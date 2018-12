«Das menschliche Leben wird zum simplen Produkt»

Bei der katholischen Kirche haben sich seit 2010 283 Opfer von sexuellen Übergriffen gemeldet. Die Bischofskonferenz hat kürzlich entschieden, auch bei Erwachsenen in jedem Fall eine Anzeige zu machen, wenn die Umstände ein Offizialdelikt vermuten lassen. Wir treffen Felix Gmür, Bischof des Bistums Basel, in den altehrwürdigen Räumen des 353-jährigen Gebäudes des Bischof-Sitzes in Solothurn. In den Gängen sind für die Roratemesse Dutzende kleine Kerzen aufgestellt. Der Bischof erklärt, warum das Zölibat kein Grund für Übergriffe ist. Und weshalb er die Sterbehilfe ablehnt.

Sie leben in einer Wohngemeinschaft mit drei Männern. Einem afrikanischen Priester, dem Weihbischof und dem Generalvikar Ihres Bistums. Wie feiern Sie Weihnachten?

Ich werde in der Kathedrale sein und die Mitternachtsmesse feiern. Es hat viele Leute und wunderschöne Musik. Und vorher essen wir gemeinsam. Wir teilen das Wohn- und Esszimmer und die Küche und essen auch zusammen, wenn wir nicht unterwegs sind.

Kochen Sie selber?

Ich habe leider keine Zeit dafür. Es sind immer ein oder zwei Frauen da, die helfen. Sie managen unsere WG – und machen selbst gemachte Weihnachtsguetsli.

Gibt es ein spezielles Weihnachtsessen? Fondue chinoise?

Oh, nein! Wir essen, was auf den Tisch kommt. Wir haben alles gern. Es darf einfach nicht zu viel sein, da wir anschliessend in der Kirche noch reden.

Gibt es Wein? Und Geschenke?

Ja, Wein gibt es immer, auch übers Jahr. Und ein Geschenk auch. Aber es ist nicht so, dass wir die dann gemeinsam auspacken.

Das klingt alles harmonisch. Anstrengender ist es für Sie wohl bei der Arbeit: Sie müssen sich mit sexuellen Übergriffen von Geistlichen befassen. Künftig soll es schneller eine Anzeige geben. Richtig?

Genau. Früher machte man bei einem Verdacht auf ein Offizialdelikt nur dann Anzeige, wenn das Opfer einverstanden war. Es hatte ein Vetorecht. Heute versuchen wir, das Opfer zu einer Anzeige zu bewegen. Wenn es nicht will, machen wir es trotzdem. Um weitere Opfer zu verhindern und Täter vor Gericht zu bringen.

Reicht die verschärfte Anzeigepflicht?

Zur Anzeige kommt es, wenn ein mutmasslicher Übergriff bereits passiert ist. Die Pflicht, ihn schneller anzuzeigen, verhindert ihn also nicht. Neue Übergriffe verhindern soll ein ganzes Bündel an präventiven Massnahmen.

Welche sind das?

Das Bewusstsein der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen muss geschärft werden. Das geschieht seit 2002 in Aus- und Weiterbildungskursen. Dazu in der Begleitung und Supervision für Kirchenleute, die bereits im Dienst sind. Sie ist heute obligatorisch.

Was meinen Sie mit Bewusstsein schärfen?

Die Leute müssen sich selber gut kennen. Sie sollen mit ihrer Sexualität umgehen können. Und sie müssen verstehen, welche Position sie im Verhältnis zu den Mitmenschen einnehmen. Seelsorgebeziehungen sind immer asymmetrisch. Nehmen wir einen Priester: Steht ihm ein anderer Priester gegenüber oder ein Gläubiger, dessen Seelsorger er ist? Im zweiten Fall gibt es ein Machtgefälle, das ihm bewusst sein muss.

Sie sagen, man . . .

. . . Noch etwas ist wichtig: Entscheidend ist, wie die andere Person das Verhalten des Priesters wahrnimmt, und nicht, wie er selber denkt, dass sie es wahrnimmt. Ich kann eine Person berühren und es als Ehrbezeugung meinen, aber das Gegenüber empfindet es als Übergriff.

Sie sagen, man müsse lernen, mit der eigenen Sexualität umzugehen. Wie geht das, wenn es für Priester wegen des Zölibats gar keine geben darf?

Wie gesagt, man muss sich gut kennen und wissen, wodurch man sich angezogen fühlt. Dazu gehört, dass man weiss, wie man mit diesen Bedürfnissen umgehen muss, wenn man sie nicht befriedigen kann. Aber das betrifft alle Lebensbereiche, nicht nur die Welt der Priester. Wenn Sie extrem gerne Schokolade essen und darauf aus gesundheitlichen Gründen verzichten müssen, kann das auch manchmal schwierig sein.

