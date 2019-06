Damit sie nicht unter die Räder kommen

Ein Polizist, der auf dem Velo mit seinen Schützlingen in Leuchtwesten im Schlepptau durch einen Ort radelt und sie instruiert, ist in der Schweiz längst ein vertrautes Bild. Doch die Kolonne, die sich an diesem Sommernachmittag durch die Quartiere von Pfäffikon ZH schlängelt, sorgt für Aufsehen. Passanten drehen sich nach ihr um. Zwei Buben mustern die Gruppe: «Alter! Das sind gar keine Kinder, die haben ja graue Haare», raunt der eine seinem Freund zu. «Und sie haben alle einen Motor», antwortet dieser. Neid schwingt in seiner Stimme mit.

Sieben Männer und sieben Frauen pedalen hinter Denis Flury her, der seit knapp zehn Jahren als Kinder- und Jugendinstruktor bei der Zürcher Kantonspolizei tätig ist. Doch an diesem Tag leitet er einen der E-Bike-Kurse, die sein Arbeitgeber für Senioren anbietet. Die Polizei reagiert damit auf die konstant steigende Zahl von Unfällen mit Elektrorädern.

Denis Flury instruiert Senioren im Kreisverkehr. Er sagt: «Der Kurs allein reicht nicht aus. Um Unfälle zu verhindern, müssen die E-Biker regelmässig üben.» (Foto: René Ruis)

Insgesamt war die Zahl der Unfälle auf den Schweizer Strassen 2018 rückläufig (54 378 gegenüber 56 112 im Vorjahr). Anders verhielt es sich mit Unglücken, in die E-Bikes involviert waren: Mit 1160 haben sie im vergangenen Jahr eine neue Höchstmarke erreicht. Seit 2014 haben sie sich mehr als verdoppelt. Das zeigt die Erhebung des Bundesamtes für Statistik.

Vier E-Biker erlitten heuer bei Unglücken bereits tödliche Verletzungen. 2018 liessen in der Schweiz 14 Menschen bei E-Bike-Unfällen ihr Leben, seit 2014 sind es 56. Insgesamt wurden 3833 Personen verletzt – rund ein Drittel davon schwer.

Auch einige von Flurys Schützlingen sind mit ihrem Zweirad schon gestürzt. Etwa die 65-Jährige aus Wetzikon ZH mit der Nummer 9 auf der Leuchtweste. Sie touchierte auf dem Nachhauseweg von ihren Kommissionen mit «voll beladenem E-Bike» einen Randstein, fiel auf die Fahrbahn und kam «zum Glück mit dem Schrecken davon». Unter anderem wegen dieses Vorfalls hat sie sich zum Kurs angemeldet. Oder Bea Hegner, die sich selbst als «unsichere Velofahrerin» bezeichnet. Am Kurstag ist ihr Ellbogen bandagiert – wegen eines «bösen Sturzes».

109 E-Bike-Unfälle im Kreisverkehr

Nach einer knappen halben Stunde in der 30er-Zone haben die vierzehn Senioren sichtlich an Sicherheit gewonnen. Ein Teilnehmer winkt fröhlich einer Bekannten, die am Strassenrand stehen bleibt und beobachtet, wie die E-Biker das Linksabbiegen üben. «Blick zurück, deutliches Handzeichen und abbiegen!», ruft der Polizist den E-Bikern unablässig in Erinnerung, die alle mit ihm über Funk und einen Knopf im Ohr verbunden sind. Dann führt er sie aus dem Quartier auf die Hauptstrasse hinaus. Es geht bergan, Richtung Kreisel. «Oh nein!», entfährt es einer Teilnehmerin.

In der Statistik des Bundes taucht als Unfallort häufig der Kreisverkehr auf: 109 Unfälle trugen sich im vergangenen Jahr dort zu, wobei 100 Menschen verletzt wurden, mehrere davon tödlich. Auch dieses Jahr sorgten Unglücke in Kreiseln bereits für Schlagzeilen, etwa vor zwei Wochen in Chur oder im März in Schaffhausen. In beiden Fällen zogen sich die E-Biker Verletzungen zu.

Unter anderem diese Zahlen haben den SVP-Nationalrat Bruno Walliser veranlasst, am 12. Juni eine Motion einzureichen. Er fordert, dass Überholen im Kreisverkehr per Gesetz verboten wird. «Das würde für alle Beteiligten Klarheit schaffen», ist der passionierte Radfahrer überzeugt. Sein Vorstoss findet über alle Parteien hinweg Unterstützung und ist von acht Parlamentariern mitunterzeichnet, darunter Matthias Aebischer (SP), Martin Bäumle (GLP) und Rocco Cattaneo (FDP).

