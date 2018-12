Besonderes erreicht – Unsere Schweizer des Jahres 2018

– 1 –



Viola Amherd, Verteidigungsministerin

Dieses Departement war nicht ihr erster Wunsch nach der Wahl in den Bundesrat. Und trotzdem hat Viola Amherd damit für sich und die Frauenbewegung einen Sieg eingefahren, der vor wenigen Jahren noch undenkbar schien: Eine Frau an der Spitze des Militärs – für die Schweiz mit ihrer wehrhaften Geschichte ein Meilenstein. Amherd kann sich völlig unbelastet ans Werk machen, ihre männlichen Vorgänger scheiterten mehr oder weniger allesamt, kriegten die Generäle nicht in den Griff, fuhren Beschaffungsgeschäfte und neue Konzepte an die Wand. Viola Amherd, die erste eidgenössische Verteidigungsministerin, kann es nur besser machen. Und nicht nur als erste Frau, sondern auch als Aufräumerin im Amt in die Geschichte eingehen.

Lo & Leduc, Popstars

Von einem Song konnte die Schweiz in diesem Jahr nicht genug kriegen: Ob im Fussballstadion, an den Open-Air-Festivals, in den Kindergärten oder auf den Pausenplätzen, überall johlte man im Kollektiv die Zeile «0-7-9 het si gseit». Lo & Leduc, die beiden Berner, die den Instant-Klassiker verantworten, stiegen mit diesem locker hingeworfenen Song endgültig zu den grössten Schweizer Popstars auf. Ihre Rap-Vergangenheit spielt dabei längst keine Rolle mehr, denn Luc «Leduc» Oggier und Lorenz «Lo» Häberli haben es mit ihrem grundsympathischen Giele-Image und leicht verträglichen Songs verstanden, alle Bevölkerungsschichten zu bewegen: 21 Wochen lang thronte «079» an der Spitze der Schweizer Hitparade, so lange wie noch kein Song zuvor.

Christoph Spycher, Sportchef YB

Die Young Boys haben in diesem Jahr einfach nicht aufgehört, an ihrem Fussballmärchen zu schreiben. Den Höhenflug ermöglicht hat nicht zuletzt Christoph Spycher. Im September 2016 übernahm der Berner den Posten des Sportchefs, als YB nach internen Querelen mal wieder schwer getroffen am Boden lag. Spycher, der bodenständige Schaffer, führte den Verein aus fussballerischer und finanzieller Krise nach ganz oben. Er sorgte für Ruhe im oft hektischen Betrieb und installierte fähige Vertraute auf Schlüsselpositionen, moderierte den komplizierten Kaderumbau kompetent und sorgte im Umfeld für Glaubwürdigkeit. Und das alles mit Anstand, Bescheidenheit und Sozialkompetenz.

Paul Rechsteiner, Gewerkschafter

Nach 20 Jahren an der Spitze des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes ist er zurückgetreten. Was bleibt, ist der Respekt, den er sich bei Bürgerlichen und Wirtschaft als harter, aber fairer Verhandlungspartner geschaffen hat. Mit seinem Auftritt und seinem Lebensstil ist Rechsteiner authentisch und glaubwürdig geblieben, was längst nicht allen Linken gelingt. Wie gross seine Macht ist, zeigt der Stillstand beim Rahmenabkommen mit der EU, den der St. Galler Ständerat mit seiner Lohnschutz-Kampagne praktisch im Alleingang verursacht hat.

Karin Keller-Sutter, Bundesrätin

Jetzt ist sie nicht mehr die «eiserne Lady», jetzt ist sie die «Keller-Super». Souverän beschritt Karin Keller-Sutter diesen Herbst den Weg in den Bundesrat. Von Anfang an war sie die grosse Favoritin. In der FDP wagte es niemand, die damals 54-Jährige ernsthaft herauszufordern. Die Wahl war am Ende Formsache. Selbst Linke bemerkten, dass man mit ihr zusammenarbeiten kann. Nun ist sie die erste freisinnige Bundesrätin seit Elisabeth Kopp. So nebenbei sorgte Keller-Sutter also auch noch dafür, dass die FDP ihr Frauentrauma überwinden konnte.

