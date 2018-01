Da donnert was ganz Neues ins Tal

Am Montagnachmittag rutschte in Gurtnellen eine Lawine über eine Galerie der A 2, die sogenannte Wilerplanggen-Lawine. Auf Höhe der Anrissstelle auf rund 1900 Metern war der meterhohe Neuschnee sicher kalt und staubig. Doch was rund 1200 Meter tiefer über die Galerie rutschte, war feuchter, klumpiger Schnee. Die Lawine hatte sich auf dem Weg ins Tal verwandelt.

Das Ereignis ist ein Vorbote dessen, was durch die Klimaerwärmung häufiger wird: «Schon im Hochwinter ist mit Nassschnee­lawinen zu rechnen», sagt Michael Lehning, Leiter der Forschungseinheit Schnee und Permafrost am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. «Das war früher eigentlich undenkbar.» Und vor allem gebe es vermehrt Mischformen zwischen Staublawinen, Nassschneelawinen, Schlammlawinen und Murgängen. «Die Qualität der Lawinen wird sich ändern.» Auch mit Übergangsformen sei zu rechnen. Wenn etwa aus einer Lawine ein Murgang entsteht, sprechen die Forscher von einer Prozesskette.

Das stellt die Wissenschaftler vom SLF in Davos vor neue Herausforderungen. Aus diesem Grund wurde Anfang 2018 das Forschungsprogramm «Einfluss des Klimawandels auf Massen­bewegungen im Hochgebirge» («Climate Change Impacts on ­Alpine Mass Movements») ins Leben gerufen. Die Dynamik von Massenbewegungen, also deren Entstehung und Fliessverhalten, verstehen die Wissenschaftler schon recht gut. «Wir haben aber zwei Probleme», sagt Perry Bartelt, Leiter der Forschungsgruppe Rapid Mass Movements am SLF. «Wenn im Rahmen des Klimawandels Gletscher verschwinden, der Permafrost auftaut, Sediment und loses Geröll zunehmen und vermehrt Starkniederschläge auftreten, dann verändert sich die Menge an Material, das für Lawinen und Murgänge zur Verfügung steht. Wie genau, wissen wir aber noch nicht.» Zweitens tauchen diese gemischten und verketteten Prozesse auf: Wie viel Schnee, Geröll, Eis und Wasser steckt in dem, was runterkommt?

Lawine, Murgang oder Mischform

«Wenn eine Lawine als Staubla­wine beginnt und dann in einen Nassschneehang hineinläuft, wird sie ihre Fliesseigenschaften ändern», sagt Bartelt. «Denn Wasser ist ein Schmiermittel für all diese Prozesse.» Eine nasse Lawine fliesse zwar langsamer, dank des Schmiermittels Wasser aber oft sehr weit. «Wir wissen nicht genau, welche Fliessform – Staub­lawine, Nassschneelawine, Murgang oder Mischform – jeweils den maximalen Auslauf erreicht. Sicher ist nur, dass wir uns in Zukunft auf verschiedene Fliessformen einstellen müssen.»

Das gelte auch für den Sommer, wie das Beispiel des Pizzo Cen­galo gezeigt habe. Am 23. August 2017 brachen dort rund drei Millionen Kubikmeter Fels ab. Dabei sind etwa 150 000 Kubikmeter Gletschereis geschmolzen. Das hat die unmittelbar anschliessende Entstehung eines Murgangs begünstigt, der im Talort Bondo grosse Schäden angerichtet hat. «Auch das ist ein typisches Beispiel für einen gemischten Prozess», sagt Bartelt. Je näher das Eis bereits am Schmelzpunkt sei, desto eher könne es in solchen Ereignissen schmelzen. «Dadurch enthalten Lawinen und Murgänge in einem wärmeren Klima mehr Wasser.» Die Herausforderung bestehe darin, diese gemischten und verketteten Prozesse zu simulieren und zu klären, ob sie zu grösseren Extremereignissen führen.

Vegetation dringt in höhere Lagen vor

Der aktuelle Winter passt in einer Hinsicht ganz gut ins Bild der Zukunft. «In der aktuellen, ausserordentlichen Lawinensituation lag in den niedrigeren Höhenlagen viel weniger Schnee als 1999», sagt Lehning. Wenig Schnee unterhalb von 1300 Metern – das ist genau das, was der Klimawandel bringt. «Wir untersuchen nun, welche Folgen das langfristig für Lawinen und Murgänge haben wird», sagt SLF-Forscher Lehning. «Teil unserer Forschung ist es daher auch, die Klimaszenarien aus den Klimamodellen so ins alpine Gelände zu übertragen, dass man Aussagen über Änderungen in Lawinen, Hangrutschungen, Murgängen, Permafrost und lokaler Schneeverteilung machen kann.» Das sei mit bisherigen Methoden nicht möglich gewesen.

Ob sich die neue Qualität der Lawinen auf die Anzahl der zu befürchtenden Lawinenopfer auswirkt, lässt sich laut Benjamin Zweifel vom SLF anhand der Daten nicht sagen. In den letzten Jahrzehnten habe sich die Gefahrensituation zwar verändert. «Die Unfälle durch Schneelawinen im besiedelten Gebiet und auf Verkehrswegen haben dank Schutzmassnahmen markant abgenommen», sagt Zweifel. «Im freien Gelände sind die Unfallzahlen hingegen stabil, obwohl immer mehr Skitourengeher und Variantenfahrer unterwegs sind. Aber einen Einfluss des Klimawandels auf die Anzahl Todesfälle können wir nicht erkennen.»

Wegen der sich ändernden Lawinenqualität wird man sich allerdings die aktuellen Gefahren­karten gut anschauen müssen. «Die Gefahrenkarten für Lawinen sind zwar gut und erprobt», sagt Leh­ning. «Ob sie auch für mit Wasser gesättigte Schneelawinen oder für Kombinationen aus Schneelawinen und Murgängen adäquat sind, ist jedoch nicht klar. Dazu braucht es unbedingt weitere Forschung.» Denn zumindest vorübergehend würden Nassschneelawinen und gemischte Prozesse eine grössere Rolle spielen als heute.

Erst längerfristig geht der Forscher davon aus, dass sich das Lawinenrisiko verringern wird. Der Grund: Mit dem wärmeren Klima wird die Vegetation nach und nach in grössere Höhen vordringen und dort ihre natürliche Schutzwirkung entfalten. «Aber das», sagt Leh­ning, «geschieht erst in einem Zeitraum von rund 100 Jahren.»

(SonntagsZeitung)