Etwas Theorie muss sein: Senioren lernen den richtigen Umgang mit ihrem Gefährt. (Foto: René Ruis)

Kantonspolizist Flury ist abgestiegen und hat sich neben dem Kreisel postiert. Nichts entgeht seinem Blick. «Auf gehts und bitte mit einem Lächeln», weist er seine Seniorentruppe an. Bea Hegner zögert, als sie auf den Kreisel zufährt. Noch bevor sie in den Sattel gestiegen ist, hatte die 65-Jährige dem Polizisten anvertraut: «Vor Kreiseln habe ich Angst, da steige ich immer ab und nutze den Zebrastreifen.» Doch jetzt gibt es kein Zurück.

Konzentriert kneift Bea Hegner die Lippen zusammen, gibt sich einen Ruck, lässt mit der Linken den Lenker los und streckt tapfer den Arm aus. Auf dem Weg in die Mitte der Fahrbahn drosselt sie das Tempo, bis ihr E-Bike wankt, zögert. In der Ferne taucht ein Wagen auf, der sich jetzt dem Kreisverkehr nähert. «Los! Zufahren!», ertönt Denis Flurys Order über Funk. Beherzt tritt die Seniorin in die Pedalen, umfährt zügig die Mittelinsel – und kehrt mit einem Lächeln zurück zu ihrer Gruppe.

Flury weiss um die Angst der Senioren. Den Lenker loszulassen, um ein deutliches Handzeichen zu geben, erfordere von vielen Kursteilnehmern Courage. Auch deshalb ist Kreiselfahren und Linksabbiegen fester Bestandteil des Kursprogramms der Kantonspolizei. Denn zu den grössten Risiken im Strassenverkehr gehöre bei ­Senioren die eigene Unsicherheit. «Oft fahren sie zu nahe an den Randstein heran, weil sie sich am Strassenrand sicherer fühlen», sagt der Instruktor. Das führe wiederum häufig zu Selbstunfällen. Das bestätigt ein Blick in die Statistik der Zürcher Kantonspolizei: Rund 45 Prozent der registrierten Unglücke im Kantonsgebiet sind Selbst- oder Schleuderunfälle.

Ein E-Biker, der mit 45km/h unterwegs ist, bringt sein Gefährt erst 22,1 Meter nach dem herkömmlichen Rad zum Stillstand. (Foto: René Ruis)

Zwar ist an diesem Sommernachmittag in Pfäffikon ein zu hohes Tempo kein Thema – im Gegenteil. Immer wieder ermuntert der Polizist seine Schützlinge in die Pedalen zu treten, etwas flotter und bestimmter zu fahren. Wie eine Studie der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) aber zeigt, zählt die Geschwindigkeit zu den vier häufigsten Ursachen von Selbstunfällen von E-Bikern – neben Unaufmerksamkeit, Alkohol und mangelhafter Fahrzeugbedienung.

«Das ungewohnt hohe Tempo bedeutet auch einen längeren Bremsweg», sagt BFU-Sprecher Marc Kipfer. Die Experten haben die Differenz errechnet: Ein elektrisches Velo, das 25 km/h fährt, hat einen um 8,7 Meter längeren Anhalteweg als ein herkömmliches Rad, das mit 15 km/h unterwegs ist. Noch extremer ist der Unterschied bei elektrischen Rädern mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Ein E-Biker, der in diesem Tempo unterwegs ist, bringt sein Gefährt erst 22,1 Meter nach dem herkömmlichen Rad zum Stillstand. «Viele E-Biker unterschätzen das», sagt Kipfer.

Neue Antiblockierungssysteme für die E-Bikes

Deshalb lanciert die BFU gemeinsam mit der Versicherung Axa am Dienstag schweizweit eine Sensibilisierungskampagne. «Wir legen künftigen E-Bikern nahe, sich vor dem Kauf ihres Zweirades beraten zu lassen, welches Modell für sie geeignet ist», sagt Kipfer. Er empfiehlt grundsätzlich Modelle mit Antiblockiersystem (ABS).

Ein solches System hat die Firma Bosch im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht – nach eigenen Angaben ist es «das erste serienreife ABS». Der Fabrikant von Antriebssystemen gibt an, dass sich damit jährlich 29 Prozent der E-Bike-Unfälle vermeiden liessen.

