Das Geld reicht noch lange

«Richtig», «zwingend», «ein wichtiger Schritt»: Parteien, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände sind sich einig wie selten. Mit dem 40-Milliarden-Hilfspaket wurde der Crash für Teile der Schweizer Wirtschaft fürs Erste abgewendet. Bereits aber zeigt sich, dass das Krisenregime für längere Zeit anhalten wird. Zudem kündigt sich ein wirtschaftlicher Umbau nach dem Ende der Corona-Krise an.

Noch hofft die Wirtschaft, dass die Corona-Krise nur ein Intermezzo sei. «Die Entwicklung in China stimmt mich positiv, dass nach sechs Wochen das Schlimmste vorüber sein könnte», sagt Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbandes. Aus seiner Sicht wird das Hilfspaket des Bundes reichen, um die nächsten Monate zu überbrücken. Aber: «Je länger die Krise dauert, desto schwieriger wird es für die Wirtschaft, tiefer­greifende Folgen abzuwenden.»

Dass die Krise schnell vorüber sein wird, glauben immer weniger. Wirtschafts- und Sozialpolitiker wie SP-Chef Christian Levrat gehen jetzt schon davon aus, dass die Schweiz «wesentlich länger» unter einem Notstandsregime wird leben müssen. Das wird weitere Milliarden kosten. Und die Frage ist, wie lange der Bund seine Hilfe durchziehen kann.

Linke fordern jetzt schon ein Konjunkturprogramm, das den «Start in eine neue Welt» ermöglichen und finanzieren soll, wie SP-Präsident Levrat sagt.

Für Levrat ist klar, dass der Bund sich das Hilfsprogramm für mehrere Monaten leisten kann und muss: «Ein Mehrfaches der gesprochenen 40 Milliarden ist möglich und wohl notwendig», sagt er. Die Staatsverschuldung sei so tief, dass sich der Bund im Notfall noch wesentlich mehr verschulden könne, ohne dass dies danach zur wirtschaftlichen Hypothek werde.

Levrat orientiert sich an den EU-Kriterien von Maastricht, die eine Staatsverschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zulassen. Jan-Egbert Sturm von der ETH-Konjunkturforschungsstelle gibt dem Sozialdemokraten recht: «Der öffentliche Sektor der Schweiz ist heute mit fast 40 Prozent des BIP verschuldet. Man kann also 130 Milliarden Franken einschiessen und bleibt trotzdem noch innerhalb der Maastrichter Grenze.»

Laut Berechnungen des Bundes reichen die 40 Milliarden für drei Monate. Krisenhilfe für fast ein Jahr wäre damit mit den 130 Milliarden möglich und die Schweiz hätte immer noch eine akzeptable und im europäischen Vergleich komfortable Staatsverschuldung. Dass der Bund mehr einschiessen kann und muss, hat Finanzminister Ueli Maurer schon klargemacht: «Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht», sagte er am Freitag.

Die Probleme seien damit aber nicht gelöst, warnt Gewerkschaftsökonom Daniel Lampart. «Es besteht die Gefahr, dass über eine längere Zeit Strukturen abgebaut werden und Arbeitsplätze verloren gehen, die dann nicht mehr einfach so wieder aufgebaut werden können.» Denn die jetzige Situation dürfte die Digitalisierung und die Rationalisierung massiv vorantreiben und der Wirtschaft in vielen Bereichen ein neues Gesicht geben.

Deshalb fordern Linke jetzt schon ein Konjunkturprogramm, das den «Start in eine neue Welt» ermöglichen und finanzieren soll, wie Levrat sagt. Die SP will mit Bundesmilliarden den grünen Umbau der Wirtschaft vorantreiben, so wie es der im letzten Sommer präsentierte Marshallplan vorsieht.

Politiker wollen Produktion von wichtigen Gütern zurückholen

Jetzt werden aber auch Forderungen laut, den Wiederaufbau mit einer Stärkung der Unabhängigkeit der Wirtschaft zu verbinden. «Die Corona-Krise zeigt in aller Deutlichkeit die Risiken der immer stärkeren globalen Verflechtung der Wirtschaft», sagt Grünen-Präsidentin Regula Rytz. Sie verweist auf die massiven Probleme, an die dringend gebrauchten medizinischen Güter heranzukommen, die oder deren Vorprodukte vor allem in China produziert werden. Die Partei verlangt deshalb vom Bundesrat, dass er eine Strategie vorlege, wie die Produktion von strategisch wichtigen Gütern wie Medikamente ins Land oder zumindest in die europäische Nachbarschaft zurückgeholt werden könne. Die SP dürfte sie dabei unterstützen.

Die Idee findet angesichts der derzeitigen Versorgungsprobleme inzwischen auch Zustimmung in bürgerlichen Kreisen. Für FDP-Ständerat Martin Schmid macht die Corona-Krise bei der Herstellung von Medikamenten Abhängigkeiten sichtbar, die korrigiert werden müssten. «Eine Änderung ist nicht zum Nullpreis zu haben, erzeugt jedoch Sicherheit in Ausnahmesituationen. Das sollte sich auch die Politik zu Herzen nehmen.»

Daneben rücken auch die Landwirtschaft und die Energieversorgung in den Fokus. Mit der neuen Agrarpolitik etwa will der Bundesrat den Selbstversorgungsgrad bis 2025 von rund 60 auf 52 Prozent senken. Nun zeige sich, dass die Schweiz auf einen «hohen Anteil angewiesen ist», sagt CVP-Ständerat Stefan Engler.

SVP-Nationalrat Thomas Matter streicht hervor, dass sich die Schweiz im Notfall nicht auf die Nachbarländer verlassen könne. Wenn die Schweiz einmal in eine Stromkrise geraten sollte, könne sie nicht mit Hilfe aus Deutschland und Frankreich rechnen. «Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen.»



