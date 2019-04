Das Einmaleins des guten Sterbens

Vielleicht handelt es sich noch um Tage, vielleicht nur um Stunden. Sobald die Rasselatmung einsetzt, ist jedoch klar: Der Tod naht unausweichlich. Es ist ein angestrengtes gurgelndes Luftholen, als würde die Person gleich ersticken. Bei jedem Atemzug brodelt es in der Lunge, der Mund ist starr, halb offen, es kommt zu längeren Atempausen. In solchen Momenten geraten die Angehörigen in Panik. Wie sehr leidet der sterbende Vater? Erstickt er vielleicht gerade? Muss man jetzt eine Ärztin holen? Oder lieber da bleiben, warten und einfach die Hand halten?

Vor dem Tod ist niemand souverän. Das ist den rund 20 Teilnehmenden des Kurses «Letzte Hilfe» im zürcherischen Uetikon am letzten Wochenende sehr wohl bewusst. Manche sassen bereits hilflos am Sterbebett ihres Ehepartners, bis heute plagen sie Schuldgefühle, in diesen letzten wichtigen Stunden versagt zu haben. Anderen steht die Sterbe­begleitung von nahestehenden Menschen erst bevor. Die Eltern und die Schwiegereltern sind betagt, man will sich informieren und emotional wappnen. Einige der Anwesenden sind in der Pflege von unheilbar Kranken tätig und er­hoffen sich von diesem unent­geltlichen sechsstündigen Kurs ­Anregungen.

Mit der eigenen Sterblichkeit befassen

Die «Letzte Hilfe» ist im Gegensatz zur Ersten Hilfe ein relativ neues Phänomen. Eigentlich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Nothilfe eine Bürgerpflicht ist, deren Unterlassung sogar bestraft werden kann. So gut wie jeder hat in der Schweiz einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, die stabile Seitenlage würden die meisten auch Jahre später noch hinkriegen. Wie man beim Sterben hilft, wissen jedoch die allerwenigsten. Der Tod ist im Alltag nach wie vor tabu. Weshalb aber sollte das Lindern von Leid am Ende des Lebens nicht genauso zum Allgemeinwissen gehören? Das Interesse in der Bevölkerung ist jedenfalls gross – die Letzte-Hilfe-Kurse haben regen Zulauf. Die Teilnehmenden erfahren nämlich nicht nur, was man für Angehörige tun kann. Sie setzen sich automatisch auch mit der eigenen Endlichkeit auseinander.

In der Schweiz gibt es dieses ursprünglich aus Deutschland stammende Angebot seit eineinhalb Jahren. Koordiniert wird es von der Reformierten Landeskirche Zürich, die auch in anderen Kantonen Kursleiterinnen und Kursleiter ausbildet. Bisher fanden schweizweit 32 Letzte-Hilfe-Kurse statt, die so schnell ausgebucht waren, dass es bereits Wartelisten für dieses Jahr gibt. «Wir sind laufend daran, das Kursangebot zu erweitern», sagt Eva Niedermann von der Landeskirche Zürich. Die 53-Jährige ist Pflegefachfrau mit einer Ausbildung in Palliative Care, sie weiss, wie man unheilbare Leiden lindern und Sterbenden bis zum Schluss eine gute Lebensqualität ermöglichen kann. Gemeinsam mit dem Pfarrer und Seelsorger Matthias Fischer ist sie für die Letzte-Hilfe-Kurse verantwortlich.

Alles Angenehme ist erlaubt

Der Tod ist heute keine Frage des Schicksals mehr. Dank dem rasanten medizinischen Fortschritt können immer mehr Krankheiten behandelt und das endgültige Ende hinausgezögert werden. In über 70 Prozent der Fälle erfolgt der Tod nicht plötzlich. «Sterben wird immer mehr zu einer bewussten Entscheidung», sagt Roland Kunz, Palliativmediziner und Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie am Zürcher Waidspital. Konkret bedeutet dies: Die Sterbenden selbst oder deren Angehörige müssen bestimmen, auf welche lebensverlängernden Massnahmen sie verzichten wollen oder eben nicht. Laut neuesten Studien müssen solche Entscheidungen in der Schweiz bei knapp 60 Prozent der erwartbaren Todesfälle getroffen werden. «Selbstbestimmtes Sterben wird heute noch zu sehr auf den assistierten Suizid reduziert», sagt Kunz. «Faktisch muss aber fast jeder selbst die Grenzen setzen und mitentscheiden, wie und wann er oder sie aus dem Leben scheidet.»

?Zum Sterben nach Wunsch gehört aber noch einiges mehr. Niemand will am Ende des Lebens von lauter fremden Fachkräften umringt sein. Die vielen unbekannten Gesichter können einschüchtern, man fühlt sich verloren und einsam. «Auch wenn die Sterbenden nicht mehr reagieren, nehmen sie noch sehr vieles wahr», erklärt Eva Niedermann, die gemeinsam mit der Sozialdiakonin Monika Kaspar durch den Kurs in Uetikon führt. «Es ist wichtig, in der Nähe zu sein. Sie sollen wissen, dass sie weiterhin zu uns gehören und wir von ihnen auch lernen, wie sterben gehen kann.» Nicht selten haben Angehörige jedoch Angst, etwas falsch zu machen oder den Sterbeprozess nicht auszuhalten, und deshalb delegieren sie den Tod lieber an Fachkräfte. Diesem Trend will die Letzte Hilfe mit ganz praktischen Hilfestellungen entgegenwirken.

