Da haben wir Erwachsene etwas gar nicht gut gemacht

Das Positive zuerst: Die Jungen sind in ihrer grossen Mehrheit glücklich. Fast 80 Prozent gaben in einer kürzlich durchgeführten ­Befragung an, sie seien im letzten Monat ­meistens oder sogar immer glücklich gewesen. Nur 6 Prozent sagten, sie seien meist deprimiert. Damit sind die Jungen die glücklichsten Schweizer. Das zeigt sich auch bei der psychischen ­Gesundheit: Es sind viel mehr Erwachsene als Kinder, die psychiatrische oder psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Allerdings – und das ist das Beängstigende: Die Anzahl derer, die bereits als Kinder oder Jugendliche den Rat der Therapeuten brauchen, nimmt rasant zu. Warum nur? In der heilen Schweiz, wo es weder Krieg noch Hunger gibt, und wo wir doch das reichste Land der Welt sind?

Einerseits ist die Hemmschwelle, zum Psychologen zu gehen, gesunken . Während man früher als verrückt abgestempelt wurde, wenn man in der «Psychi» ­landete, ist das heut­zutage bald so akzeptiert, wie wenn man ins Spital muss. Andererseits gibt es immer mehr ­Psychiater und Psychologen, die sich um die ­Jugendlichen kümmern. Gut möglich, dass sich das Angebot die Nachfrage bis zu einem gewissen Grade selber schafft. So nach dem Motto: Wenn denn schon jemand beim Seelenklempner war, dann muss er auch eine Diagnose haben. Dann kann man die Kosten der Therapie ruhigen Gewissens bei der Krankenkasse abrechnen. ­Andererseits haben wir in der Schweiz seit ­Jahren eine der weltweit höchsten Suizidraten bei Jugendlichen. Jede Woche begehen zwei Jugendliche Suizid. Der Suizid ist nach dem Unfall die häufigste Todesursache. Hinzu ­kommen die gescheiterten Versuche.

Etwas läuft schief in unserer Leistungs­gesellschaft. Einer wachsenden Minderheit unserer Jugend wächst der Leistungsdruck über den Kopf. Ein Teil des Drucks ist selbst geschaffen. Jugendliche sind unsicher und suchen sich Vorbilder, an denen sie sich messen können. Oft müssen sie dabei feststellen, dass sie den ­eigenen Ansprüchen nicht genügen. Wenn es darum geht, wer die Schönste oder der Coolste ist, ­haben die sozialen Netzwerke eine ver­heerende Wirkung. Doch alles auf Facebook und Instagram zu schieben, wäre zu einfach. In der Jugend ­entscheiden sich auch die Berufsaussichten, da genügen viele den Ansprüchen ihrer Eltern nicht. Manche Jungs werden gewalttätig oder ver­kriechen sich hinter Computerspielen, Mädchen ­werden magersüchtig. Drogen kommen ins Spiel, viele landen bei der Psychologin oder beim ­Psychiater. Seit 50 Jahren gibt es in der Schweiz kaum mehr Armut und Jugendarbeits­losigkeit, trotzdem aber viel zu viele Jugendliche, die wir beim Übergang ins Erwachsenenleben verlieren. Da haben wir Erwachsenen etwas gar nicht gut gemacht.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App