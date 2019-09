Bis gefährliche Pestizide verboten werden, dauert es oft Jahre

«Die Behörden sollten dem Druck standhalten»

Regina Amman, Leiterin Public Affairs bei Syngenta, über Pestizid-Verbote

Kantone, Behörden, Umweltschützer – alle wollen das Fungizid Chlorothalonil verbieten. Warum verteidigen Sie bei Syngenta diese Substanz?



Chlorothalonil ist ein vielseitig wirkendes Fungizid, das andere Wirkstoffe als Resistenzbrecher gegen Krankheiten ergänzt. Zum Beispiel gegen die Blattdürre in Getreide. Es hat damit einen grossen Nutzen für die Schweizer Landwirtschaft. Wir haben Studien durchgeführt, die zeigen, dass die Abbauprodukte von Chlorothalonil aus Sicht der menschlichen

Gesundheit und der Umwelt nicht gefährlich sind. Wir haben diese Studien den Schweizer Behörden vorgelegt und sie werden derzeit geprüft.



Die Zulassungen von Pestiziden werden strenger. Zum Beispiel wurde der Stoff Chlorpyrifos in der Schweiz in diesem Sommer mit sofortiger Wirkung verboten. Was halten Sie von dieser Entwicklung?



Chlorpyrifos wird seit langer Zeit verwendet und kann eine Reihe von Schädlingen bekämpfen. Wird es vom Markt genommen, gibt es für gewisse Spezialkulturen wie zum Beispiel Karotten oder Zwiebeln kein wirksames Mittel mehr gegen Erdraupen, oder auch für die Bekämpfung von Maulwurfsgrillen im Rasen keine Lösung mehr. Es hat uns überrascht, dass die Schweizer Behörden den Wirkstoff – bevor die EU entschieden hat – ohne nachgewiesene Umweltschäden und ohne dringenden Handlungsbedarf per sofort verboten haben. Deshalb haben die betroffenen Unternehmen, und nicht nur wir, Beschwerde eingereicht. Wir sind der Meinung, dass die Behörden nicht auf politischen und medialen Druck reagieren, sondern ihre Entscheide auf wissenschaftlichen Risikoanalysen basieren sollten.



Sollten Sie sich selber darum bemühen, die toxischen Pflanzenschutzmitel vom Markt zu nehmen?



Wir können in unserer Branche nicht auf Knopfdruck neue Produkte entwickeln. Syngenta investiert jährlich rund eine Milliarde Schweizer Franken in die Forschung und beschäftigt allein in der Schweiz mehr als 300 Mitarbeitende in Forschung und Entwicklung. Es dauert zehn Jahre und kostet rund 260 Millionen Franken, bis ein Produkt auf den Markt kommt. Ein Drittel dieser Zeit und Kosten wird nur für die erforderlichen Zulassungsstudien aufgewendet.





Regina Ammann, Syngenta. Foto: zVg

Wir haben in der Tat festgestellt, dass sich der Zulassungsprozess innerhalb der EU und damit auch in der Schweiz verschärft und die Innovationsgeschwindigkeit verlangsamt hat: Für vier vom Markt genommene Stoffe kommt nur ein neuer Wirkstoff auf den Markt. Es ist jedoch sehr wichtig, eine genügend grosse Auswahl von Substanzen zur Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen zu haben, so auch Resistenzbrecher wie Chlorothalonil oder Chlorpyrifos. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass das Zulassungsverfahren wissenschaftlich fundiert bleibt. Wir fordern auch Planungssicherheit: Dies ist angesichts der Zeit, die die Markteinführung eines Produkts benötigt, extrem wichtig.In diesen Zeiten des politischen Drucks auf das Zulassungsverfahren ist es zentral, Lösungen zu finden, die in der Öffentlichkeit geäusserte Bedenken berücksichtigen, aber auch eine genügende Versorgung der Schweizer Landwirtschaft mit Pflanzenschutzmitteln ermöglichen. Wir können nicht nur Stoffe verbieten – wir brauchen risikobasierte und wissenschaftliche Beurteilungen, damit die Landwirte unsere Nahrung produzieren können.Mit Regina Ammann sprach Sylvain Besson