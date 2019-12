«Beim Klimaschutz nicht auf Randfiguren abstützen»

Die Wissenschaft liefert nichts als die Wahrheit, unbeeinflusst von gesellschaftlichen oder politischen Wertvorstellungen, so eine gängige Vorstellung. Gibt es dieses Ideal der reinen Wissenschaft überhaupt?

Nein. Viele Historiker, Philosophen und Soziologen, die sich mit der Praxis der Wissenschaft beschäftigen, sind der Ansicht, dass Wissenschaft und Wertvorstellungen untrennbar miteinander verwoben sind. Selbst wenn Wissenschaftler ihre persönliche Sicht der Dinge vollständig aus ihrer Tätigkeit heraushalten könnten, müssen Sie wohl oder übel Entscheidungen treffen. Bei diesen Entscheidungen spielen gesellschaftliche Werte zwangsläufig eine Rolle.

Können Sie Beispiele nennen?

Auf Werten basierende Entscheidungen beginnen mit der Wahl der Forschungsthemen, auf die wir uns konzentrieren. Weiter geht es mit den Forschungsfragen, die man stellt, und wie man die Resultate interpretiert. Wir müssen etwa entscheiden, ob wir unser wertvolles Geld in die Cannabis-Forschung oder in die Astrophysik stecken. Was die Cannabis-Forschung anbelangt, muss ein Wissenschaftler entscheiden, ob er zum potenziellen Nutzen von Cannabis forscht oder zu den möglichen Risiken des Cannabis-Konsums. Und wenn schliesslich ein Resultat vorliegt, geht es um die Frage, wie die Risiken im Vergleich zum Nutzen gewichtet werden sollen.

Da prallen unterschiedliche gesellschaftliche Werte aufeinander.

Ja. Das sieht man zum Beispiel auch bei der Einschätzung potenziell gefährlicher Substanzen wie den Pestiziden. Hier verlangt die Wissenschaft in der Regel eine sehr klare Evidenz, bevor sie empfiehlt, ein Mittel aus dem Verkehr zu ziehen. Das kann im Sinne einiger gesellschaftlicher Werte sein, etwa im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung, die nicht vorschnell durch Verbote gebremst wird. Aber es könnte ein Nachteil sein für andere Werte, etwa für den Schutz der öffentlichen Gesundheit.

Die Wissenschaft ist von gesellschaftlichen Werten durchdrungen, etwa vom Wunsch, die wirtschaftliche Entwicklung und das Gesundheitswesen zu fördern sowie die Umwelt zu schützen.

Nagt es nicht an der ­Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, wenn diese von gesellschaftlichen Werten beeinflusst wird?

Nicht unbedingt. Werte, die un­sere Entscheidung beeinflussen, worüber wir überhaupt forschen, halten uns nicht davon ab, die Wahrheit zu finden. Das hat nur Einfluss darauf, bei welchem Ausschnitt der Wahrheit wir schliesslich landen. Es ist auch kein Makel, wenn sich Wissenschaftler ­Gedanken darüber machen, welche Fragen die wichtigsten sind, um unsere gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Vielmehr würden wir das Kind mit dem Bade ausschütten, wollten wir die Wissenschaft von allen Wertvorstellungen befreien.

Warum denn das?

Weil die Vorstellung einer völlig von Werten befreiten Wissenschaft eine Illusion ist. Betrachtet man die Wissenschaft als frei von Werten, erscheint sie geradliniger, als sie in Wahrheit ist. Indem Wissenschaftler das anerkennen und transparent machen, fördern sie eine realistische Sichtweise: Die Wissenschaft ist von gesellschaftlichen Werten durchdrungen, etwa vom Wunsch, die wirtschaftliche Entwicklung und das Gesundheitswesen zu fördern sowie die Umwelt zu schützen. Wenn man all die wertebasierten Entscheidungen berücksichtigt, die in eine wissenschaftliche Interpretation einfliessen, versteht man besser, warum vernünftige Leute geteilter Meinung sein können.

Geteilte Meinungen sieht man auch dann, wenn wissenschaftliche Resultate etwa aus wirtschaftlichem Interesse unterdrückt werden.

Natürlich. Aber das ist etwas anderes. Die Tabakindustrie hat die Wissenschaft manipuliert, um die eigenen Profite zu vergrössern und Regulierungen zu verhindern. Mit ähnlichen Taktiken hat die fossile Industrie die Erkenntnisse zum Klimawandel vernebelt. Wissenschaftler sollten ihren Teil dazu beitragen, diese Praktiken sichtbar zu machen. Sie müssen also klar auf die Verletzung guter Wissenschaft hinweisen. Es darf nicht sein, dass gewisse Dinge aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht als wahr gelten dürfen.