Nur schade ich niemandem ausser mir, wenn ich die Schokolade trotzdem esse. Wie will die Kirche kontrollieren, dass sich Priester mit ihrer Sexualität auseinandersetzen?

Das wird in der Ausbildung und in der Weiterbildung gewährleistet. Die Kurse machen wir mit externen Fachpersonen. Wenn man bei jemandem merkt, dass es ein Problem gibt, wird das thematisiert. Wir leben ja eng zusammen. Man muss auch wissen: Die Leute kommen nicht als 19-Jährige und wollen Priester werden. Das war früher so. Heute kommen sie, wenn sie Mitte dreissig oder älter sind. Sie haben schon viel erlebt, und viele Seelsorger sind bereits verheiratet.

Ist es denkbar, dass Priester, die mit der Sex-Abstinenz nicht umgehen können, eher zu Übergriffen neigen?

Nein, ich glaube nicht, dass Menschen, die zölibatär leben, ein grösseres Risiko haben, übergriffig zu werden. Wenn wir die Missbrauchsstatistik der Schweiz anschauen, finden wir über tausend Fälle pro Jahr. Diese Täter lebten praktisch alle nicht im Zölibat. Es besteht höchstens die Gefahr, dass sie sich nicht wirklich mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen, weil sie nicht von einem Partner oder einer Partnerin herausgefordert werden.

Ist ein Leben ohne Sexualität, wie es das Zölibat vorschreibt, überhaupt möglich?

Ja sicher, Sie sehen mich ja, das ist wunderbar möglich.

Wie macht man das?

Man hat ja verschiedene Kräfte in sich. Man kann sexuelle Gefühle in eine andere Richtung lenken. Viele sind künstlerisch tätig. Andere lesen viel, machen Sport, meditieren. Wenn man Sie so hört, meint man, die Leute hätten den ganzen Tag Sex. Ich weiss aber von vielen, dass das nicht so ist. Und dass es auch viele Probleme gibt.

Da haben Sie wohl zum Teil recht. Trotzdem: Braucht es das Zölibat weiterhin?

Das ist eine der grossen Diskussionen zurzeit. Und zwar nicht wegen der Übergriffe. Es steht allgemein die Frage im Raum, ob das Zölibat wesensnotwendig ist für die Kirche. Es gibt in den östlichen Riten der katholischen Kirche Priester, die verheiratet sind. Ich habe immer gesagt, dass das Zölibat kein Dogma ist.

Bischof Felix Gmür, 52, in der Kapelle des Schlosses Steinbrugg in Solothurn, Bischofssitz des Bistums Basel, das zehn Kantone vereint. Bild: Philipp Rohner

Was ist Ihre Haltung dazu?

Der Papst hat aus pastoralen Gründen signalisiert, man könne das Zölibat in Einzelfällen überdenken, wenn es zu wenig Priester hat. Für mich ist das zu wenig. Es müsste aus menschlichen und theologischen Gründen diskutiert werden, nicht aus Mangel an Priestern.

Fördern die klerikalen Strukturen der Kirche die Übergriffe?

In anderen Ländern leisten sie den Übergriffen wohl Vorschub, so wie bei uns früher auch. Einer war der Chef – nämlich der Pfarrer – und er stand oben auf einem Podest. Heute ist das nicht mehr so.

Aber er ist immer noch eine Respektsperson.

Das schon. Aber wenn er etwas falsch macht, spricht man darüber und vertuscht es nicht. Auch sind die Anstellungsbehörden den Pfarrern heute weniger hörig als früher. Sie arbeiten im Team, und das führt zu mehr Kontrolle.

Gerungen wird in der Kirche zurzeit um das Thema Homosexualität. Der Papst nennt sie eine Modeerscheinung.

Ich kann das nicht kommentieren. Erstens weil ich nicht weiss, wie es auf Deutsch übersetzt wurde, zweitens weil ich den Zusammenhang, in dem sie gemacht wurde, nicht kenne. Was für mich zählt, sind die grossen Schreiben des Papstes, Evangelii Gaudium und Laudato si’. Denn diese bleiben. Für mich ist jedenfalls klar: Ob einer heterosexuell oder homosexuell oder bisexuell oder was auch immer ist, hat keinen Einfluss auf die Anfälligkeit für einen Übergriff.

Fühlen Sie sich unabhängig vom Vatikan?

