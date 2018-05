Bale krönt die Königlichen

Cristiano Ronaldo oder Mohamed Salah? Der Portugiese, seit zehn, zwölf Jahren einer der besten Fussballer der Welt? Oder der Ägypter, der in dieser Saison in die Weltspitze durchgestartet ist? Wer entscheidet diesen Final von Kiew? Das war die Frage vor diesem Abend, vor diesem Real Madrid gegen Liverpool. Und die Antwort heisst: Gareth Bale.

Traumtor von Gareth Bale zum 2:1. (Quelle: SRF)

Der Waliser sorgt mit seinen beiden Toren dafür, dass Real 3:1 gewinnt und sich zum 13. Mal den Titel in der europäischen Königsklasse sichert. Und es sind denkwürdige Tore.

Das erste zum 2:1 ist ein faszinierender Fallrückzieher nach gut einer Stunde, drei Minuten nach seiner Einwechslung mit dem erst fünften Ballkontakt. Das zweite, das die letzten Zweifel über den Sieger ausräumt, ist ein Distanzschuss, den Loris Karius durch die Hände rutschen lässt. Es ist der zweite schwere Fehler des deutschen Torhüters. Und es ist eine der Erklärungen, weshalb die Liverpooler am Ende bedröppelt auf dem Platz herumstehen.

Karius’ Aussetzer stehen dafür, was die Liverpooler an diesem Abend an Rückschlägen erleiden. Dabei beginnen sie stark, mutig, kraftvoll, «wir müssen alles machen, was Real nicht mag», hat Jürgen Klopp kurz vor dem Spiel gesagt, «und im entscheidenden Moment müssen wir zuschlagen». Sie setzen den Gegner unter Druck, jagen dem Ball nach, sind hartnäckig und suchen die Tiefe. Ganz früh muss Varane in höchster Not gegen Mané klären. Die Zeichen sind gesetzt. Firminos Schuss aus der Drehung muss Sergio Ramos blocken.

Salah geht weinend vom Platz

Real findet nicht zu seinem Spiel. Marcelo geht kaum einmal mit in die Offensive. Das zeigt sehr gut, wie gross Reals Respekt vor Salah ist, diesem Spektakelstürmer und Tempodribbler, wie es ihn nur ganz selten gibt.

Salah also – oder doch Ronaldo? Wer triumphiert? Beide haben diese Saison 44 Tore erzielt, Ronaldo ist unverzichtbar für Real, und Salah ist es erst recht für Liverpool. Am kleinen Ägypter richtet sich die ganze Mannschaft auf. Als er im Halbfinal gegen Roma beim Stand von 5:0 ausgewechselt wurde, brach sie in sich zusammen und liess noch zwei Tore zu.

Er kommt gegen Real zwar nie zum Abschluss, aber er ist in den Köpfen der Spanier drin. Und nach 26 Minuten sucht er den Zweikampf gegen Sergio Ramos, Reals Captain hängt bei ihm mit dem Arm ein und hilft so mit, dass Salah zu Boden geht. Aus seiner Sicht ist das clever gemacht und für Salah folgenschwer: Er prallt auf die Schulter und muss vier Minuten später unter Tränen vom Platz.

Der erste Patzer zum 1:0. (Quelle: SRF)

Liverpool ist vom Ausfall gezeichnet und kommt von seinem Weg ab. Es bringt bis zur Pause keine vernünftige Aktion mehr zusammen. Real ist ab sofort viel mehr im Ballbesitz und Vorwärtsgang. Aber es findet kaum Räume gegen die tief stehenden Engländer. Bis zur Pause sind nur zwei Abschlüsse erwähnenswert: einmal nach einem Konter durch Ronaldo, sein Ball fliegt knapp übers Tor; das zweite Mal wieder durch Ronaldo, sein Kopfball lenkt Karius stark ab, beim Abpraller steht Benzema im Abseits. Ein 0:0 ist nicht das, was bei einem Spiel dieser beiden Mannschaften zu erwarten gewesen ist. Real und Liverpool haben auf dem Weg in diesen Final zusammen beachtliche 76 Tore erzielt, allein Ronaldo 15 und Salah inklusive Qualifikation 11.

Aber es sind andere, die nach der Pause treffen. Benzema gelingt das 1:0 nach einem monumentalen Fehler von Karius, der dem Franzosen den Ball gleich selbst an den Fuss wirft. Mané gelingt nur vier Minuten später, in der 51., der Ausgleich, als er nach einem Kopfball Lovrens den Ball vor Navas ins Tor spitzelt. Und schliesslich ist es Bale, der Liverpool mit dem 2:1 wieder vor den Kopf stösst.

Der zwischenzeitliche Ausgleich von Sadio Mané. (Quelle: SRF)

Eine halbe Stunde bleibt Klopps Mannschaft zur Reaktion. Es gibt kein Taktieren mehr, nur noch ein Angreifen, auch ohne Salah. Mané sucht aus der Distanz sein Glück und findet nur den Pfosten. Real kontert, Ronaldo macht sich auf, das 3:1 zu erzielen, aber Robertson rettet auf grandiose Art im letzten Moment und hält Liverpools Hoffnung, sich in die Verlängerung zu retten, am Leben.

Reals Triumph der Routine und des Renommées

Die Zeit verrinnt, für Real zu langsam, für Liverpool zu schnell. Benzema scheitert an Karius, der Goalie reagiert glänzend. Gleich darauf hat Karius seinen nächsten Aussetzer: Spätestens mit diesem dritten Treffer stellt sich die Frage, ob der Deutsche genug Klasse hat, um auf diesem Niveau zu bestehen. Es überrascht jedenfalls nicht, dass sich Liverpool nach einem Ersatz umschaut. Um Alisson Becker, den Brasilianer von der AS Roma, hat es nicht grundlos schon im vergangenen Winter geworben.

Reals Sieg ist in erster Linie einer der Routine und des Renommées, der Abgeklärtheit und Klasse. Und damit kein Zufall. Am Anfang dieses Finals von Kiew stehen die gleichen elf Spieler auf dem Platz, die vor einem Jahr das Endspiel gegen Juventus Turin gewannen. Neun von ihnen waren schon 2016 beim Triumph gegen Atlético Madrid dabei gewesen und immerhin acht beim Sieg ebenfalls gegen den Stadtrivalen 2014. Reals Startformation kommt auf 855 Einsätze in der Champions League, jene des FC Liverpool auf genau 687 weniger.

Zidane hat in seinem dritten Final in Folge seinen dritten Titel als Trainer. Klopp dagegen muss die Erfahrung machen, dass er kein Mann für die besonderen Momente ist. Das 1:3 ist seine sechste Niederlage im siebten Final in Champions League, in Europa League und deutschem Cup. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als Zidane zu gratulieren. Er tut das schon ein paar Momente vor dem Abpfiff. (Tages-Anzeiger)