Stephan Lichtsteiner, Teamplayer

Der Captain machte an der WM 2018 zusammen mit Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri den Doppeladler-Jubel nach dem 2:1 gegen Serbien. «Das gehört zu ihrer Kultur», erklärte er später. Lichtsteiner hat ihn den Tagen vor dem Match erlebt, wie schwer Anspannung und Druck auf den Spielern albanischer Abstammung lasteten. Er wusste von Xhakas Vater, der einst als politischer Gefangener im ehemaligen Jugoslawien drei Jahre im Gefängnis sass. Xhaka und Lichtsteiner stehen sich nicht besonders nahe, sie werden kaum einmal beste Freunde sein. Xhaka hat einmal gesagt, Lichtsteiner sei ein «Schweiz-Schweizer». Doch als Lichtsteiner den Doppeladler machte, zeigte er tiefste Solidarität mit Teamkollegen. So, wie es in einer richtigen Mannschaft sein muss.

Pascal Stirnimann, Revisor

Wirtschaftsprüfer ist nicht die Berufsbezeichnung, die es in der Regel in die Top Ten der hottest Jobs schafft. Doch ein Mann hat die Attraktivität des Berufs in diesem Jahr ordentlich gesteigert: Pascal Stirni­mann, Chefrevisor des Bundesamts für Verkehr. Dank seiner Hartnäckigkeit löste er Anfang Jahr einen der spektakulärsten Wirtschaftskrimis der letzten Jahre aus: den Postautoskandal. Die Postauto AG hatte jahrelang illegal Gewinn erwirtschaftet, indem Erträge aus dem subventionierten Regionalverkehr in andere Sparten umgebucht wurden.

Patti Basler, Slam-Poetin

Niemand beherrscht Multimedialität so virtuos. Im Radio, im Fernsehen («Arena»), auf Hunderten Kleinkunstbühnen oder – gefühlt im Stundenrhythmus – auf Twitter: Die Wortakrobatin kommentiert das politische Geschehen – schnell, scharf, schlau. Die Pointendichte ist dabei in der Schweiz unerreicht hoch, und ihre verdichteten Befunde treffen direkt ins Schwarze. Das hat Patti Basler im Herbst den wichtigsten Kabarettpreis im deutschsprachigen Raum eingetragen, den Salzburger Stier. Begründung der Jury: «Wortspiele sind ihr Colt.»

Daniela Ryf, Triathletin

Es gibt im Sport Frauenrennen und Männerrennen. Und es gibt Rennen mit Daniela Ryf. Dass die Langdistanz-Triathletin die Wettkämpfe unter ihresgleichen dominiert, ist mittlerweile bekannt. Bei der Ironman-WM auf Hawaii stellt sie aber selbst die Mehrheit der Profimänner in den Schatten. Nur gerade 24 von ihnen sind vor der 31-Jährigen im Ziel, die in Rekordzeit zum vierten Mal Ironman-Weltmeisterin wird. Damit nicht genug: Ryfs Trainer Brett Sutton kündigte bereits vor dem Rennen an, dass seine Athletin 2019 noch stärker sein werde. Viel stärker.

Jürg Lauber, UNO-Botschafter

Unser Mann in New York hoffte auf den grossen Erfolg – als Mitautor des UNO-Migrationspaktes. In ihrer Euphorie, für die globalen Migrationsströme ein länderübergreifendes Regelwerk zu schaffen, vergassen die Diplomaten allerdings, dass Migration nicht nur als positiv betrachtet wird – vor allem nicht in den Zielländern. Und so wurde das Werk, obwohl von einer Mehrheit der Länder unterzeichnet, eher zu einem Bumerang. Zumindest hat Lauber, wenn auch unfreiwillig, eine Debatte ausgelöst, die Regierungen ansonsten gerne unter dem Deckel halten.

Nino Schurter,

Sportler des Jahres

Anfang September findet auf der Lenzerheide ein Bikerennen statt. 24 000 Leute reisen an, um Nino Schurter siegen zu sehen. Dass dies keine normale Rennkulisse ist, realisiert er schon am Morgen, als er sich zum Einwärmen noch einmal aus dem Hotel wagt. Sogar einen Abgebrühten wie ihn lässt das nicht ganz kalt. Im Rennen ist davon nichts mehr zu spüren. Er fährt beim Heimrennen zu WM-Gold, einmal mehr, zum siebten Mal. Im Dezember wird 2018 für ihn endgültig zum perfekten Jahr. Endlich, im zehnten Anlauf, kürt ihn das Publikum zum «Sportler des Jahres».

