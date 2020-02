Bank Bär sperrt Boni der Ex-Chefs

Die Kritik der Finanzmarktaufsicht (Finma) ist fundamental. Zwischen 2009 und 2018 schaute die Bank Julius Bär laut der Behörde viel zu wenig genau hin, woher das Geld ihrer vermögenden Kunden stammte. Dadurch geriet sie in eine Korruptionsaffäre um die venezolanische Ölgesellschaft PDVSA und spielte auch beim Skandal um den Weltfussballverband (Fifa) eine entscheidende Rolle. Die Bank soll Geschäftsbeziehungen mit mutmasslich korrupten Fifa-Funktionären unterhalten haben.

Aus Sicht der Finma hatte das System, denn: Die Banker wurden von der Aussicht auf hohe Boni angetrieben. Dank frischer Kundengelder schossen diese in die Höhe. Ob Gefahren für die Bank in Kauf genommen wurden, war in dem Zusammenhang für viele zweitrangig. «Das Vergütungsmodell der Bank stellte fast ausschliesslich auf monetäre Aspekte ab und berücksichtigte die Einhaltung der Regeln und das Risikomanagement nur sehr punktuell», so die Kritik der Finma.

Es geht um mehrere Millionen Franken

Wenigstens im Nachhinein soll das Verhalten für die fehlbaren Manager finanzielle Konsequenzen haben. Laut dem Geschäftsbericht der Bank Bär ist ein bedeutender Anteil der Vergütung für hochrangige Manager drei bis fünf Jahre aufgeschoben – das heisst, sie erhalten ihre Boni mit Verzögerung. Es kann nun davon ausgegangen werden, dass die variablen Lohnkomponenten bei mehreren verantwortlichen Mitarbeitern nicht ausgezahlt werden, wie die SonntagsZeitung aus zuverlässigen Quellen erfahren hat.

Das bedeutet, dass das Geldhaus gesperrte Boni im Umfang von mehreren Millionen Franken nicht ausbezahlt. Wie viele Bär-Manager nun genau mit Saläreinbussen rechnen müssen, ist unklar. Es dürften aber wohl rund ein Dutzend Personen sein. Die Bank will eine Anfrage dazu nicht kommentieren.

Von der Massnahme dürften auch die ehemaligen Bankchefs Boris Collardi und Bernhard Hodler betroffen sein. Collardi war von 2009 bis 2017 Chef bei Bär. Danach wechselte er zur Genfer Bank Pictet, wo er Teilhaber wurde. Hodler amtete bis 2019 als Bankchef, davor war er jahrelang ­Risikochef des Instituts gewesen. Hodler kam im Geschäftsjahr 2018 auf ein ­Salär von etwas mehr als 6 Millionen Franken, im Jahr davor waren es 4,8Millionen Franken. Mehr als die Hälfte seines jeweiligen Jahressalärs hing von an den Erfolg geknüpften Komponenten ab.

Von Saläreinbussen betroffen? Boris Collardi war von 2009 bis 2017 Chef der Bank Bär. Foto: Getty Images

Eine ganze Reihe weiterer ehemaliger Mitarbeiter, die in die von der Finma kritisierten Vorfälle verstrickt waren, dürften nun vergeblich auf die Boni warten. So etwa Matthias Krull. Er gestand vor zwei Jahren ein, für die Elite Venezuelas im Rahmen des PDVSA-Skandals in grossem Stil illegale Gelder gewaschen zu haben.

Damit die Bank künftig weniger hohe Risiken eingeht, fordert die Finma nun von ihr, dass sie ihr Bonusmodell anpasst. Bei Bär ist offenbar schon klar, in welche Richtung es dabei gehen soll. Neben der Profitabilität sollen die Risikokomponente und die Compliance bei den variablen Lohnmodellen eine wichtigere Rolle spielen.

Der neue Bär-Chef Philipp Rickenbacher will ein nachhaltig profitables Wachstum erreichen. Dabei nimmt er in Kauf, dass die verwalteten Kundengelder nicht mehr so stark wachsen wie in der Vergangenheit. «Wir können nicht einfach nur Neugelder anziehen und dann hoffen, dass wir damit dann auch Geld verdienen. Wir müssen verstärkt die Lösungen, die wir haben, zu den Kunden bringen», so Rickenbacher im Interview mit der Redaktion Tamedia.

Auch für die Bank Pictet ist das Ganze unangenehm

Ob das Institut ehemalige Mitarbeiter juristisch zur Rechenschaft zieht, bleibt offen. Die Bank Bär äussert sich dazu nicht. Sollte die Finma ein Verfahren gegen Einzelpersonen eröffnen, könnte dieses aber die Grundlage für eine allfällige Klage sein.

Die heftige Kritik der Finma an Julius Bär dürfte besonders für Collardi und die Bank Pictet unangenehm sein, wo der Banker als Partner eingestiegen ist und mit Marc Pictet für das Wealth Management zuständig ist. Bei der noblen Privatbank ist man über die Nachrichten nicht sehr erfreut, zumal auch etliche Bär-Banker mit Lateinamerika-Bezug wie etwa Marc Braendlin im letzten Jahr zu Pictet wechselten.

Noch scheint die Bank an Collardi und den anderen Ex-Bär-Bankern festzuhalten. Doch es besteht die Sorge, dass der Ruf der Bank in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Insbesondere dann, wenn die Finma ein Verfahren gegen Collardi eröffnen würde. Spätestens dann bliebe ihr nichts anderes übrig, als sich von dem ehemaligen Bär-Chef zu trennen. Die Hürden für ein Verfahren sind jedoch recht hoch.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App