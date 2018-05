Auf einmal macht Milch alle sauer

Die beiden Buben, sechs und drei Jahre alt, die kürzlich bei Ernährungsberaterin Sonja Ricke in der Praxis sassen, waren im Wachstum zurückgeblieben. «Sie bekamen zu Hause keine Milch, weil die Eltern glaubten, die Kinder seien allergisch», sagt Ricke. «Um das fehlende Eiweiss aus der Milch zu kompensieren, hätten die Kinder zweimal pro Tag Fleisch essen müssen oder viele Hülsenfrüchte.» Beides unterblieb. Die Folge: «Die Kinder waren zu klein für ihr Alter – und unterernährt.»

Immer wieder sitzen kleine Patienten in der Praxis von Ärzten undErnährungsberatern, weil sie zu Hause falsch ernährt werden. In schweren Fällen mussten die Mediziner schon die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) einschalten. So etwa an einem Ostschweizer Spital. Und auch in Basel-Stadt musste die Kesb schon eingreifen.

Aber nicht nur bei Kindern stehen Lebensmittel wie Milch immer öfter auf der Verbotsliste – die Abstinenz zieht sich längst durch alle Bevölkerungsgruppen. «Ähnlich wie bei der Glutenhysterie muss die Milch zunehmend als Begründung für eine Vielzahl von unspezifischen psychosomatischen Beschwerden herhalten», sagt Oswald Hasselmann, Leitender Arzt am Kinderspital Ostschweiz. «Geradezu grotesk ist, wenn junge Männer im Zuge des Fitnesswahns teures Proteinpulver kaufen, das mehrheitlich aus Milchpulver besteht, und gleichzeitig eine Aversion gegen Milch haben.»

Konsum sinkt wegen neuer Ernährungstrends

Mit der guten alten Kuhmilch, dem helvetischen Nationalgetränk, geht es bergab. Seit Jahren sinkt der Konsum stetig. 1950 tranken die Schweizer 233 Kilogramm Milch pro Kopf – 2017 waren es nur noch 57 Kilogramm. Das zeigen neuste Zahlen des Branchenverbands Swissmilk. Ein historischer Tiefststand – noch nie hatten Schweizerinnen und Schweizer weniger Lust auf Milch.

Video: Rekordkuh Haiti wird 20

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Etwa die Diskussion um fettarme Ernährung und Cholesterin, die in den 80er- und 90er- Jahren aufkam und zu einem Boomvon Lightprodukten in den Ladenregalen führte. «Milch galt plötzlich als Dickmacher», sagt Christine Brombach, Professorin und Ernährungsexpertin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. «Dann kam der BSE-Skandal, und die Leute fragten sich, ob Krankheiten auch über die Milch übertragbar seien.» Seit etwa zehn Jahren bremse auch die verstärkt geführte Diskussion um Laktose-Intoleranz den Milchkonsum. «Die Milch hat ihre weisse Weste verloren», sagt Brombach.

Heute sind es zwei weitere Trends, die der Milch zu schaffen machen: der Veganismus und die Low-Carb-Diäten. Für deren Anhänger sind Milchprodukte des Teufels.

Milchlobby und Veganer liefern sich Kleinkrieg

Swissveg, der Verband der Vegetarier und Veganer, kämpft vehement gegen die Kuhmilch. Die Massentierhaltung und die hochgetrimmte Milchproduktion seien unökologisch, den Kühen die Kälber wegzunehmen, sei unethisch und der verbreitete Antibiotika-einsatz ungesund, kritisiert Swissveg. Zudem fördere Milch Krankheiten wie Osteoporose.

Dem widersprechen Mediziner und Wissenschaftler. «Für die Aussage, Milch sei ungesund, gibt es keine wissenschaftliche Evidenz», sagt Raoul Furlano, Leitender Arzt am Universitäts-Kinderspital beider Basel. «Kuhmilch ist für Menschen wertvoll, auch wenn wir wohl das einzige Säugetier sind, das die Milch eines anderen Säugetiers trinkt.»

