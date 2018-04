Bondo lässt sich vom Piz Cengalo nicht einschüchtern

Nichts ist mehr definitiv. In Bondo gilt eine neue Zeitrechnung. Die Stunde null des Bergeller Dorfs ­bezeichnet eine «weltweit äusserst seltene Verkettung von Naturereignissen». So nennen die Experten die Ursachen des Bergsturzes am Piz Cengalo und der zerstöre­rischen Murgänge durchs Val Bondasca vom vergangenen Spätsommer. Sie forderten das Leben von acht Wanderern, hinterliessen Zerstörung.

Die Bondarini finden dafür ihre eigenen Worte: «La montagna ha la febbre!» Der Berg hat Fieber, mahnt eine rote Inschrift auf der Fassade eines Hauses der Siedlung Spino. Die Muren haben es stark ramponiert, sich in die unteren Geschosse gewälzt. Einst mit beschaulicher Aussicht ins sanftgrüne Val Bondasca, steht es heute am Rande einer kaltgrauen Steinlandschaft: das Auffangbecken, inzwischen ausgebaggert, durch Erddämme erhöht und verstärkt. Nicht definitiv – Gemeinde und Kanton arbeiten zurzeit an einem neuen Schutzkonzept.

Das Grau zwingt die Menschen, sich zu erinnern

Wie eine Decke des Vergessens hat sich am 11. Dezember der Schnee über das Geröll gelegt, das Eis liess den Piz Cengalo erstarren. Fast war es wie jeden Winter. «Doch seit der Schmelze ist dieses triste Grau wieder sichtbar», sagt Pfarrerin Simona Rauch. Es zwinge die Menschen, sich zu erinnern, führe ihnen die Unsicherheit vor Augen.

Im ersten Schock wollten viele dem Dorf den Rücken kehren, der Ungewissheit entfliehen. Doch die Bondarini sind felsenfest. Seit sie in ihrem Dorf zurück sind, treffen sie sich jeden Samstag gegen 11 Uhr in der Osteria von Donato Salis im Dorfkern. An diesem Frühlingstag dringt Gelächter aus der Beiz. Kein Platz am Stammtisch ist leer. Unter den Gästen sitzt Arnoldo Giacometti. Der einstige Dorflehrer und Archivar von Bondo hat über Winter «seinen Job gemacht»: Eine bildreiche Chronik über die Naturkatastrophe des letzten Spätsommers. Alle im Dorf haben ein Exemplar erhalten.

Video: So gross ist die Verwüstung in der roten Zone

Giacometti sind die Besuche in der Osteria wichtig: «Wir sprechen über alles, aber irgendwie landen wir immer bei diesem einen Thema», sagt er. «Wir reden, um nicht daran zu denken, was noch kommen wird.» Jeder im Dorf ist sich sicher, dass «der Cengalo nochmals kommt». Die Bondarini haben auch für die Murgänge ihre ureigene Bezeichnung.

Der Piz Cengalo macht den Berglern keine Angst

Donato Salis lehnt an der Theke. Lächelt. Das war ihm vergangen, als er durch die Evakuation seine Osteria und den dazugehörigen Laden knapp zwei Monate schliessen musste. Das riss ein grosses Loch in seine Kasse, nun hat er von der Gemeinde finanzielle Hilfe erhalten. Wie es nun weitergehe? «Wer weiss das schon?» Weggehen kommt für Salis nicht infrage. «Ich schlafe hier immer noch wie ein Stein», sagt er trotzig. Hartnäckig betonen die Männer, dass ihnen der Cengalo keine Angst mache. Der Frühling weckt ihre Kampfgeister, jetzt wollen sie anpacken, aufräumen, aufbauen.

Das tut auch Michele Marazzi. Für den Vorarbeiter der örtlichen Schreinerei steht ausser Zweifel: «Das Grau muss endlich weg.» Zwar blieb das Haus, in dem er mit seiner Frau Manuela wohnt, vom Geröll verschont. Von der Wiese um den Hühnerstall ist indes nicht mehr viel zu sehen. Die Murgänge haben einen immensen Fels­brocken auf das Gelände geschoben. «Unser kleines Stück Cengalo», sagt Marazzi, der an diesem Tag mit seiner Frau im Garten schuftet. «Alles soll so schnell wie möglich grün werden.»

Zur Untätigkeit gezwungen ist hingegen Lia Giovanoli. Die blonde Seniorin hat sich zu Donato Salis gesellt, sitzt auf der Bank vor der Osteria an der Sonne, wechselt einige Worte mit dem Wirt. Ihre Wohnung befindet sich in einem der Häuser, die nicht mehr zu retten sind. Zwölf Gebäude haben die Muren komplett zerstört. Das weiss Markus Feltscher, Direktor der Gebäudeversicherung. Ihren Besitzern werde bei einem Wiederaufbau der Neuwert ersetzt. Doch definitiv mag sich noch niemand zu irgendetwas durchringen. «Ich habe lediglich einzelne mündliche Hinweise darauf, dass vielleicht wieder aufgebaut wird», sagt Feltscher.

