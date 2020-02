«Alles wurde abgehört»

«Die Hauptkunden von uns – es sei noch einmal in aller Deutlichkeit gesagt, wir haben sie alle betrogen und ihnen dabei auch noch reichlich Geld abgenommen . . .» So steht es wörtlich in den Papieren der Cryptoleaks. Und weiter: «Ganz oben auf unserer Prioritäten-Verkaufsliste waren (. . .) jene Staaten, die in späteren Jahren als Schurkenstaaten (. . .) bezeichnet wurden.» Mit den Hauptkunden der Zuger Crypto AG waren die mehrheitlich muslimischen Länder Ägypten, Libyen, Iran, Irak, Saudiarabien, Algerien und Syrien gemeint.

Obwohl zahlreiche Länder im Nahen Osten und in Nordafrika von der Crypto AG und ihren Hintermännern in den Geheimdiensten CIA und BND über den Tisch gezogen wurden, kommt aus den arabischen Staaten und dem Iran nur dröhnendes Schweigen als ­Reaktion auf das sogenannte Minerva-Programm der USA und Deutschlands.

Vor den Internationalen Gerichtshof?

Niemand kann stolz sein, von einer kleinen Schweizer Firma übertölpelt worden zu sein, darum zieht man es im Nahen Osten vor zu schweigen. Weder die gewöhnlich äusserst redselige amtliche Nachrichtenagentur des Iran noch jene von Syrien äusserten sich zu den von ihren Ländern verwendeten Crypto-Geräten. Eine hörbare Reaktion kam aus der muslimischen Welt einzig aus Pakistan, und zwar von der Senatorin Sehar Kamran, die zur oppositionellen Pakistan Peoples Party gehört. Sie forderte die geschädigten Länder – Pakistan inklusive – auf, den Internationalen Gerichtshof anzurufen. Das UNO-Gericht in Den Haag beschäftigt sich mit zwischenstaatlichen Streitfällen.

Gelassen reagierte dagegen Irland, dessen Crypto-Chiffriermaschinen ebenfalls systematisch ausgelesen wurden. Die Iren benutzten die Schweizer «Qualitätsprodukte» in den frühen Achtzigerjahren für die Kommunikation zwischen Dublin und den Botschaften im Ausland. Weil die Amerikaner schon im Falklandkrieg von 1982 Grossbritannien via das Minerva-Programm mit Informationen versorgt hatten, gehen die Iren davon aus, dass die Briten auch bei ihnen ständig mitlasen. Heikel war das vor allem in den Verhandlungen, die 1985 zum anglo-irischen Abkommen führten. Dieser Vertrag ebnete den Weg zum 13 Jahre später unterzeichneten Abkommen von Belfast, mit dem der Bürgerkrieg in Nordirland beendet wurde. Michael Lillis, ein ehemaliger Diplomat, der 1985 für Irland am Verhandlungstisch sass, sagte der «Irish Times» kürzlich, dass alles von den Briten abgehört worden sei – «jedes einzelne Wort», das Regierungsmitglieder gesagt hätten. Für wirklich geheime Nachrichten aus Nordirland habe man damals Kuriere benutzt. Befreundete Briten hätten Dublin auch gewarnt, sich zu sehr auf Verschlüsselungsgeräte zu verlassen, erinnert sich ein anderer irischer Ex-Diplomat. Manchmal verabschiedeten sich irische Regierungsmitglieder in ihrem Sitzungszimmer am späten Abend mit einem Gute-Nacht-Gruss an das britische Government Communications Headquarters (GCHQ), weil sie davon ausgingen, dass der Raum ohnehin verwanzt war.

Österreich hat es entdeckt

Laut den Cryptoleaks-Dokumenten schreckte die CIA auch nicht davor zurück, andere Nato-Staaten abzuhören, darunter Italien, das ebenfalls Crypto-Geräte verwendet hatte. In Belgien gelangte der Militärgeheimdienst vor kurzem mit einer kryptischen Meldung an die Öffentlichkeit, wonach man über das Minerva-Programm informiert sei und nun den «mo?glichen Umfang der gemeldeten Abho?rpraktiken» untersuche. Unklar blieb, ob Belgien auch Zuger Chiffriermaschinen verwendet hatte.

Im neutralen Österreich standen in den 70er-Jahren Crypto-Produkte im Bundesheer und in der Telekommunikation zwischen dem Aussenministerium und den Botschaften im Einsatz. Die Österreicher verwendeten zum Teil denselben Typ wie Jugoslawien, doch entdeckten beide Staaten die «Hintertür» in den Zuger Geräten. «Wir ko?nnen ausschliessen, dass in den 1980er-Jahren und danach Verschlu?sselungsgera?te der Firma Crypto eingesetzt wurden», zitierte die Wiener Tageszeitung «Die Presse» einen Sprecher des Aussenministeriums. Die liberale Neos-Partei hat deshalb Aufklärung durch die Regierung verlangt.