Laura Zimmermann, Aktivistin

Jung, progressiv, europhil, feministisch – und erfolgreich: Die 27-Jährige Co-Präsidentin der Operation Libero kämpfte in der ersten Reihe gegen die Selbstbestimmungsinitiative der SVP. Ausgerechnet sie, die im Emmentaler SVP-Dorf Konolfingen aufwuchs. Ihr Aufstieg begann vor rund einem Jahr so richtig, als sie ebenfalls an vorderster Front gegen die No-Billag-Initiative antrat. Zimmermann ging öffentlichkeitswirksam gegen die zwei wichtigsten Volksinitiativen des Politjahres 2018 vor – und hatte in beiden Fällen das Volk hinter sich.

Michael Steiner, Regisseur

Mit «Wolkenbruch» hat Steiner den Schweizer Film des Jahres inszeniert. Das ist eigentlich keine aussergewöhnliche Meldung, denn dies war ihm bereits mit «Mein Name ist Eugen» und «Grounding» gelungen. Aber das ist ein Dutzend Jahre her. Jetzt ist der inzwischen 49-Jährige wieder da, mit der geglückten Umsetzung von Thomas Meyers Bestseller. Den haben bis jetzt über 200'000 Menschen gesehen, der erfolgreichste Schweizer Film 2018 ist er sowieso, aber auch mit den Grossen des Kinos kann er sich messen: In «A Star Is Born» gingen nur wenige mehr.

Michelle Gisin, Olympiasiegerin

Michelle Gisin wird von einem Running Gag verfolgt. Egal, ob sie 10 oder 30 Minuten redet – immer bekommt sie hinterher zu hören: «Gab es mehr als eine Frage?» Die Jüngste der Gisins spricht, wie sie Ski fährt: mit einer gewaltigen Kadenz. Genauso wie vor vier Jahren beim Abfahrtserfolg von Schwester Dominique gab es in der Familie auch bei diesen Spielen wieder Gold zu feiern: Michelle Gisin gelang der Coup in der Kombination von Pyeongchang. Sie dürfte die letzte Olympiasiegerin dieser Disziplin bleiben, weil diese den Parallelrennen weichen muss.

Armin Capaul, Kuh-Freund

Mit Wollpullover, Zipfelmütze und viel Schalk stieg Capaul im In- und Ausland zum bekanntesten Schweizer Bergbauer auf. Es fehlte nicht einmal viel, und seine Hornkuh-Initiative wäre angenommen worden. Capaul schaffte es nicht nur, die Sympathien im Volk auf seine Seite zu ziehen. Es gelang ihm auch, eine längst fällige Debatte über das Tierwohl zu entfachen. Er brachte sogar den Bundesrat in Erklärungsnot, weil der Bund den Landwirten für alles Mögliche Geld bezahlt – nicht aber, wenn sie auf eine Enthornung der Kühe verzichten.

Valentina Kumpusch, Tunnelbauerin

Da Kumpusch das Projekt schon vor fünf Jahren begonnen hat, ist es höchste Zeit, die Bauherrin der zweiten Gotthard-Röhre gebührend zu feiern – bevor diese 2027 fertiggestellt sein wird. Bei der Ingenieurin laufen alle Fäden des Zwei-Milliarden-Projekts zusammen, sie steht als erste Frau bei einem solchen Mega-Tunnelbau auf der Kommandobrücke. Da bisher alles reibungslos verlaufen ist und Kumpusch als Tessinerin ohnehin den Respekt der Bevölkerung hat, mangelt es auch nicht an Übernamen wie «Grande Capo» oder «Miss Gottardo».

Adrian Lobsiger, Datenschützer

Als er 2015 gewählt wurde, war der Aufschrei gross. Ein Datensammler sei er, hiess es, kein Datenschützer. Jetzt, Lobsiger ist knapp zwei Jahre als eidgenössischer Datenschützer im Amt, straft er seine Kritiker Lügen. Er ist kein Krawallmacher, er kritisiert mit Bedacht. Er warnt auch davor, den Strafverfolgern im Kampf gegen Terror immer mehr Mittel einzuräumen. Datenschutz sei für ihn «keine Religion», sagte Lobsiger einmal, er wolle nicht «die Welt verbessern». Er wird aber auch in Zukunft schauen müssen, dass sie nicht schlechter wird.