Diese Aussage stützt Bosch auf Studien, die das Unternehmen durchführen liess. Dabei untersuchten Forscher in Deutschland mehr als 500 Fahrradunfälle. Sie kamen zum Schluss: Das richtige Bremsverhalten würde viele Unglücke vermeiden, zumindest hätten die Unfälle geringere Konsequenzen zur Folge. Denn: Bei jedem fünften der untersuchten Unfälle erfolgte der Sturz bereits vor der eigentlichen Kollision.

«Ich werde nächstes Jahr wieder kommen», kündigt einer der Männer an, der bereits 2018 dabei war. (Foto: René Ruis)

Die Experten von Bosch haben festgestellt, dass viele Velofahrer aus Angst vor einem Sturz beim Bremsen die Vorderradbremse vernachlässigen, obschon diese eine weitaus höhere Wirkung erzielt als die hintere Bremse. Das Antiblockiersystem verhindert laut Angaben des Fabrikanten, dass das Vorderrad wegrutscht oder das Hinterrad abhebt. «Auf diese Weise wird das Risiko von Überschlägen und Stürzen gemindert, gerade wenn die Fahrbahn nass ist», teilt Bosch mit.

Grundsätzlich begrüsst Polizist Flury solche unterstützenden Systeme. Allerdings kämen E-Bike-Fahrer dadurch nicht umhin, das korrekte und schnelle Abbremsen zu lernen und auch zu trainieren. Das tun seine Schützlinge auf einem Parkplatz – und zwar auf seinen Befehl. Die Gruppe radelt in einem grossen Kreis, während sie die letzten Anweisungen des Polizisten entgegennimmt: Mit beiden Händen voll bremsen, dabei fest im Sattel sitzen, die Arme durchstrecken. Die Senioren sind sichtlich angespannt. «Ui, ui, ui», murmelt Nummer 9 aus Wetzikon. «Achtung! Kommando gilt», warnt Flury. Schweigend lässt er die Gruppe noch eine Runde drehen – die Senioren sitzen wie auf Nadeln. Und plötzlich: «Achtung, fertig, los!» Einige kommen fast sofort zum Stehen, bei vielen dauert es aber länger. Sie hatten den Mut nicht, «voll in die Eisen zu steigen», analysiert einer der Männer. Nochmals. «Achtung, fertig, los!», befiehlt Flury. Auch diesmal ist der Polizist nicht ganz zufrieden. Nochmals. Beim dritten Anlauf quietschen die Bremsen. «Mamma mia!», entfährt es Bea Hegner. Denis Flury nickt anerkennend.

Die Senioren trudeln kurz vor 17 Uhr wieder beim Pfäffiker Polizeiposten ein. Müde – aber zufrieden. Aufgekratzt tauschen sie Erfahrungen aus. Die schnatternde Gruppe erinnert an eine Schulklasse, die von einer Exkursion zurückkehrt. «Ich werde nächstes Jahr wieder kommen», kündigt einer der Männer an, der bereits 2018 dabei war. Der Unterricht sei zum Auftakt der Saison ideal, um sich wieder ans Gefährt zu gewöhnen.

«Ich glaube, ich werde künftig nicht mehr absteigen»

Bea Hegner gönnt sich einen Schluck aus dem Bidon, bevor sie die Heimfahrt antritt. «Beim Kreiselfahren hatte ich alle Hände voll zu tun. Aber ich glaube, ich werde künftig nicht mehr absteigen», wirft sie in die Runde. Sie hat entschieden, ihren Partner in einen Kurs der Kapo zu schicken. «Er fährt manchmal etwas . . . sagen wir mal – sorglos», sagt sie, lächelt vielsagend, winkt den anderen zu und tritt in die Pedalen.

Die 65-Jährige aus Wetzikon mit der Nummer 9 kramt im Körbchen auf dem Gepäckträger ihres Rades nach etwas Essbarem. Der Kurs habe sie hungrig gemacht – aber auch sicherer. «Die Polizisten haben sich wunderbar um uns gekümmert», lobt sie. Bemängelt aber das abgegebene Lehrmittel, das mit Comics und der Bezeichnung «Kinder- und Jugendinstruktion» offensichtlich auf Schüler ausgelegt ist. «Das muss man anpassen, wir sind keine Kinder!»



(SonntagsZeitung)