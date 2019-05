Brüssel weicht Lohnschutz weiter auf

Das Papier nennt sich «Leitfaden für Entsendungen». Es ist der Entwurf eines offiziellen Dokuments der EU-Kommission. Darin legt die Kommission fest, wie der Lohnschutz in den EU-Ländern umgesetzt werden soll. Die Leitlinien definieren, welche und wie viele Lohnschutzmassnahmen ein EU-Land bei aus dem Ausland entsandten Monteuren, Programmierern oder Serviceleuten durchführen darf.

Das Dokument klingt unverfänglich, ist aber für die Schweiz höchst brisant. Denn wenn die Schweiz ein Rahmenabkommen mit der EU abschliesst, gilt der Leitfaden auch für sie. Beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund schrillten jedenfalls sofort die Alarmglocken, als man das Papier zu Gesicht bekam. SGB-Chefökonom Daniel Lampart spricht vom «drohenden Ende der flankierenden Massnahmen, wie sie die Schweiz bisher kannte».

Denn: Das Dokument zeigt, dass die EU die bestehenden Lohnschutzmassnahmen noch einmal erheblich schwächen will. Und vor allem stellt es bisher unbestrittene Schweizer Lohnschutzmassnahmen infrage, für welche das Rahmenabkommen keine Garantien vorsieht. Das heisst, die EU könnte sie der Schweiz nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens ohne weiteres verbieten. Damit würden die Leitlinien die Schweizer Lohnschutzmassnahmen im Mark treffen.

«Für unser Land wäre ein solches Kontrollverbot hoch problematisch.»Luca Cirigliano, Zentralsekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB)

Der brisanteste Punkt im Rundschreiben der EU-Kommission: Länder dürfen bei ausländischen Arbeitern, die weniger als acht Tage vor Ort arbeiten, keine Lohnkontrollen und keine Massnahmen zum Lohnschutz mehr durchführen. Nach Ansicht der EU-Kommission wäre dies «unverhältnismässig». Weil das Rahmenabkommen für diese neue Regelung der Schweiz keine Ausnahmen zugesteht, würde diese Rechtsauslegung auch für die Schweiz gelten, sobald sie das Abkommen unterzeichnet.

Es sei «sehr überraschend und verheerend», dass Firmen, die Arbeiter für weniger als acht Tage in ein anderes Land entsenden, nicht mehr kontrolliert werden dürfen, sagt Luca Cirigliano, Zentralsekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB). «Für unser Land wäre ein solches Kontrollverbot hoch problematisch», so Cirigliano. «Denn der grösste Teil der Entsandten in der Schweiz leistet Kurzeinsätze.»

EU will keine Voranmeldefristen mehr tolerieren

Erstmals bestätigt sich auch die grosse Befürchtung der Gewerkschaften. Sie behaupteten immer, das grösste Problem des vorliegenden Abkommens seien nicht die im Einzelnen geregelten Lohnschutzmassnahmen, sondern die Tatsache, dass die Schweiz künftig neues EU-Recht praktisch unbesehen übernehmen müsse. Gewerkschaftsjurist Cirigliano: «Die Risiken sind nicht kalkulierbar.»

Die flankierenden Massnahmen erlauben der Schweiz heute noch strengere Lohnschutzmassnahmen als den EU-Ländern. Der Bundesrat wollte bei den Verhandlungen zum Rahmenabkommen eine totale Aushöhlung der flankierenden Massnahmen verhindern. Die EU räumt der Schweiz im Entwurf zum Vertrag denn auch gewisse Garantien ein. Dazu gehört eine minimale Voranmeldefrist von vier Tagen für ausländische Firmen. Dank dieser Frist sollen Schweizer Kontrolleure in problematischen Branchen genügend Vorlaufzeit haben, um Firmen, die Lohndumping betreiben, aufzuspüren. In der EU sind Voranmeldefristen hoch umstritten.

Aus dem Entwurf des Leitfadens für Entsendungen der EU-Kommission: «So schliesst die Richtlinie beispielsweise die (Kontroll-)vorschriften bezüglich Lohn und Ferienentschädigungen aus, wenn die Arbeiten weniger als acht Tage dauern (mit Ausnahme des Bausektors). Alle administrativen Anforderungen und Kontrollmassnahmen, die vor allem darauf abzielen, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten sind, für solche Arbeitnehmer kaum zu rechtfertigen.»

Die neue Brüsseler Praxis stellt nun aber sogar die bestehenden Fristen und damit den Schweizer Kompromiss im Rahmenabkommen infrage. Denn das Rundschreiben hält in aller Deutlichkeit fest, dass selbst Voranmeldefristen von «wenigen Stunden» nicht im ­Sinne der EU-Vorschriften sind. Jene wenigen EU-Länder, die noch kurze Anmeldefristen haben, werden sie gemäss diesem Rundschreiben wohl auch noch abschaffen müssen.

Wenn in den EU-Ländern keine Voranmeldefristen ­toleriert werden, wird die EU die Garantien der Schweiz ebenfalls so restriktiv wie möglich auslegen. Das könnte sie tun, indem sie die Branchen und Regionen, in welchen die Schweiz die Regel anwenden darf, auf ein Minimum beschränkt. «Sie werden die Garantien so stark einschränken, dass die garantierte Regel praktisch nicht mehr zum Tragen kommt», ist Gewerkschafter Cirigliano überzeugt.

Die letzten Chancen für das Rahmenabkommen schwinden

Die neue Entwicklung dürfte das endgültige Aus für den vorliegenden Rahmenvertrag bedeuten. Eine ausgedehnte Konsultation bei Parteien und Sozialpartnern hatte bereits zuvor ergeben, dass der Bundesrat zwar das Konstrukt des Rahmenvertrags akzeptieren und den Kern der bilateralen Verträge der Rechtsentwicklung und der Rechtsprechung der EU unterstellen kann. Er soll aber in Nachverhandlungen bessere Ausnahmeregelungen für die Lohnschutzmassnahmen sichern.

Nach der neusten Entwicklung reichen solche kosmetischen Nachverhandlungen den Gewerkschaften und der Linken aber nicht mehr. Lampart: «Es ist jetzt endgültig klar, dass ein Rahmenabkommen nur möglich ist, wenn die Übernahme der Entsendericht­linie ausgeschlossen wird.» Eine Mehrheit für ein kosmetisch revidiertes Rahmenabkommen ist ausser Sichtweite. «Die neue EU-Praxis ist der Nagel im Sarg des Rahmenabkommens», schätzen mit dem Dossier vertraute Kreise im Bundeshaus. Das Aussendepartement wollte die neue Entwicklung nicht kommentieren.



