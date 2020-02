Das Yogastudio ist die neue Bar

Die Montagsneurose, also diese ungute, leicht depressive Stimmung, die zuverlässig etwa zu der Zeit einsetzt, wenn am Sonntagabend der «Tatort»-Abspann läuft, ist längst wissenschaftlich belegt. In keiner Nacht schlafen wir schlechter als von Sonntag auf Montag, die Forschung bestätigt das, und nie werden mehr Job­inserate gegoogelt als am ersten Tag einer neuen Woche. Zurück ins Büro: Der Gedanke daran macht offensichtlich keine gute Laune.

Man guckt sich in solchen Momenten dann gern Auswandererserien im Fernsehen an oder schaut sich beim nächsten Besuch im Lieblingscafé um und denkt: So etwas würde ich auch gern machen. Etwas Sinnvolles, Erfüllendes. Die eigene Bar, das eigene Restaurant – vielleicht sogar im Ausland! – ist Lebenstraum vieler Menschen.

Wer sich unter jungen Städterinnen und Städtern umhört, bekommt häufig eine neue Variante dieses Ausstiegsszenarios skizziert: als Yogalehrer oder Fitnessinstruktorin sein Geld verdienen. Auf Facebook posten Freunde Probelektionen für das Krafttraining, das sie neuerdings immer montags anbieten, und andere verabschieden sich für ein paar Wochen nach Indien in die Yoga-Ausbildung.

Unterrichten ist anstrengender, als man denkt

Dabei verhält es sich gerade mit dem Yogalehrerinnen-Dasein ein bisschen so wie mit dem Traum von einer Zweitkarriere als Gastronom: Das Ganze sieht lockerer aus, als es ist. Den nach unten blickenden Hund zu praktizieren, mag entspannend sein – ihn zu unterrichten, ist es nicht unbedingt. «Die Intensität ist hoch, weil man sehr viel Persönliches in den Unterricht hineingibt, vielleicht auch mal eine Stunde im Gespräch verbringt», beschreibt Susanne Baltensperger, Geschäftsführerin des Branchenverbandes Yoga Schweiz, die Erfahrung, die viele machen, wenn sie ihre erste Lektionen geben. Kommt hinzu, dass die Instruktoren arbeiten, wenn andere frei haben: am späten Nachmittag oder am Abend, vielleicht über Mittag.

Die meisten unterrichten laut Branchenverband im Nebenamt und gehen hauptberuflich einem anderen Job nach – auch wenn die Anzahl der Vollzeit-Instruktoren steige. Doch wer es dahin bringen will, muss neben viel Zeit auch Geld investieren. Die vierjährige, zertifizierte Schweizer Ausbildung zum Yogalehrer kostet nach Angaben des Branchenverbandes rund 4500 Franken – pro Jahr. Dennoch seien die anerkannten Schweizer Lehrgänge fast ausgebucht. Und in Städten wie Zürich scheint die Nachfrage nach Schulung von Geist und Körper ungebrochen, die Vielfalt an Studios ist riesig.

Allerdings gilt beim Yogalehrer das Gleiche wie bei der Personal Trainerin: Weder das eine noch das andere ist ein geschützter Titel, und irgendein Diplom ist schnell gemacht. Intensiv-Camps auf Bali versprechen, innert Wochen jeden zum Profi zu machen. Kenner halten dies für eine Marketingmasche; Yoga sei eine Lebenseinstellung und nicht in einem Crashkurs lernbar. Ähnlich verhält es sich wohl für jene, die am Montagmorgen von einem Neuanfang in Sportleggings träumen: Allein mit einer Yogamatte ist die innere Mitte noch nicht gefunden.



