kochen. Bis es so weit ist, nützen wir die Zeit und schneiden allerlei Gemüse klein: Karotten, Lauch, Wirz, Zwiebeln, Sellerie, etwas Knoblauch … Das kommt dann alles in den Topf, ergänzt noch mit ein, zwei Esslöffeln Tomatenpüree und etwas Speck, falls von der Carbonara noch ein Stückchen übrig ist. Zwei Stunden wird die Suppe gekocht. Damit sie auch wirklich satt macht, ergänzen wir das Gericht etwa 20 Minuten vor Ablauf der Kochzeit mit Reis (auch Teigwaren wären möglich, die gibt es heute aber am Abend). Wer es mag, ergänzt die Minestrone am Tisch mit geriebenem Sbrinz oder Parmesan.

Abendessen: Teigwarenregale waren in den Grossverteilern als Erstes leer. Was macht man jetzt am besten mit der ganzen Pasta? Man kocht sie und bedeckt sie dann mit Pesto (und in einem zweiten Schritt mit viel Käse). Also mit der klassischen alla Genovese (Basilikum, Knoblauchzehen, geröstete Pinienkerne, Parmesan, Olivenöl, Salz, Pfeffer, wenig Zucker, wenig Zitronensaft mixen) oder mit Eigenkreationen. Grundsätzlich können Sie (fast) alles zerkleinern, und es entsteht eine feine Paste, die erst noch haltbar ist im Kühlschrank. Unsere Favoriten: Bärlauch, Petersilie und andere grüne Kräuter, Sonnenblumenkerne, getrocknete Tomaten. Auch Fantasie gehört zum Kochen!

Freitag

Mittagessen: Freitag ist vielerorts Wähentag. Eine ziemlich einfache Sache, wenn Sie einen fertig ausgewallten Wähenteig verwenden. Diesen in eine passende Form (rund, circa 26 cm Durchmesser) legen – es braucht einen hochgeklappten Rand! Mit einer Gabel den Teig mehrfach einstecken und dünn mit gemahlenen Haselnüssen oder Mandeln bestreuen. Dekorativ belegen Sie den Teig nun mit geschälten Apfelschnitzen, tiefgefrorenen Aprikosen oder Zwetschgen (aufgetaut). Etwa 15 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unter­hitze backen, dann mit einer Mischung aus 1 dl Milch, einem Ei und einem Esslöffel Zucker begiessen und nochmals 15 Minuten backen. Hat es bei Ihnen zu Hause schon mal so gut geduftet?

Abendessen: Französische Omelette? Nichts einfacher als das! Für zwei Personen braucht es 6 Eier, die man locker mit Salz, Gewürzen und Milch vermischt, dann in Butter stocken lässt und schliesslich «faltet». Fester werden sie, wenn man wenig Mehl beigibt. Auch Tiefkühlspinat (den Sie vorher aufgewärmt haben) und andere passende Zutaten können beigefügt werden. Die Omeletten muss man beim Braten wenden; eventuell im Ofen warm halten.

Samstag

Mittagessen: «Der beste Nudelsalat» nannte ihn Jamie Oliver einst unbescheiden. «Der beste Nudelsalat», bestätigen wir fast 20 Jahre später: 300 Gramm muschelförmige Teigwaren mit 3 Knoblauchzehen ca. 5 Minuten kochen, unter kaltem Wasser abkühlen. Pasta in eine Schüssel geben, schwarze Oliven, frischen Schnittlauch, Basilikum, eventuell Cocktailtomaten und Gurke (oder, saisongerechter: gekochte Rüebli und Randen) in Stücke hacken, mit der Pasta vermischen. Den mitgekochten Knoblauch schälen, zerdrücken, 4 Esslöffel Weissweinessig, 7 Esslöffel Olivenöl sowie Meersalz und Pfeffer zufügen.

Abendessen: Sie haben es jetzt mehrfach bewiesen, das Kochhandwerk liegt Ihnen. Zeit für Risotto! Gehackte Zwiebeln in Öl an­braten, dann eine Portion Risottoreis beifügen. Mit Weisswein ablöschen und eine Dose gehackte Tomaten zugeben. Während gut 20 Minuten köcheln lassen, gelegentlich umrühren und allenfalls mit Bouillon oder Wasser ergänzen. Vor dem Servieren so viel geriebenen Käse – am besten Parmesan – hinzufügen wie gewünscht.

Sonntag

Mittagessen: Die Zeiten des Sonntagsbratens sind eigentlich vorbei. Und vielleicht haben Sie ja ausführlich gebruncht. Falls Sie trotzdem ein kleiner Hunger packt: Backen Sie einen Reste-Auflauf. Das heisst, Risotto oder Teigwarenreste mit einem Guss aus Rahm, Eier und wenig Salz in einer Auflaufform backen. Vergessen Sie den geriebenen Käse obendrüber nicht!

Abendessen: Eines der einfachsten Gerichte haben wir uns für den Sonntag aufgespart. Wir giessen einen grosszügigen «Gutsch» Olivenöl in eine Bratpfanne und braten darin einige Salbeiblätter an. Die Mischung wird gut gesalzen und über frisch gekochte Pasta gegeben. Mit etwas geriebenem Käse und einem schönen Glas Wein – Sie haben es sich nach dieser Küchenwoche verdient – ist das ein wunderbar einfaches Gericht.