Retten kann man seine Liebsten nicht

Eine Kursteilnehmerin möchte wissen, warum man das Lungensekret, das die furchteinflössende Rasselatmung verursacht, bei ihrer Mutter nicht abgesaugt hat. Eva Niedermann beruhigt. Sie könne davon ausgehen, dass ihre Mutter nicht unter Atemnot gelitten habe. Ein Absaugen wäre sehr viel belastender gewesen und hätte nur noch mehr Sekret verursacht. Die Kursteilnehmerin nickt erleichtert. Ihre Frage leitet über zum Thema «Wie geht sterben überhaupt?». Viele sehen eine tote Person zum ersten Mal, wenn die Eltern sterben. Die Gruppe der 55- bis 65-Jährigen ist in den Kursen deshalb besonders stark vertreten. Niedermann erläutert den Sterbeprozess ruhig und sehr konkret: Zunehmende Bewusstseinsveränderung, unregelmässige oder rasselnde Atmung, schwache Reaktion auf Berührungen. «Und wichtig zu wissen ist: Ihre Angehörigen sterben nicht, weil sie nicht mehr trinken oder essen. Sie trinken und essen nicht mehr, weil sie sterben.» Prägnante Sätze, die haften bleiben.

Retten kann man seine Liebsten nicht, aber man kann ihre letzten Tage angenehm machen. Erlaubt ist alles, was guttut. Niedermann ermuntert die Teilnehmer, Dinge aufzuzählen, die ihnen helfen, wenn sie krank sind. Die Runde kommt schnell ins Plaudern: Tee trinken, eine Nacken- oder Fussmassage, ein warmer kuscheliger Schal, ein vertrauter Duft, sanfte Musik, kein grelles Licht, jemand, der einem etwas Liebes sagt. «Dieselben einfachen Dinge helfen auch Sterbenden», sagt Niedermann und alle nicken. Irgendwie einleuchtend. Langsam fragt man sich, weshalb man so viel Angst hatte, im Angesicht des Todes zu versagen.

Die Atmosphäre ist so entspannt, dass Eva Niedermann einen interaktiven Ausflug in die Mundpflege von Sterbenden wagt. Die Schleimhäute und Lippen trocknen nämlich aus, sobald man nicht mehr schlucken kann. «Das Durstgefühl wird nicht durch eine Infusion gelindert, sondern dadurch, dass man die Lippen und den Mundraum feucht hält», erläutert die Pflegefachfrau. Jeder darf das mit einer Art Schaum­stoff-Schleckstengel selber testen. Früher durfte man den Schaumstoff nur in Tee tunken, heute soll es richtig gut schmecken. Champagner, Bier, Cola, Kaffee, Sirup, Wein – alles, was die todkranke Person begehrt.

Die Kinder wissen oft nicht, was sich ihre betagten Eltern wünschen

«Der individuelle Umgang mit Sterbenden spiegelt das heutige Lebensgefühl», sagt Eva Niedermann. Es geht weniger um strenge Vorschriften, sondern darum, die verbleibende Zeit möglichst angenehm zu gestalten. Die 53-Jährige vermutet, dass die Letzte-Hilfe-Kurse auch deshalb so gut laufen, weil man sich dem Zeitgeist entsprechend möglichst optimal vorbereiten und absichern will. Informationen zu Patientenverfügungen und Vorsorgeaufträgen gehören deshalb ebenfalls zum Letzte-Hilfe-Kit. «Wir leben selbstbestimmt und wollen immer öfter auch mitbestimmen, wie wir sterben.»

Doch nicht jeder kann und will mit dieser neuen Freiheit umgehen. «Eine Patientenverfügung, die vieles sehr konkret regeln würde, haben nur etwa 30 bis 40 Prozent meiner Patientinnen und Patienten», sagt der Palliativarzt Roland Kunz. Die meisten möchten ohne Schmerzen sterben, aber wenn es um konkrete Massnahmen geht, wie etwa die künstliche Beatmung, sind viele überfordert. «Oft heisst es, meine Kinder sollen das entscheiden», sagt Kunz. Frage er dann dort nach, haben diese überhaupt keine Ahnung, was sich die Eltern wünschen, weil sie noch nie darüber gesprochen haben.

Eine Kursteilnehmerin bestätigt, dass sie heute noch furchtbare Schuldgefühle habe, weil sie über ­Leben und Tod ihres Vaters entscheiden musste. ­«Meinen eigenen Kindern werde ich das nicht antun», sagt sie. Für den Palliativarzt ist klar, dass die neuen Sterbeoptionen auch neue Pflichten mit sich bringen: «Wir haben eine moralische Verantwortung, unser Sterben selber in die Hand zu nehmen und nicht auf andere abzuwälzen.» Nach dem Letzte-Hilfe-Kurs scheint das den Teilnehmenden bewusst zu sein. Manche sind aufgewühlt, andere beruhigt, einige wollen jetzt endlich mit ihren Eltern reden und ein paar Dinge ­regeln. Sterben scheint vertrauter als noch sechs ­Stunden zuvor.

Die Kantone Zürich, Aargau, Basel-Stadt, Graubünden und Bern bieten Letzte-Hilfe-Kurse an. Weitere Kurse werden derzeit in Zug, St. Gallen und im Kanton Waadt aufgegleist. Das Angebot wird von der Reformierten Landeskirche Zürich koordiniert: www.zhref.ch/themen/palliative-care/letzte-hilfe-kurs

(SonntagsZeitung)