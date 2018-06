Auf den Zahn gefühlt

1. Sind die Gene an schlechten Zähnen schuld oder die eigene Faulheit?

Beides. Karies kann man mit der richtigen Ernährung und Mundhygiene vermeiden. Bei der Parodontitis sind auch genetische Faktoren mitentscheidend. Eine sorgfältige Mundhygiene ist dann unerlässlich.

2. Wie oft und wie lange soll man die Zähne putzen?

Der Zahnbelag braucht 24 Stunden, bis er sich etabliert. Wenn man jede Fläche und alle Zahnzwischenräume gründlich putzt, reicht einmal pro Tag während mindestens drei Minuten. Wir empfehlen jedoch zweimal Reinigen pro Tag.

3. Zahnseide oder Interdentalbürstchen?

Junge Personen sollten Zahnseide benützen, am besten täglich. Je älter man wird, desto stärker bildet sich das Zahnfleisch zurück – so können grössere Zahnzwischenräume entstehen, in denen Speisereste hängen bleiben. Deswegen empfehlen wir Erwachsenen Interdentalbürstchen.

4. Was gilt als perfektes Gebiss?

Wenn die Zähne symmetrisch sind, von heller Farbe und proportional gut ins Gesicht passen sowie das Verhältnis von Zahn und Zahnfleisch ausgewogen ist. So wie bei Julia Roberts. In den USA gelten grosse und weisse Zähne als schön, in Russland können sie nicht weiss genug sein. Der Trend geht auch bei uns zu möglichst hellen Zähnen.

5. Was ist das Schlimmste, das man seinen Zähnen antun kann?

Dauernder Kontakt mit Säure in Kombination mit Zucker, also mit Süssgetränken wie Cola.

6. Wie kann man den Schaden in Grenzen halten?

Indem man Wasser nachtrinkt oder eine Fluoridspülung benützt.

7. Wie lange halten die eigenen Zähne maximal?

Heutzutage ein Leben lang, sofern man sie gut pflegt.

8. Lässt sich vomWeissheitsgrad der Zähne ein Rückschluss auf deren Zustand ziehen?

Nein.

9. Sind Knirschschienen wirklich nötig?

Ja, denn beim nächtlichen Knirschen wirken extreme Kräfte auf die Zähne, x-mal stärker als beim normalen Kauen. Das nützt den Zahnschmelz stark ab. Eine verspannte Kaumuskulatur und ausstrahlende Schmerzen bis in die Nacken-Kopf-Region sind nicht selten. Knirschschienen schonen die Zähne. Und sie entspannen!

10. Unterscheiden sich Männer- von Frauenzähnen?

Nein.

11. Woran haben Zähne am meisten zu kauen? An Fleisch, Brot und Salat.

12. Was ist bei Kinderzähnen besonders zu beachten?

Dass man die Kinder nicht auf den Zuckertrip bringt: Der Zucker in der Nahrung ist zu kanalisieren. Man soll sie also nicht mit Schleckwaren oder gesüssten Getränken ruhigstellen. Ebenso wichtig ist es, sie mit Fluorid zu versorgen.

13. Sind Spülungen überflüssig?

Nein. Spülungen enthalten Fluorid und wirken so remineralisierend und stärkend. Manche sind antibakteriell, was gut gegen Karies und Parodontitis ist.

14. Können Spülungen die Zahnpasta ersetzen?

Nein, sie sind supplementär. Nur beim Zähneputzen lassen sich Speisereste und Zahnbelag mechanisch entfernen.

15. Kann man den Zustand der Zähne mit der Ernährung positiv beeinflussen?

Ja, ganz entscheidend. Mit fluoridhaltiger Prophylaxe kann man den Zahn widerstandsfähiger machen. Fluorid ist nicht nur in jedem Mundhygieneprodukt enthalten, sondern auch im Speisesalz.

16. Sind Weissmacherzahnpasten schädlich?

Ja, wenn sie Scheuerpartikel enthalten und den Zahnschmelz mit der Zeit abtragen und damit ruinieren. Bleaching ist die schonendere Variante für weisse Zähne.

17. Wie oft darf man bleachen?

Maximal alle sechs Monate. Und immer nur mit anschliessender Fluoridierung.

18. Elektrische Zahnbürste oder Handzahnbürste?

Eindeutig elektrisch, am besten eine Schallzahnbürste. Sie hat einen besseren Wirkungsgrad.

19. Wie lange dauert eine durchschnittliche Zahnkorrektur?

Zwischen 14 Wochen und 1½ Jahren. Je nachdem, wie viel man korrigieren möchte. 20. Gibt es ein ideales Alter für eine Zahnspange?

Ja, bis 14 Jahre. Eine Korrektur ist aber bis ins hohe Alter möglich.

