Das Super-Jahrzehnt brachte vor allem Verzweiflung

Zum Jahresende ist die Versuchung gross, die verwirrende Gegenwart positiv zu bilanzieren. Das gilt noch mehr beim Ausgang eines stürmischen Jahrzehnts, in dem immer mehr Menschen die Orientierung zu verlieren schienen.

Ein rationaler Optimist hat es einfach. Unter ebendiesem Titel pries der britische Autor Matt Ridley schon 2010 die segensreichen Fortschritte der Technik, Medizin und Landwirtschaft. Zehn Jahre später stellt Ridley auf breiter Front wiederum Verbesserungen fest: Weniger als zehn Prozent der Erdbevölkerung sind bitterarm, Hungersnöte gibt es praktisch keine mehr. Die Kindersterblichkeit nimmt ab; Malaria, Polio und Herzkrankheiten werden weltweit rarer. Weil China und Indien schneller wachsen als ältere Industriestaaten, geht sogar die globale Ungleichheit zurück.

Warum fühlt es sich trotzdem nicht so an, als gebe es viel zu feiern? Warum verzweifeln wir über Verhältnisse, die uns glücklich machen sollten?

Sicher hallte in den 2010ern das vorangegangene Jahrzehnt nach, das mit dem «9/11»-Terror begann, in dem sich Kriege ausbreiteten und das in eine tiefe Weltfinanzkrise mündete. Verwerfungen in Nahost trieben Flüchtlinge auf die Wanderung nach Norden, und die Ankunftsländer kamen damit nicht zurecht. Erst die Migrationskrise machte den Brexit möglich, und den demografischen Umwälzungen wird man es zuschreiben, sollte die EU dereinst auseinander­bröckeln.

Zusätzlich zu Krieg und Krise steht am Ursprung des abgelaufenen Chaos-Jahrzehnts die Technologie. In den sozialen Medien fanden in Tunesien wütende Menschen Gleichgesinnte und organisierten mit dem Handy spontane Strassenaktionen. Im Wendejahr 2011 erschütterten Proteste auch die herrschenden Mächte in Ägypten, Libyen, Israel, Syrien und Spanien. In den USA popularisierte Occupy Wall Street Klagen über die Einkommensschere.

Die meisten Proteste von damals und in den Jahren danach verpufften aber schnell und ohne oberflächlich sichtbare Folgen. Gegen etwas zu sein, erweist sich im Smartphone-Zeitalter einfacher, als eine neue Ordnung aufzubauen. Strukturen von Autorität werden unterhöhlt, ohne dass sich am Horizont Neues abzeichnet.

Verlorene Gewissheiten stehen am Ursprung des heute verbreiteten Unwohlseins. Das Malaise prägt sich in den wohlhabenden Industriestaaten jeweils unterschiedlich aus: Grossbritannien hadert mit der EU, Frankreich durchlebt Sozialproteste, Deutschland entgleitet das Steuer, Donald Trump spaltet die USA. Im Gegensatz dazu fristet die Schweiz nach wie vor eine Existenz als Insel der Glückseligen.

Die Technologie richtet aber auch subkutan Schaden an. Die News-Maschine dreht immer schneller und unkontrollierter. Auf Twitter können alle alles kommentieren – aber auch gegen alles hetzen. Facebook speist Nachrichten aus verborgenen Quellen auf den Newsfeed. Den traditionellen Medien vertraut kaum jemand mehr. Und die individualisierte Streaming-Welt erschwert gemeinschaftsstiftende ­Medienerlebnisse.

Gejagt vom immer schnelleren Rhythmus der Zeit, geht vielen Menschen das mentale Gleichgewicht verloren. Schwindel überwindet man, indem man die Füsse auf festen Grund stellt. Aber wo ist dieser Boden, wenn die Politik immer wilder und weniger voraussehbar wird?

Halten wir uns an den Optimisten Ridley. Er vertraut darauf, dass die grossen Probleme im kommenden Jahrzehnt zunehmend gelöst werden. «Die Trends hinsichtlich Umwelt und Technologie sind ziemlich klar», schreibt er, «und sie weisen in die richtige Richtung.»