Ich denke, es ist ein Fehler, Wissenschaft und Religion zu sehr zu verknüpfen. Denn in gewissem Sinn werden beide schwächer, je näher sie einander kommen.

Was kann die Wissenschaft tun, um möglichst verlässlich zu sein?

Einerseits sollten Wissenschaftler so transparent wie möglich über ihre Forschung berichten, damit mögliche Einflüsse von Werten auf die Resultate erkannt und eingeschätzt werden können. Konkret kann das bedeuten, dass Forscher ihre Methoden erläutern, die Daten öffentlich zugänglich machen, frei verfügbare Journale für die Publikation benutzen und mögliche Interessenkonflikte offenlegen.

Nun ist es aber so, dass es in der Naturwissenschaft keine Beweise gibt wie in der Mathematik, nur mehr oder wenige klare Hinweise. Gewisse Unsicherheiten sind immer vorhanden.

Daher kann es in manchen Situationen sinnvoll sein, einen Konsens zu formulieren. Es gibt eine ganze Bandbreite unterschied­licher Wissenschaftler mit unterschiedlichen persönlichen Werten, die wissenschaftliche Resultate jeweils etwas unterschiedlich interpretieren. Wenn sich quer durch dieses ganze Spektrum ein Konsens finden lässt, dann drückt dieser sehr wahrscheinlich eine robuste Erkenntnis aus. Beim Klimawandel ist das so: Es besteht kein ernst zu nehmender Zweifel daran, dass der Mensch die Hauptverantwortung dafür trägt. Das gilt, obwohl es Tausende Klimaforscher gibt.

Es gibt aber auch Wissenschaftler, die einen solchen Konsens eher skeptisch sehen.

Wenn man zu sehr auf Konsens bedacht ist, kann das in der Tat sinnvolle Perspektiven blockieren. Nur wenn alle Gedanken erlaubt sind, lässt sich das volle schöpferische Potenzial des Menschen nutzen. Bei einer wichtigen politischen Entscheidung wie dem Klimaschutz wäre es aber ein Fehler, sich auf die Meinung von Rand­figuren abzustützen. Es braucht also eine gute Balance zwischen Offenheit und Konsens.

Wertewandel: Die Forschung hat gezeigt, wie Tiere fühlen. Foto: G. Kefalas/Keystone

Gilt eigentlich auch das Umgekehrte, nämlich dass die Wissenschaft gesell-schaftliche Werte beeinflusst?

Ja. Früher dachten viele, Tiere würden keine Schmerzen empfinden. Also musste man sich keine grossen Sorgen über die Tierhaltung machen. Heute wissen wir, wie ähnlich viele Tiere dem Menschen sind. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Werte verändert haben und uns heute mehr um das Wohlbefinden der Tiere kümmern.

Werte spielen auch in der Religion eine wichtige Rolle. Gibt es eine direkte Verbindung zwischen Wissenschaft und Religion?

Ich denke, es ist ein Fehler, Wissenschaft und Religion zu sehr zu verknüpfen. Denn in gewissem Sinn werden beide schwächer, je näher sie einander kommen. Möchte man zum Beispiel auf ­Basis der Wissenschaft Schlussfolgerungen über die Existenz eines Gottes ziehen, dann wird das wirklich sehr spekulativ. Entsprechend unseriös ist es, wenn man versucht, auf ­Basis einer Religion wissenschaftliche Schlussfolgerungen zu ziehen, etwa zum Ursprung der Menschheit. Mein Eindruck ist, dass hier die Religion ihren schwächs­ten Punkt hat.

Sehen Sie einen Konflikt zwischen Werten, die von Religionen abgeleitet werden, und Werten, die für unsere moderne Gesellschaft relevant sind?

Es besteht das Risiko, dass wir von Religionen abgeleitete Werte einfach als gottgegeben akzeptieren. Und ich denke, es ist sicher wahrscheinlicher, dass wir als Gesellschaft in Schwierigkeiten geraten, wenn wir unsere Werte nicht hinterfragen. Spielraum dafür sollte in den Religionen vorhanden sein. In der Tat gibt es Ausprägungen des Christentums, des Judentums, des Islam und anderer Religionen, die durchaus offen sind für Wandel und für ein Nachdenken über die gesellschaftlichen Werte.



