Beim Migros-Ausverkauf mischen zwei Ex-Eigentümer mit

Die Nachricht, dass die Migros sich von Globus, Interio, Depot und M-Way trennen will, schlug bei den insgesamt 9000 betroffenen Mitarbeitenden wie eine Bombe ein. Einer aber wirkte erstaunlich gelassen: Thomas Herbert, der Chef der Globus-Gruppe. Er strahlt viel Zuversicht aus. Der Grund liegt auf der Hand: Der Warenhausprofi sieht seine grosse Chance kommen. Herbert ist mit 2,7 Prozent an Globus beteiligt – und will die Gruppe mit ihren 49 Filialen nun ganz übernehmen.

«Ich werde auf jeden Fall ein Angebot für Globus einreichen», sagt Herbert. In welcher Form und mit welchen Partnern sei noch offen. Als Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen den Verkauf am Donnerstag ankündigte, machte er deutlich, dass der orange Riese noch keine fixe Vorstellung davon hat, wie das Globus-Paket konkret aussehen soll. Das wiederum hat bei Profis im internationalen Handel für Irritation gesorgt. Von einem Konzern von der Grösse der Migros hätte man ein anderes Vorgehen erwartet.

Wer würde bei Immobilien miteinsteigen?

Klar ist: Gehen die sechs Standorte, an denen die Migros Eigentümerin der Warenhäuser ist, mit über den Ladentisch, könnte Herbert die Sache unmöglich allein oder mit seinen Managementkollegen stemmen. Denn die Globus-Liegenschaften befinden sich an 1A-Lagen wie der Zürcher Bahnhofstrasse.

«Sind die Immobilien dabei, kann ich nur mit einem finanzkräftigen Partner mitbieten. Da gibt es verschiedene Optionen», sagt Herbert, ohne Details zu nennen. Naheliegend wäre die Signa Holding des österreichischen Investors René Benko. Dort scheint man allerdings erst mal überrascht zu sein von der Ankündigung der Migros, wie Recherchen zeigen.

Auch dürfte sich ein mögliches Interesse an Globus nur auf ganz wenige Standorte an Toplagen konzentrieren. Signa ist unter anderem an den Edelwarenhäusern KaDeWe in Berlin und Hamburg beteiligt. Mit Dieter Berninghaus sitzt dort ein Manager in der ­Chefetage, den Thomas Herbert bestens kennt. Berninghaus war als Chef des Migros-Handelsdepartements viele Jahre für Globus zuständig.

Unter ihm wurde 2013 das Modehaus Schild übernommen. Der Verkäufer dort hiess: Thomas Herbert. Er und sein Geschäftspartner sollen damals in einem komplexen Deal je zwischen 12 und 15 Millionen Franken kassiert haben. Und sie sicherten sich eine Beteiligung an Globus, die im Fall von Herbert bis heute besteht. Es wäre eine Ironie der Geschichte, wenn Herbert jetzt sechs Jahre später als Eigentümer der ganzen Globus-Gruppe aus der Migros-Konzernzentrale herausspazieren würde.

Ohne Immobilien dürfte Globus ein Schnäppchen sein

Sollten die Immobilien nicht verkauft werden, käme der Manager, der schon seine Lehre bei Globus absolviert hat, vermutlich sogar zu einem Spottpreis zum Zug. «Ohne Immobilien ist Globus nicht sehr viel wert», stellt ein langjähriger Kenner der Verhältnisse nüchtern fest. Tatsächlich schreibt Globus Verluste, die Aussichten sind ungewiss. Und es stehen laut Aussagen der Migros-Spitze weitere Investitionen im dreistelligen Millionenbereich an.

Auf einen möglichen neuen alten Investor trifft die Migros auch im Fall der Wohnaccessoire-Kette Depot mit ihren gut 500 Standorten, 38 davon in der Schweiz. Der ehemalige Eigentümer von Depot, Christian Gries, der das deutsche Familienunternehmen 2009 an die Migros verkaufte, ist heute noch mit 10 Prozent an Depot beteiligt und amtiert als Geschäftsführer. Will er seine Firma nun zurückkaufen?

«Ich kann Ihnen dies heute nicht beantworten, sicher werde ich mich in den nächsten Wochen damit beschäftigen, alles ist noch offen», sagt der Depot-Gründer auf Anfrage. Er habe auch erst am Mittwochabend vom definitiven Entscheid erfahren, wenngleich er absehbar gewesen sei. Wichtig sei ihm, genau wie der Migros, eine möglichst gute Lösung für die über 5000 Mitarbeitenden zu finden, so Gries. Ob er ein Vorkaufsrecht besitzt, möchte er nicht sagen.

Warenhaus-Branche befindet sich in einem totalen Umbruch

Immer wieder hat sich die Migros bei Zukäufen auf Deals eingelassen, in denen die Verkäufer eine aktive Rolle behielten. Digitec-Galaxus-Gründer Florian Teuteberg etwa hält zusammen mit Partner Oliver Herren gemäss Teledata heute noch 30 Prozent an der Firma, Teuteberg ist heute weiterhin CEO des Migros-Flaggschiffs Digitec.

Sollte die stark wachsende Onlineplattform eines Tages in eine Partnerschaft überführt werden oder sollten andere Veränderungspläne anstehen, würde Teuteberg nach dem Verkauf an die Migros im Jahr 2012 ein weiteres Mal profitieren. Offenbar haben die Konstrukte aber auch mit den eher bescheidenen Lohnbändern der Migros zu tun. Will man das Know-how der Gründer in Form eines CEO-Engagements erhalten, müssen andere Anreize her.

Und doch: Am Ende muss die Migros noch froh sein, wenn sie die nun zum Verkauf stehenden Firmen in Form eines Management-Buy-out verkaufen kann. Am schwierigsten dürfte die Veräusserung von Interio sein. Die meisten Player in der Möbelbranche haben inzwischen selber Probleme, ihre grossen Filialflächen rentabel zu betreiben. Investitionen ins Onlinegeschäft verschlingen zusätzlich viel Geld. Die Interio-Standorte liegen zudem ausserhalb der Stadtzentren. Aber auch bei Globus sind die Voraussetzungen schwierig.

Die Warenhausbranche befindet sich in einem totalen Umbruch. Verkaufsflächen sind nur noch selektiv gesucht. Und Konzepte wie das von Globus im Premium- bis Luxusbereich funktionieren nur in grossen Städten an Toplagen.

Zum Portfolio gehören aber zusätzlich die ehemaligen Schild-Fachgeschäfte, die neu auch unter Globus auftreten. Und bei denen läuft es nicht besonders gut. Mit anderen Worten: ein schwieriges Verkaufsobjekt. Keiner weiss das so gut wie Thomas Herbert. Als möglicher Käufer dürfte er also ein harter Verhandlungspartner für die Migros werden.



