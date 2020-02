Aufseher prüfen Banken auf Klimarisiken

An der Jahresmedienkonferenz der Credit Suisse vom Donnerstag standen Klimaaktivistinnen vor der Tür und drückten jedem einen Flyer in die Hand: «Credit Suisse, eine Titanic, die nicht auf Klimakurs ist», so der Titel. Damit soll der neue Bankchef Thomas Gottstein in die Pflicht genommen werden, die Geschäftspolitik der Bank klimafreundlicher zu gestalten.

Was die Aktivistinnen nicht ahnen: Sie haben mächtige Verbündete. Denn weltweit nehmen Finanzaufseher die Klimarisiken in den Bankbilanzen ins Visier. «Der Klimawandel könnte die Ursache für die nächste systemische Finanzkrise sein», warnt zum Beispiel die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich mit Sitz in Basel.

Klimarisiken könntenfür Banken teuer werden

Die Sorge: Die Folgen des Klimawandels schlagen auf die Bank­bilanzen durch und sorgen für Verluste. Handelt die Politik entschlossen und legt einen hohen CO 2 -Preis fest, könnten Kredite an sogenannt braune Sektoren wie Kohle- und Ölförderer oder die Autoindustrie von Ausfällen bedroht sein. Auch Aktienkurse von Unternehmen aus diesen Branchen würden dann sinken. Noch teurer würde es werden, wenn die Politik lange untätig bleibt und am Ende radikale Massnahmen ergreifen muss, um die Klimakatastrophe noch abzuwenden.

Dieses Risiko, wie und wie rasch die Politik die Abkehr von der Nutzung kohlenstoffhaltiger Energieträger vorschreibt, wird als Transitionsrisiko bezeichnet. Hinzu kommt das physische Risiko, also die Gefahr von Verlusten, dass zum Beispiel Überschwemmungen Häuser zerstören, die Banken finanziert haben.

Die Credit Suisse als Titanic: So symbolisierten Klimaaktivistinnen die Grossbank in Zürich. Foto: Reuters

Die Aufseher wollen nun wissen, wie stark ihre Banken durch diese Risiken gefährdet sind. Und bereiten sogenannte Stresstests vor. Die Bank of England will bereits in diesem Jahr einen Klima-Stresstest durchrechnen lassen. Die Europäische Zentralbank arbeitet an solch einem Test, die niederländische Notenbank hat bereits einen durchgeführt. Ihr Szenario sah einen CO 2 -Preis von 100 Dollar und einen Durchbruch bei erneuerbaren Energien vor. Das Ergebnis war erschreckend: Die Verluste hätten bei Banken gefährliche Löcher in die Eigenkapitaldecke geschlagen.

Die Schweizer Aufseher von Eidgenössischer Finanzmarktaufsicht (Finma) und Nationalbank befassen sich ebenfalls mit dem Thema. Eigene Klima-Stresstests sind aber noch nicht in Vorbereitung. «Es gibt derzeit noch keinen anerkannten Ansatz, die Auswirkungen der Transitionsrisiken in den Bankbilanzen exakt zu quantifizieren», heisst es zur Begründung von der Finma. Doch die Schweizer Regulierer würden Methoden erarbeiten, um Klimarisiken mit einem Preisschild zu versehen, heisst es von Fachleuten.

UBS führt seit sechs Jahren eigene Klima-Stresstests durch

Das Problem: Die heutigen Stresstests arbeiten meist mit einem Zeithorizont von bis zu drei Jahren. Verluste aus einem harten Umschwung in der Regulierung dürften sich aber erst mittelfristig zeigen. «Zentrales Problem ist, dass wir keine historischen Daten haben, wie der Anpassungsprozess auf eine klimaneutrale Wirtschaft läuft und welche Folgen er hat», sagt Liselotte Arni, Leiterin Umwelt- und Sozialrisiken der UBS.

Die Grossbank beschäftigt sich seit 2014 mit dem Thema und hat schon vor den Verhandlungen des Pariser Klimaabkommens intern einen ersten Klima-Stresstest gerechnet. Das Szenario sah heftige Unwetter in Miami, Guangdong, Hongkong und Zürich vor – und als Reaktion eine Einigung der Politik beim Pariser Klimagipfel auf einen weltweiten CO 2 -Preismechanismus. Der führte zu einer Verschiebung weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien – mit Folgen für die Wirtschaft.

«Das Ergebnis des Tests war mit einem Ölschock-Szenario vergleichbar», sagt Arni. Die Ergebnisse hatten damit wenig Aussagekraft. Um bessere Ergebnisse zu bekommen, müssen die Systeme erst verstehen, wie sich die Werte jedes einzelnen Bankengagements durch eine CO 2 -Preis-Veränderung verändern könnten.

In einem ersten Schritt hat die UBS das Hypothekenbuch überprüft. Da die meisten Objekte versichert sind, sei das Risiko für die Bank überschaubar, erklärt Arni. «Wir verfeinern nun unsere Klimaszenarien weiter und dehnen sie auf weitere klimasensitive Sektoren unseres Kreditbuchs aus.»

Schon im vergangenen Jahr hat das Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System beschlossen, dass Klimarisiken Teil der Aufsichtsarbeit werden müssen. Derzeit arbeitet das Netzwerk an einheitlichen Szenarien für Klima-Stresstests. Doch das ist erst der Anfang. «Wir gehen davon aus, dass die Finanzregulierung ungefähr ab 2023 Klimarisiken explizit aufnehmen wird», sagt Liselotte Arni von der UBS.

Denkbar scheint, dass Banken ihre Kredit- und Anlagepolitik so ausgestalten müssen, dass die Pariser Klimaziele erreicht werden. Andernfalls könnten Kapitalzuschläge drohen. Nichts anderes ­fordern die Aktivistinnen vor den Toren der Credit Suisse.



