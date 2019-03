Das Leben als dummer August war auch schon lustiger

Er war sein Leben lang der dumme August. Als Zirkuskind hätte er alles werden können: Trapezkünstler, Jongleur, Löwendompteur. Er aber wollte immer nur der dumme August sein. «Das liegt in meinem Naturell», sagt Gaston Häni alias Clown Gaston, «das Tollpatschige habe ich in mir.»

Gaston Häni, 68, ist ein klassischer Zirkusclown, einer der besten – und einer der letzten seines Fachs. Die Tage des liebenswerten Spassmachers mit der roten Nase, der in viel zu grossen Schuhen durch die Manege stolpert, sind gezählt. «Wir Clowns sind leider eine aussterbende Gattung», sagt Gaston Häni in seiner ruhigen, nachdenklichen Art.

Er schaut gern blöd – beruflich und privat

Wir sitzen auf der Terrasse seines Hauses in Arbon TG am Bodensee, seit drei Jahren erst wohnt Gaston Häni in einem Zuhause ohne Räder, zum ersten Mal in seinem Leben ist er sesshaft. Den oberen Stock des Hauses kenne er nur vom Staubsaugen, bemerkt er, er sei es gewohnt, auf einer Etage zu leben, das wolle er nicht ändern.

Gaston Häni trägt Jeanskleidung von Kopf bis Fuss. Er serviert Kaffee – ganz ohne Stolperer, ohne dass ihm der Teller mit den belegten Brötchen aus den Händen fliegt. Doch Gaston Häni und Clown Gaston sind untrennbar: die Furchen im Gesicht, die markante Nase und dieser Blick, den er auf staunend, träumerisch oder etwas dümmlich schalten kann. «Ich schaue gern blöd», sagt der Artist, «das gehört zu mir.» Aber die verstellte, hohe Stimme bleibt dem dummen August vorbehalten.

Gaston Häni stammt aus einer Zirkusdynastie, wuchs in diversen Zirkussen in Frankreich und Spanien auf. Mit vier Jahren stand er erstmals als «Glönli» in der Manege. Damals war der Clown en vogue – und der kleine Gaston sein grösster Bewunderer. Mit 14 Jahren hatte er seine erste fixe Rolle. Mit 21 wurde er vom Circus Knie als Pausenfüller engagiert und brachte es mit Partner Rolf Knie bis zum Zirkusfestival von Monte Carlo, wo er von Fürst Rainier persönlich ausgezeichnet wurde.

In der Schule habe er nur Unsinn gemacht, erzählt Gaston Häni, in der Rekrutenschule war er das Kompaniekalb, «ein Leben als Clown war vorgezeichnet». 50 Jahre ist er seiner Rolle als liebenswerter Tollpatsch treu geblieben. Im übergrossen Nadelstreifenanzug, Hütchen auf dem Kopf, hat er auf klassische Art Geschichten vorgetragen und immer wieder ein staunendes Kind ins Sägemehlrund geholt. Clown Gaston hat mit seinen zeitlosen Nummern Mädchen und Buben, Eltern und Grosseltern zum Lachen gebracht. Den Satz «Mir isch gliich» verwenden sie seither mit einem Lächeln im Gesicht.

«Darf ich dem Kind fürs Foto die Hand auf die Schulter legen?»

Seine eigenen drei Kinder sollten jedoch etwas «Richtiges» lernen. «Das Clown-Metier ist eine brotlose Kunst», sagt Gaston Häni. Weltweit existierten bloss noch eine Handvoll klassischer Zirkusclowns. Heute bespassen Comedians das Publikum. Oft mit Witzen unter der Gürtellinie. Mit solch «versautem» Humor kann Gaston Häni gar nichts anfangen. Aber das Publikum habe sich daran gewöhnt.

Überhaupt hatte der Zirkusclown in den vergangenen Jahren wenig zu lachen: Vor allem der sogenannte Horror-Clown machte ihm das Leben schwer. «Ein Clown mit Kettensäge ist nicht lustig», sagt Gaston Häni, «solche Gruselfilme schaden uns enorm.»

Der Horror-Clown, aber auch David Larible haben das Image des liebenswerten Zirkusclowns massiv beschädigt. Zwei Saisons lang hat der italienische Weltklasse-Clown das Publikum im Circus Knie begeistert. 2017 wurde Larib­le wegen sexueller Handlungen mit einem 14-jährigen Mädchen, einem glühenden Fan, verurteilt. Gaston Häni kennt die grosse Larible-Zirkusdynastie – David Laribles Karriere sei erledigt, das tue ihm leid.

Clown Gaston mit seinem langjährigen Compagnon Roli. Foto: Keystone

Seit dem Fall Larible sei der Umgang mit den kleinen Zirkusbesuchern verkrampft, sagt Gaston Häni. «Darf ich dem Kind fürs Foto die Hand auf die Schulter legen, oder lasse ich das besser? Darf ich ihm die Hand geben oder nicht?» Heute frage er jeweils die Eltern um Erlaubnis – «lieber nicht», könne die Antwort dann lauten. «Traurig», findet er das.

Die Amseln zwitschern, es riecht nach Frühling – und nach Jean Paul Gaultier. Sein bevorzugter Duft seit Jahren, sagt Gaston Häni und streckt seinen Hals zum Riechen hin. Hat ein Clown eigentlich auch Groupies? «Früher schon», sagt er und lacht. Ab und zu habe eine Frau gesagt: «Dich würde ich am liebsten einpacken und mit nach Hause nehmen.» Ihm hats geschmeichelt. Doch seine Lebenspartnerin musste sich nicht sorgen.

Seit über 20 Jahren ist Eveline Zöllig an seiner Seite. Macht Humor tatsächlich sexy? Sie schmunzelt, sagt, sie habe sich vor allem wegen seiner ernsten Seite und der tiefen Gespräche in ihn verliebt. Gaston beim Blödeln mit den Enkeln zuzuschauen, sei «herzerfrischend», oft jedoch wirke er abwesend, lebe in seiner eigenen Welt, «Gaston ist durch und durch Künstler».

«Manegen-geil» war er nie, aber das Geld kann er gut brauchen

Der Künstler muss sich nun aber um den Garten kümmern. Rasenmähen, das sei sein Job, endlich habe er Zeit dafür. Nein, das Zirkusleben vermisse er nicht, ganz bestimmt nicht das Campieren bei Kälte und Nässe, den knöcheltiefen Dreck. Seine Grossmutter habe im Wohnwagen sterben wollen, er jedoch fühle sich wohl im Haus. Den Wohnwagen hat er verkauft – und ein Wohnmobil gekauft. Damit will das Paar künftig Europa bereisen.

Gaston Häni sagt: «Ich war nie, wirklich nie Manegen-geil.» Trotz Pensionsalter, Clown Gaston ist noch nicht ganz im Ruhestand. Auch, weil er das Geld gut brauchen könne, denn reich gemacht hat ihn der dumme August nicht. Übernächste Woche tritt er als Gaststar in der internationalen Clownshow «Clowns – Kunst des Lachens» in der Maag Halle in Zürich auf (10. bis 14. April). Und im Weihnachtscircus Conelli auf dem Zürcher Bauschänzli wird er weiterhin durch die Manege stolpern. Immer mit seinem langjährigen Compagnon Roli Noirjean – ein bisschen wie Dick und Doof.

Zeit fürs Foto. Wie möchte er sich zeigen, als Gaston Häni oder Clown Gaston? «Mir isch gliich», sagt er. Und entscheidet sich für den dummen August – «das bin und das bleibe ich».

(SonntagsZeitung)