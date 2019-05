5G-Moratorien verstossen gegen Bundesrecht

Antennenbesitzern Honig ums Maul geschmiert

Süsse Post von der Swisscom. In den vergangenen Wochen schickte die Telecomfirma rund 2000 Grundeigentümern ein Glas Honig. Im beiliegenden Brief, den CEO Urs Schaeppi unterschrieben hat, heisst es, man baue an einem Netz, das sich ergänze «wie Waben in den Bienenstöcken». Für den 5G-Ausbau seien jetzt «massiv mehr Antennen» nötig. «Melden Sie sich bei uns, falls Sie als Besitzer über weitere geeignete Standorte verfügen oder Ihnen solche in Ihrem Umfeld bekannt sind.» Für Daniel Gruber ist die Aktion symptomatisch. Sein Ingenieurbüro vertritt Grundeigentümer, auf deren Boden oder Dach Mobilfunkantennen installiert sind. Die Swisscom würde fälschlicherweise immer wieder behaupten, dass es mehr als genug Immobilien gebe, um Antennenanlagen zu bauen, so Gruber. «Die Aktion zeigt, wie verzweifelt die Swisscom ist.» Das Unternehmen sagt, man habe «positive Feedbacks» ­erhalten. Am Ziel, bis Ende Jahr 90Prozent der Bevölkerung mit 5G zu versorgen, halte man fest. (sw)