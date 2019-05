Acht von zehn Schweizer wollen Polizisten mit Bodycams

Vier Beamte müssen den Mann aus dem Club begleiten. Auch an der frischen Luft bleibt er aggressiv – bis einer der Polizisten seine Bodycam einschaltet. Jetzt, da die kleine Kamera seinen Auftritt filmisch festhält, verhält sich der Partylöwe plötzlich zahm.

Als «psychologisch hilfreich» beurteilt der Zürcher Stadtpolizist die Körperkamera nach jenem Einsatz. Ein halbes Jahr konnten er und seine Kollegen diese testen. Am Ende des Pilotversuchs gaben rund 60 Prozent an, dass die Vorteile überwiegen. Auch Beamte der SBB-Transportpolizei nahmen 2017 am Versuch teil. «Insbesondere die Schutzwirkung und die Beweissicherung haben hohe Zustimmung erfahren», sagt SBB-Mediensprecher Christian Ginsig. «Aufgrund der Resultate kann sich die Korpsleitung die Einführung von Bodycams vorstellen.» Entscheide seien noch keine gefällt.

Überzeugt sind auch die Bürger. Dies zeigt eine bisher unveröffentlichte Umfrage der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Über 2000 Erwachsene aus allen Kantonen wurden 2018 befragt. «Mehr als acht von zehn stimmten der Aussage eher bis völlig zu, dass sie den Einsatz von Bodycams alles in allem befürworten», sagt Dirk Baier.

Auch im Kanton Waadt ist «ein Projekt im Gange»

Der Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention hatte schon den Praxistest in Zürich wissenschaftlich begleitet. Vor einem Jahr wurden die Resultate vorgestellt. Jetzt zeigen Recherchen, dass auch andere Sicherheitskräfte aufrüsten wollen. «Wir sind ebenfalls an der Bodycam interessiert, weshalb in unserem Korps aktuell eine Testphase im Gange ist», sagt Jona Friederich von der Kantonspolizei Freiburg. «Wir erhoffen uns insbesondere Rückmeldungen zu den Vorteilen dieses Einsatzmittels sowie zur Wirkung auf die Personen, mit welchen die Beamten im Einsatz zu tun haben.»

Auch im Kanton Waadt ist «ein Projekt im Gange», wie Polizeisprecherin Florence Maillard auf Anfrage sagt. Es sei noch zu früh für Details, man werde die Öffentlichkeit aber demnächst informieren. Die Tessiner Kantonspolizei ist noch nicht mit Bodycams unterwegs. «Wir prüfen aber die Möglichkeit, ein Pilotprojekt durchzuführen, und verfolgen auch die Resultate der anderen Projekte, die in der Schweiz laufen», sagt Mitarbeiterin Saskia Lacalamita.

Kein Geld, kein Vertrauenoder keine urbanen Probleme

Hingegen geben 20 Kantone an, es sei nicht beabsichtigt, das Korps künftig auszustatten. «Grundsätzlich sehen wir im Moment keine Notwendigkeit für den Einsatz von Bodycams», sagt Adrian Gaugler von der Polizei Basel-Landschaft. «Wir sind der Meinung, dass deren Einsatz vor allem im städtischen Umfeld sinnvoll ist.» Doch auch die Kapos Genf und Zürich sehen keinen Handlungsbedarf. Für die Luzerner Polizei ist die Anschaffung im Moment «insbesondere aus finanziellen Gründen» kein Thema, sagt Mediensprecher Urs Wigger. Einige Behörden fürchten auch, ein flächendeckender Einsatz gefährde das Vertrauen zwischen Polizei und Bürgern.

Dirk Baier überrascht diese Haltung nicht. Obwohl seine Studie tendenziell positiv ausfiel. «Am Ende geht es weniger um wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um den politischen Willen.» Und der hänge vom aktuellen Geschehen ab. «Bodycams gelangen dann auf die Tagesordnung, wenn es zu schweren Angriffen auf Beamte kommt», sagt Baier. So war es in der Stadt Zürich. Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart war einst gegen die Kameras, änderte aber ihre Meinung, als letzten Sommer Beamte an der Seepromenade attackiert wurden. Mittlerweile hat der Stadtrat eine Bodycam-Verordnung erarbeitet, über die nun der Zürcher Gemeinderat entscheidet.

Ein Beschluss, den viele andere Städte gespannt erwarten. «Die urbanen Zentren bilden Hotspots, gerade hier braucht es Antworten auf die Gewalt gegen Polizisten», sagt Barbara Günthard, Präsidentin der Konferenz der Städtischen Sicherheitsdirektoren. Besonders interessiert an Körperkameras seien neben Zürich auch Bern und Lugano. «Kleinere Städte, wo die Bedrohungslage noch überschaubar ist, wollen derzeit stattdessen Polizeiarbeit auf Augenhöhe.»



