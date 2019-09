Amerikanische Verhältnisse in der Schweiz

Die SVP malt schwarz. «Von immer mehr Gewalt» sei die Schweiz geprägt. So steht es im «Positionspapier zur Kriminalität und Sicherheit», das die Volkspartei pünktlich auf die Wahlen hin vorstellte. Als Beleg zitiert sie aus der nationalen Kriminalstatistik. 432'754 Straftaten habe die Polizei im letzten Jahr erfasst.

Das ist korrekt. Allerdings handelt es sich um den tiefsten Wert seit Beginn der Erhebung. Am meisten Anzeigen gingen 2012 ein. Seither sank die Anzahl um fast 30 Prozent oder um 179'149 Straftaten – obwohl die Bevölkerung wächst und wächst.

Und dennoch ist die SVP voll bei den Leuten. Denn die Bevölkerung hat Angst, wie eine neue Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zeigt. Befragt wurden über 2000 Erwachsene aus allen Kantonen. Etwa die Hälfte äusserte grosse Sorge vor Kriminalität. Drei von vier Teilnehmern gaben an, bestimmte Strassen, Plätze oder Parks zu meiden. Viele gehen nachts nur noch aus dem Haus, wenn dies zwingend nötig ist. Oder sie meiden den öffentlichen Verkehr. Jeder Zweite stimmte folgender Aussage zu: «In diesen Tagen ist alles so unsicher geworden, dass man auf alles gefasst sein muss.»

Das Vertrauen in die Polizei scheint zu schwinden

Eigentlich wächst laut dem Basler Justizdirektor Baschi Dürr (FDP) der Sicherheitsapparat. «Viele Kantone haben ihre Polizeikorps ausgebaut in den letzten Jahren, Gerichte urteilen heute strenger, es gibt mehr Gesetze.» Mit Erfolg: Auch in der Stadt Basel, die im Städtevergleich fast am meisten Gewaltdelikte verzeichnet, sanken diese zuletzt auf ein Zehnjahrestief.

Nur beeindruckten solche Statistiken die Bevölkerung nicht immer: «Das kann ich gut nachvollziehen», sagt Dürr. «Denn wenn man tatsächlich Opfer von Gewalt wird, nützt es dem Betroffenen nichts, dass die statistische Wahrscheinlichkeit abgenommen hat.»

Zum Schutz rüstet die Bevölkerung auf. Jeder Sechste trägt mindestens ab und zu Pfefferspray, Messer oder andere Mittel zur Verteidigung auf sich. In einem von vier Haushalten befinden sich laut Umfrage Armee- oder andere Schusswaffen. Die Schweizerische Kriminalprävention ist kritisch: «In gewissen Schichten ist das Vertrauen in die Behörden nicht mehr so da wie früher», sagt Geschäftsleiterin Chantal Billaud. Sie spricht von amerikanischen Verhältnissen: «Die Leute wollen sich selber verteidigen, anstatt dies der Polizei zu überlassen.»

Durch mehr Schusswaffen steigt laut Billaud das Risiko von Unfällen, aber auch von Suiziden. «Und wenn es tatsächlich zu Delikten wie einem Einbruch kommt, dann eskaliert die Situation viel eher, wenn die Opfer zur Waffe greifen.» Neben Waffen liegen technische Hilfsmittel im Trend. Über 40 Prozent der Befragten sichern ihre Wohnung ab, zum Beispiel mithilfe von Alarmanlagen. Acht von zehn Befragten befürworten Überwachungskameras an öffentlichen Plätzen, mehr als die Hälfte auch in Wohngebieten.

122 Millionen für die Sicherheit in einem Jahr

Profiteure von diesem Sicherheitsbedürfnis sind Sicherheitsfirmen. Der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B wertete für die SonntagsZeitung das Handelsregister nach dieser Branche aus. Alleine in den vergangenen zehn Jahren wurden demnach 1435 neue Sicherheitsfirmen gegründet. Darunter Wachdienste, Firmen für Personenschutz oder auch Verkäufer von Sicherheitstechnik. Die meisten Gründungen gab es in den Kantonen Zürich, Genf und Bern. Nur 437 Unternehmen mussten in der untersuchten Periode gelöscht werden.

«Der Gesellschaft geht es so gut, dass jeder Einzelne für sich absolute Sicherheit beansprucht», sagt Billaud von der Kriminalprävention. «Früher nahm man es hin, dass es Verbrechen gibt und Unfälle passieren. Dies hat sich geändert.» Natürlich lasse sich damit Geld machen. «Die Sicherheitsbranche boomt, auch wegen der Angst», sagt Billaud.

Laut dem Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen wurden alleine letztes Jahr Einbruchmeldesysteme für 122 Millionen Franken verkauft, das sind fast 30 Prozent mehr als 2008. Zudem erzielte man Rekordumsätze im Bereich Video-Security oder bei Systemen, die den Zutritt zu Gebäuden beschränken.

Bürger mit rechter Einstellung sorgen sich am stärksten

Doch nicht nur die Sicherheitsbranche reibt sich die Hände. «Medien profitieren, weil Verbrechen immer faszinieren und somit Auflagen und Einschaltquoten steigern», sagt Studienautor Dirk Baier. Seine Umfrage ergab, dass vor allem das Publikum von Privat­sendern, Boulevard- und Gratiszeitungen grosse Sorge vor Kriminalität hat. «Denn diese Medien fokussieren häufig auf dramatische Einzelfälle.» Gerade heutzutage sei das problematisch, sagt Baier. «Die Leute machen selber kaum noch Gewalterfahrungen. Stattdessen lesen sie darüber in der Zeitung. Und gehen dann davon aus, solche Extremfälle seien Alltag.»

Ein weiterer Treiber der Angst sind am Ende auch die Politiker selbst. So belegt die Studie, dass sich vor allem Bürger mit rechter Einstellung aktuell Sorgen machen. «Das konservative Weltbild verlangt nach Ruhe und Ordnung», sagt Baier. «Entsprechend gross ist die Furcht vor Kriminalität.» Selbstverständlich wüssten dies Politiker. «Diese instrumentalisieren das Thema Gewalt gerade im Wahlkampf, um Aufmerksamkeit zu generieren.»

Ausländer häufiger angezeigt

Laut Positionspapier der SVP sind es vor allem Ausländer, die für mehr Verbrechen sorgen: «Kriminalität hat einen Namen: Die masslose Zuwanderung.» Migranten seien für den Grossteil der Gewaltverbrechen verantwortlich.

Auch das ist korrekt. Aber auch hier relativiert die Studie der ZHAW. Sie wertete aus, wie sich jene Befragten verhielten, die schon eine Körperverletzung erlebt haben. Diese erstatteten deutlich häufiger Anzeige, wenn sie davon ausgingen, dass der Täter Ausländer ist. Der Befund sei trotz kleiner Fallzahlen relevant, schreiben die Autoren. «Die höhere Kriminalitätsbelastung der ausländischen Bevölkerung in der Kriminalstatistik lässt sich neben anderen Faktoren auch darauf zurückführen, dass die Täterinnen und Täter häufiger angezeigt werden.»