Sarah Hoefflin, Lebenskünstlerin

Normalerweise werden Olympiasieger von Kindsbeinen an trainiert, eisern und freudlos. Nicht so bei Ski-Freestylerin Sarah Hoeff­lin: Die Genferin mit neuseeländischen Wurzeln war lange mehr Hobbyfahrerin als angehender Profi, sie schloss ein Studium der Neurowissenschaften ab, jobbte in Bars und als Beraterin, wechselte zum Landhockey, bevor sie sich – in einer Skihalle im englischen Manchester – zurück auf Profiniveau kämpfte und als Autodidaktin und Lebenskünstlerin in Pyeongchang tatsächlich die Goldmedaille im Slopestyle gewann.

Thomas Zurbuchen,

Weltraum-Forscher

Einen höheren Posten kann man als Schweizer Wissenschaftler kaum erreichen: Thomas Zurbuchen, 50, leitet seit zwei Jahren die Forschungsabteilung der US-Weltraumbehörde Nasa. Er entscheidet darüber, auf welche wissenschaftlichen Themen die Nasa setzt, und verwaltet dabei ein jährliches Budget von sechs Milliarden Dollar. Erst kürzlich konnte er mit der Landung der Marssonde Insight auf dem roten Planeten einen weiteren Erfolg verbuchen. Diesen Monat erhielt Zurbuchen zudem den Greinacher Preis der Universität Bern, wo er einst Physik studierte.

Sophie Hunger,

Singer-Songwriterin

Auch in diesem Jahr war sie wieder der erfolgreichste Pop-Act im Ausland – mit einem neuen Album, auf dem die 35-Jährige durch die Wahl der Instrumente einen überraschenden Haken ins Elektronisch-Synthetische schlägt. Also dorthin, wo man die Singer-Songwriterin vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums wohl nicht vermutet hätte. Aber wie Sophie Hunger selbst sagt, war sie während der Arbeit an ihrem sechsten Album ein ziemliches «Chrüsimüsi mit Hang zu fatalistischen Theorien» – was das gelungene Resultat nur noch erstaunlicher macht.

Kacem El Ghazzali, Schriftsteller

Kam als marokkanischer Flüchtling, besitzt heute den Schweizer Pass – und ist zu einer unverzichtbaren Stimme in der Islam-Debatte geworden. Während die Rechten das unbequeme Thema gerne instrumentalisieren und die Linken davor meist lieber auf den nächsten Baum flüchten, benennt Ghazzali die Probleme des religiösen Fundamentalismus, gescheiterter Integration und falscher Sozialromantik ungeschminkt. Selten hat sich jemand die Schweizer Staatsbürgerschaft so verdient wie der erst 28-jährige Freiheitskämpfer und Schriftsteller Ghazzali.

Max Göldi, Ex-Geisel

Ihm ist ein besonderes Comeback gelungen – nach acht Jahren in der freiwilligen Versenkung. Sein Schicksal als Geisel Ghadhafis hat die Schweiz in den Jahren 2009/2010 in Atem gehalten. Nach seiner Freilassung im Juni 2010 tauchte der ABB-Techniker ab. Ende Oktober 2018 hat sich Göldi, der heute in Asien lebt, fulminant zurückgemeldet: mit seinem Tagebuch, das seine Leidenszeit in Libyen dokumentiert. Darin kommen viele Schweizer Diplomaten schlecht weg, die eher als Ferientechniker denn als Helfer in der Not auffielen.

Fabrice Zumbrunnen,

Migros-Chef

Beim orangen Riesen bleibt kein Stein auf dem anderen. Der im Januar 2018 angetretene Chef Zumbrunnen will die Kosten senken und die komplexen Strukturen des Grossverteilers verschlanken. Von der Produktion bis zum Verkauf klopft Zumbrunnen das Unternehmen auf Möglichkeiten zu mehr Effizienz ab. Dabei nimmt er auch die zehn Genossenschaften unter die Lupe. Veränderung beim behäbigen Grossverteiler sind dringend notwendig. Die Gewinne und Margen der Migros sind stark unter Druck. Konkurrent Coop steht deutlich besser da.