Grafik vergrössern

Die offizielle Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung lautet: drei Portionen Milch oder Milchprodukte pro Tag. Milchrationen, in dieser Menge konsumiert, seien «weder schädlich noch machen sie dick», sagt Barbara Walther, Milchexpertin an der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroscope. Der Energiegehalt von einem Glas Vollmilch entspreche gerade mal zwei Täfelchen Schokolade. Zudem liefere Milch eine Vielzahl an hochwertigen Proteinen, essenziellen Fettsäuren, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, sagt Walther. «In der Wissenschaft ist das längst klar. Diese Fakten sind aber noch nicht in den Köpfen der Leute angekommen.»

Seit Jahren liefern sich die Milchlobby und ihre Gegner deshalb einen erbitterten Kleinkrieg. Im vergangenen Sommer zogen die Tierschützer des Vereins Animal Rights Switzerland vor die Lauterkeitskommission. Der Vorwurf: Der Branchenverband Swissmilk behaupte in der Werbung, dass es «glückliche Kühe» gebe. Falsch, kritisierte Animal Rights. Mit allen Tierprodukten sei «grosses Tierleid» verbunden.

Grafik vergrössern

Auch Swissveg zerrte Swissmilk im März vor den Kadi. Der Branchenverband hatte die Werbetrommel mit der Behauptung gerührt, Schweizer Kühe hätten «ein gutes Leben». Wieder landete das Dossier bei der Lauterkeitskommission. In beiden Fällen stehen die definitiven Urteile noch aus.

Tierschützer und Veganer sind nicht allein

Aber auch die Milchlobby ist wenig zimperlich, wenn es um ihre Interessen geht. Als vegane Supermärkte begannen, fermentierte Cashewkerne als «Happy Cheeze» zu verkaufen, schickte ihnen ein Swissmilk-Anwalt einen Brief mit dem Hinweis, es liege ein Verstoss gegen das Lebensmittelrecht vor – der Begriff Käse sei nämlich für Milchprodukte reserviert.

Bilder: Kleider aus saurer Milch

Tierschützer und Veganer sind nicht allein mit ihrer Kritik an der Milch. Die Milchbolzerei in den hochgerüsteten Ställen schürt die Skepsis vieler Konsumenten. Tonnenweise fressen die Kühe heute Kraftfutter statt Gras: Pro Kuh sind es jährlich im Schnitt 730 Kilogramm.

Kultkuh Lovely kommt zu einem neuen Auftritt

Das Image der Milch ist ramponiert. Um Gegensteuer zu geben, haben die Milchproduzenten in den letzten zehn Jahren nicht weniger als 200 Millionen Franken ins Marketing gebuttert. An Open Airs wurden Milchbars aufgestellt, an Schulen wurde ein Tag der Pausenmilch lanciert, im Netz die landesweit grösste Rezeptsammlung aufgebaut und Werbung mit der Kuh Lovely geschaltet. Mit bescheiden dem Erfolg.

Jetzt soll eine neue «Mehrwertstrategie Schweizer Milch 2025» das Image der Kuhmilch aufpolieren. Die Branchenorganisation Milch, der neben Bauern auch Verarbeiter und Grossverteiler angehören, hat Kernbotschaften formuliert, die man unters Volk bringen will. In TV-Spots und Broschüren soll das Bild gesunder und glücklicher Kühe vermittelt werden. Damit, so das Ziel, sollen die Schweizer wieder mehr Lust auf Milch und Milchprodukte bekommen.

Auch Kultkuh Lovely kommt zu einem neuen Auftritt – doch statt als Extremsportlerin vor weissem Hintergrund wie bisher steht sie jetzt dort, wo eine zufriedene Kuh hingehört: auf einer grünen Weide mit saftigem Grasfutter. (SonntagsZeitung)