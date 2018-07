Arbeitgeberchef will AHV ohne Lohnprozente sanieren

Der grosse Deal des Ständerats, der auf einen Schlag die AHV kurzfristig sanieren und der Unternehmenssteuerreform zum Durchbruch verhelfen soll, gerät ins Wanken. Der Arbeit­geberverband legt sich quer und versucht, im Nationalrat Änderungen durchzudrücken. «Der Verknüpfung zweier grosser und zentraler Vorlagen stehen wir grundsätzlich kritisch gegenüber», sagt deren Präsident Valentin Vogt.

Vor allem die Art, wie die AHV jährlich zu zwei zusätzlichen Milliarden kommen soll, stösst auf das Veto der Arbeitgeber: «Auf die Gegenfinanzierung der Steuer­reform mit Lohnbeiträgen ist zwingend zu verzichten», sagt Vogt. Die Lohnbeiträge würden für die Sanierung der 2. Säule gebraucht. Durch die Verwendung von Lohnbeiträgen für die AHV- Sanierung würde der Spielraum bei der Sanierung der 2. Säule unnötigerweise eingeschränkt. «Wir können den Faktor Arbeit in der Schweiz nicht andauernd verteuern», so Vogt.

Darum schlägt er vor, dass der Bund seinen Beitrag an die AHV vorübergehend auf 21,5 Prozent erhöht. Damit könnten die geforderten 2 Milliarden aufgebracht werden. Ab 2025 könne dann der Bundesbeitrag wieder stufen­weise gesenkt werden, weil von der Steuerreform eine positive Wirkung ausgehe.

Variante funktioniert nur, wenn das Frauenrentenalter steigt

«Die eidgenössische Steuerverwaltung rechnet bereits für 2020, dank der Steuerreform, mit Mehreinnahmen für die Sozialwerke in der Höhe von 980 Millionen Franken. Davon fliessen 650 Millionen in die AHV», sagt Vogt. Das er­laube es, den Bundesbeitrag langsam auf 20,5 Prozent zu senken – was dann gerade mal noch 0,3 Prozent mehr wären als im Vorschlag des Ständerats.

All das basiert allerdings auf der Annahme, dass das Rentenalter der Frauen auf 65 erhöht wird, was im Ständeratsdeal nicht vorgesehen ist. Dafür lässt Vogt seine Forderung nach einer all­gemeinen Erhöhung des Rentenalters fallen, mangels Aussicht auf Erfolg: «Unser Vorschlag, das Rentenalter von Mann und Frau um je ein Jahr auf 65 beziehungsweise 66 Jahre zu erhöhen, hat bisher keinen Anklang gefunden.»

Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1,5% und dem des Frauenrentenalters auf 65 will Bundesrat Alain Berset (SP) die AHV auf Kurs bringen. Die neue Vorlage soll die Altersvorsorge bis 2030 stabilisieren.

Seinem neuerlichen Versuch, den AHV-Steuerdeal zu ändern, gibt er bessere Chancen. «Unser Vorschlag mit der Erhöhung des Bundesbeitrags als Gegenfinanzierung der Steuerreform hat den Vorteil, dass die Arbeitnehmer die Steuerreform nicht zu einem Drittel mitbezahlen müssen.»

Kostenpunkt von rund 400 Millionen Franken

Neben der kurzfristigen Sanierung der AHV will Bundespräsident Alain Berset eine längerfristig wirkende. Bei dieser ist dann eine Erhöhung des Frauen-Rentenalters vorgesehen – allerdings erst in ein paar Jahren. Berset präsentierte dazu zwei Varianten. In der ersten erhalten Frauen, die bis 2030 pensioniert werden, einen Ausgleich, wenn sie sich doch mit 64 pensionieren lassen. Kostenpunkt: rund 400 Millionen Franken. Damit kann Vogt leben. Nicht leben kann er mit den weiter­gehenden Kompensationen der zweiten Variante, die den Frauen eine Rentenerhöhung von 70 Franken bringen würde, wenn sie bis 65 arbeiten.

«Dieser zweite Vorschlag 2 ist völlig unrealistisch, und es macht auch keinen Sinn, von 1,4 eingesparten Milliarden Franken gleich wieder 800 Millionen auszugeben. Ich wundere mich, dass der Bundesrat einen solch aussichtslosen Vorschlag überhaupt in die Vernehmlassung schickt», so Vogt.

(SonntagsZeitung)