Alles verloren und viel geweint

Denn diese Entscheidung ist ein schmerzhafter Prozess – zumindest für Lia Giovanoli. Sie hadert: «Was soll ich hier aufbauen, wo doch noch gar nicht alles unten ist.» Sie zupft an ihrer blauen Fleece­jacke mit der Aufschrift «Bondo con amore» und dem roten Herz. Sie hat 39 Franken gekostet, eine Solidaritätsaktion, der Erlös ging an die Gemeinde. Die Rentnerin hat ihr ganzes Leben in Bondo verbracht. «Und nun alles verloren – und viel geweint.» Jetzt sind ihre Tränen versiegt, doch ihre Stimme bricht. Sie mietet nun eine Wohnung – nichts Definitives – neben dem Pfarrhaus. Seit den Murgängen steht die dreistöckige Liegenschaft vis à vis von der Osteria leer – der Pfarrer ist umgezogen.

Einige Einwohner werden ihr Zuhause nie mehr aufbauen können, wo es einst stand. Zu gefährlich ist die Lage. Ihnen bietet die Gemeinde Bregaglia, zu der auch Bondo gehört, Hand. «Die Gemeinde verfügt über viel Bauland. Der Verkaufspreis beträgt 100 Franken pro Quadratmeter, und in Maloja wird Bauland im Baurecht vergeben», sagt Gemeindepräsidentin Anna Giacometti. Allerdings gingen bisher nur wenige Anfragen bei ihr ein.

Gegen dieses Grau hilft kein Geld, nur Zeit. Wie ein bedrohliches Geschwür hat es sich breit gemacht, die Idylle infiziert, den Dorfbewohnern ihre Sorglosigkeit geraubt. Und Mitten im riesigen Auffangbecken plätschert die Bondasca. Harmlos wirkt der Bergbach, der einst das zerstörerische Gestein führte. Er trennt Promontogno, wo die Post steht, von Bondo, wo man in der Osteria einkehrt. Vor den Murgängen verband eine Brücke die beiden Siedlungen. Auch sie wurde zerstört.

Die neue Hängebrücke wird für ein Stück Alltag sorgen

An diesem Samstag steht ein Greis am Ufer. Wo er einst die Bondasca überquerte, um seine Kumpel am Stammtisch zu treffen, führt es steil hinunter – ins Grau. Bedächtig zieht er an seiner Kippe, kneift die Augen zusammen, sein Blick gleitet talaufwärts.Dorthin, wo die Gefahr lauert. Denn im Val Bondasca liegen noch 1,5 Millionen Kubikmeter Bergsturzmaterial. So die Schätzung der Experten. Was das bedeutet, weiss der Alte genau. Er grummelt vor sich hin, mag nicht reden, zu oft haben ihn in den vergangenen Monaten Journalisten ausgequetscht. Wortkarg hebt er mahnend den knochigen Finger zum Himmel, presst die Lippen zusammen, nickt argwöhnisch. Schweigt – und stapft davon.

In Worte fasst es Christian Wilhelm vom Bündner Amt für Wald und Naturgefahren: «Aus den Ablagerungen des Bergsturzes vom letzten Jahr können mit der Schneeschmelze und besonders mit Niederschlägen wieder Murgänge abgehen und bis nach Bondo vorstossen.» Im Frühjahr seien mit der Schneeschmelze generell erhöhte Abflusswerte zu erwarten, auch im Val Bondasca. Langfristig könnten sich zudem bis zu drei Millionen Kubikmeter aus der Wand des Cengalos lösen – und die Situation verschärfen.

Die Brücke, sie fehlt. Besonders jener Seniorin von Bondo deren Haus am Weg liegt, der einst über den Bach nach Promontogno führte. Heute eine Sackgasse. Er endet abrupt an einem hohen, grauen Steinwall. Vor den Murgängen spazierten hier die Leute vorbei, sorgten für Abwechslung, für Gesellschaft. Heute liegt er tagelang verlassen. Niemand will näher an das Grau als nötig.

«Ich musste weg»

Wie das ganze Dorf freut sich die Alte deshalb auf die 83 Meter lange Hängebrücke, die dieser Tage fertig wird und die beiden Orte wieder verbinden soll, der «Giro di Bondo» – die Bondo-Runde ist dann endlich wieder offen. Die Seniorin sehnt sich nach diesem Brückenschlag in die Normalität. Zwar kehrte auch sie nach der Evakuation wieder in ihr Daheim zurück. Die Einsamkeit trieb sie aber im Winter aus dem Dorf. «Rundum war niemand mehr. Ich musste weg.» Wie ihre Zukunft aussehe, weiss sie nicht. Definitiv sei noch nichts. «Ob ich nächstes Mal wieder so mutig bin?» Vorläufig will sie bleiben, hat aber einen Rucksack gepackt, für den Notfall. «Kommt der Alarm, muss ich in vier Minuten am anderen Ende des Dorfes beim erhöhten Sammelplatz sein können.» Sie weiss, dass das für sie knapp wird.

Kam die Zerstörung im vergangenen Jahr aus heiterem Himmel, soll der Cengalo die Bondarini künftig nicht mehr auf dem falschen Fuss erwischen: Vor zwei Wochen hat die Feuerwehr erstmals das neue Alarmierungssystem beübt. Wie es funktioniert, wird der Ernstfall weisen. Sicher ist, dass am 5. Mai ein Dankesfest mit Bar und Live-Band steigt – eingeladen ist das ganze Tal. Die Bondarini wollen keinen Zweifel daran lassen: In ihrem Dorf geht es weiter. Wie, weiss niemand so richtig. Die Zeitrechnung diktiert der Piz Cengalo.

(SonntagsZeitung)