21. Was ist die neuste tolle Sache in der Zahnmedizin?

Ein verschraubbares weisses, metallfreies Zahnimplantat aus Zirkondioxyd. Es ist ästhetisch und wunderbar biokompatibel.

22. Was kriegt man trotz des ganzen Fortschritts immer noch nicht hin?

Zahnfleisch, das sich zurückgebildet hat, zufriedenstellend zu ersetzen. Das Zweitschwierigste ist es, ein Gummy Smile – also wenn zu viel Zahnfleisch sichtbar ist – zu korrigieren.

23. Was ist der aktuelle Hype bei Patienten?

Ganz klar Veneers: dünne Schalen aus Porzellan, welche die Front der Zähne bedecken. Und möglichst weisse Zähne.

24. Was macht man heutzutage nicht mehr?

Die sogenannte «extension for prevention». Früher glaubte man, es sei das Beste, die Zähne prophylaktisch mit Zahnfüllungen zu versorgen. Das ist zum Glück längst Geschichte.

25. Ist Kaugummikauen schädlich?

Jein. Prinzipiell regt das Kauen den Speichelfluss an, was angesichts der reparativen Wirkung des Speichels positiv ist. Allerdings sollte man den Kaugummi nicht länger als zwei Minuten kauen, und er sollte auch nicht zu gross sein. Zu starke Kaubewegungen können für das Kiefergelenk rasch sehr schädlich werden.

26. Nützen Zahnputzkaugummis?

Nein.

27. Wie kriegt man Zähne am besten sauber?

Auch wenn die Wirksamkeit elektrischer Zahnbürsten immer wieder danach beurteilt wird, wie gut sie schrubben: Es geht beim Putzen nicht darum, möglichst den kompletten Zahnbelag zu entfernen. Ein Grossteil der Bakterien auf unseren Zähnen ist nämlich völlig unschädlich; sie schützen die Zähne sogar – vor mechanischem Abrieb und Säure. Beim Putzen geht es vor allem darum, den bakteriellen Biofilm im Zahnfleischgraben und im Zahnzwischenraum sorgfältig aufzumischen, damit die sogenannt schlechten von den guten Bakterien getrennt und rausgewaschen werden können. Das gelingt am besten mit Interdentalbürstchen und Monozahnbürsten.

28. Um welche Tageszeit soll man putzen?

Der Zeitpunkt ist völlig egal – Hauptsache, man nimmt sich genügend Zeit und putzt regelmässig alle 24 Stunden.

29. Wie lange hält eine Füllung?

Eine aus Kunststoff etwa 5 Jahre, eine Kompositfüllung rund 10 bis 15 Jahre und eine Cerec-Keramikfüllung etwa 25 bis 30 Jahre.

30. Ist es schädlich, gleich nach dem Zähneputzen etwas zu essen?

Überhaupt nicht, umgekehrt aber schon. Unsere Nahrung enthält meistens irgendwelche Säuren, die den Zahnschmelz weich und damit anfällig machen. Nach dem Essen sollte man mindestens eine halbe Stunde warten.

31. Für die Betäubung: Spritze oder Lachgas?

Lachgas ersetzt die Spritze nicht, weil es den Schmerz nicht nimmt. Es löst aber ein wenig den Widerstand der Patienten, die sich dann eher eine Spritze geben lassen.

32. Was sind die grössten Fehler beim Putzen?

Zu oft und zu hart mit Zahnpasta zu schrubben. Sie enthält zwar etliche Wirksubstanzen wie Tenside, Fluoride und Entzündungshemmer, aber mit der Bürste wirkt sie wie ein Schleifmedium. Tut man das über Jahre mehrmals täglich, macht man sich die Zähne kaputt. Am besten wärs, einmal täglich die Zahnzwischenräume mit Interdentalbürstchen zu reinigen und sich dann mit dem Finger ein wenig Zahnpasta einzumassieren.

33. Können Löcher im Zahn rückgängig gemacht werden?

Beginnende Löcher kann man mit einer zahnschmelzähnlichen Sub­stanz zumindest teilweise wieder verschliessen – mithilfe eines speziellen Verfahrens namens Curodont. Es ist noch in den Anfängen, aber vielversprechend.

34. Was kriegt man technisch noch nicht hin? Das Bioimplantat, also den nachwachsenden Zahn. Daran wird aber intensiv gearbeitet, in fünf bis zehn Jahren sollten wir so weit sein.

35. Was ist die grösste Erleichterung in der Zahnmedizin?

Die Lokalanästhesie.

36. Und was ist das Unangenehmste, das man beim Zahnarzt machen kann? Rechnungen zahlen. Und sich Zähne herausbrechen lassen.

Antworten 1–24: Danielle Heller Fontana, Heller Kübler Truninger Zahnärzte, Praxis für ästhetische Zahnmedizin und Implantologie, Zürich.

Antworten 25–36: Rolf Kufus, Zahnarzt, Zürich (SonntagsZeitung)