Roger Federer, Evergreen

Am Australian Open gewann er seinen 20. Grand Slam, im Juni wurde er mit 36 Jahren und 314 Tagen nochmals die Nummer 1 – als reifster Tenniscrack überhaupt. Doch irgendwie hatte man das Gefühl, Roger Federer wurde sich im Verlaufe dieses Jahres bewusst, dass seine Karriere nicht ewig dauert. Doch er hat durchaus noch Ziele: Sein nächster Profititel wäre sein 100., auf dem heiligen Rasen von Wimbledon möchte er schon noch einmal gewinnen. Wie lange seine Reise noch geht? 2019 ist durchgeplant. Auch 2020 würden wir ihn noch gerne begleiten.

Michelle Hunziker, Sektenopfer

Wir wussten, dass sie modeln und moderieren kann – und dabei mit ihrer charmanten Unbekümmertheit in Italien wie Deutschland zum Superstar geworden ist. Dieses Jahr überraschte «la Hunziker» mit ernsten Tönen: In ihrer Biografie erzählte sie, wie sie in die Fänge einer Sekte geriet, dabei fast ihre Familie verlor – und doch wieder zurück in die Wirklichkeit fand. Offen und ehrlich äusserte sich die TV-Blondine auch zur #MeToo-Bewegung, indem sie beide Seiten kritisierte: die gruseligen Belästiger ebenso wie die Frauen, die sich «immer nur als Opfer» sehen.

Lars-Erik Cederman, Konfliktforscher

Der schweizerische-schwedische Wissenschaftler untersucht den Zusammenhang zwischen Ungleichheit und dem Entstehen von Konflikten. Dabei geht es ihm vor allem darum, die Ursachen besser zu verstehen. Mit Computermodellen und einem globalen Datensatz konnte sein Forscherteam aufzeigen, dass der Einbezug von ethnischen Minderheiten ein wichtiger Faktor zur Konfliktlösung ist. Für seine Forschungen hat Cederman dieses Jahr den Marcel-Benoist-Preis bekommen, den renommiertesten Schweizerischen Wissenschaftspreis.

Dario Cologna, Olympiasieger

Im Jahr der olympischen Ringe ist Dario Cologna stets bereit – und weint im bitterkalten Südkorea grosse Tränen der Freude, nachdem er über 15 km Skating zu Langlauf-Gold und einer historischen Medaille gleitet. Denn damit zieht der Bündner mit Simon Ammann und dessen vier Triumphen gleich: Schweizer Olympiarekord. Cologna beweist, dass er auch ein bisschen ein Steh-auf-Athlet geworden ist. Nach mehreren Saisons, in denen er immer wieder chancenlos schien, kann er sich just vor dem Höhepunkt in eine goldene Form bringen.

Rolf Decker, Polizist

Einst machte der Zürcher Kantonspolizist in der Spezialeinheit Diamant Jagd auf schwere Jungs – heute hat er sich dem Schutz der Senioren verschrieben. 2018 stand er durchschnittlich einmal pro Woche vor ergrautem Publikum und warnte vor den perfiden Maschen der Telefonbetrüger, die es vor allem auf ältere Menschen abgesehen haben. Denn noch nie haben diese so oft zugeschlagen. Alleine im Kanton Zürich hat sich die Zahl der Betrugsfälle im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (von 19 auf 45), die Zahl der Versuche fast vervierfacht (von 479 auf 1810).

Leyla Ibrahimi, Geschäftsführerin

Als die junge Frau aus Zürich vor 13 Jahren in die Fussstapfen ihres Vaters, eines kosovo-albanischen Migranten, tritt, geben die Konkurrenz und auch Bekannte «dem Mädchen» höchstens ein Jahr. Doch sie sollten sich täuschen. Leyla Ibrahimi hat Air Prishtina zu einem führenden Anbieter von Flugreisen nach Kosovo und nach Mazedonien ausgebaut. 50 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen heute – und so ganz nebenbei ist Ibrahimi auch noch Mutter eines elf- und eines dreijährigen Sohnes.

Barbara Bleisch, Philosophin

Sie überzeugte bereits als Gastgeberin der SRF-«Sternstunde», in der sie die Zuschauer jeweils eine ganze Stunde lang in die Welt der Philosophie entführte. Dieses Jahr überraschte Bleisch mit dem Buch «Warum wir unseren Eltern nichts schulden», in dem sie aussprach, was manche vielleicht insgeheim schon lange dachten, aber niemals laut zu sagen wagten und es schon gar nicht so überzeugend darlegen könnten. Auf jeden Fall wurde das Buch zum Bestseller und löste eine Debatte mit Mehrwert aus. Beides können nicht viele Philosophen für sich reklamieren.

(SonntagsZeitung)