Der Papst sagt, man müsse den lokalen Kirchen mehr Kompetenzen geben. Also nehmen wir unsere Verantwortung wahr, gerade in Bezug auf das Thema Übergriffe. Wir machen, was wir können. Und was wir müssen. Es ist schlimm genug, dass sich zahlreiche Opfer melden mussten, bis wir merkten, dass es ein Problem ist.

Das tönt, als wäre heute alles gut. Es gibt aber immer noch neue Übergriffe.

Das stimmt, und jeder Fall ist einer zu viel. Und trotzdem: Es passiert viel weniger als früher. Zudem bewegt sich die grosse Mehrheit der angezeigten Fälle im Graubereich. Sie sind nicht justiziabel. Es geht um sexuelle Belästigungen, um unangemessene Worte. Das ist mit einer Vergewaltigung oder Nötigung nicht vergleichbar.

Sie haben die Wahl eines Pfarrers bestätigt, der 2012 im Thurgau wegen sexueller Handlungen mit einem Kind verurteilt wurde. Was hat Sie dazu bewogen?

Das Ziel unseres Strafvollzugs ist es, jemanden für das, was er gemacht hat, zur Rechenschaft zu ziehen und ihn anschliessend zu resozialisieren. Als Erstes ging es darum, was für ein Delikt die Person begangen hat und mit welchem Strafmass sie dafür verurteilt wurde. In einem zweiten Schritt müssen wir alles daran setzen, dass so etwas nie mehr passiert. Zum konkreten Fall liegen mir vier Gutachten vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann erneut einen Übergriff begeht, befinde sich auf einer Skala von 1 bis 9 bei 1, heisst es da. Aber natürlich: Ich kann die Zukunft nicht voraussehen, niemand kann das.

Könnten Sie den Mann innerhalb der katholischen Kirche nicht auf einen Posten versetzen, an dem er nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat?

In der Kirche hat man in fast allen Positionen mit allen Menschen zu tun. Die Alternative wäre, ihm ein Berufsverbot zu erteilen. Nach Auskunft der externen Fachleute wäre das hier unverhältnismässig.

In der Gemeinde kam ein Referendum gegen die Ernennung des Pfarrers zustande. Im Februar entscheidet das Kirchenvolk an der Urne, ob es ihn will. Können Sie die Verunsicherung der Leute verstehen?

Ja, das kann ich verstehen. Wichtig ist deshalb, dass der Prozess vor Ort demokratisch und damit transparent abläuft.

Auch im Kanton Aargau hat ein Geistlicher für Schlagzeilen gesorgt: Als Seelsorger begleitete er eine Frau mit Exit in den Tod. Sie als Gegner der Sterbehilfe können kaum Freude daran haben.

Für mich als Bischof und damit Vertreter unserer Kirche ist klar: Sich selber das Leben zu nehmen, soll und kann nicht die Lösung für ein Problem sein, das man hat. Und in diesem Fall wie auch in vielen anderen Fällen soll der Suizid ja genau das: ein Problem lösen.

Und wenn man schwere Schmerzen hat?

In den meisten Fällen kann man schwere Schmerzen lindern, aber ja, sie sind schwer. Darum braucht es Begleitung und Beistand für diese Menschen. Immer mehr Menschen haben Zugang zu guter Palliativmedizin. Was ich anprangere an der Beihilfe zum Suizid, ist, dass sie als Recht jedes Menschen verkauft wird, über sein Leben selber zu bestimmen.

Was ist daran falsch?

Wenn jemand stirbt, betrifft das nicht nur diese Person allein, sondern auch ihr Umfeld. Statt ihr zu sagen, es sei egal, dass sie sterben wolle und ihr dabei auch noch zu helfen, könnte man ihr – als ihr Netzwerk – helfen, ihr Leben lebenswert zu machen. Zudem stört mich, dass die Suizidhilfe letztlich zu einem Business gemacht wird. Das menschliche Leben wird zum simplen Produkt.

Haben sich die Werte verschoben?

Es kommt mir so vor. Nur wer gesund ist, nur wer produktiv ist, nur wer sportlich ist, nur wer noch alles selber machen kann, hat ein lebenswertes Leben. Das ist eine Tendenz in unserer Gesellschaft, die Ausgrenzung fördert – von Menschen mit Behinderung, von Schwachen, von Unproduktiven, von Armen.

Der Seelsorger sagte, es sei seine Aufgabe die Sterbewillige nicht allein zu lassen.

Das ist die Haltung, wie sie ein Seelsorger haben soll. Super! Er lässt niemanden allein. Für mich stellt sich aber die Frage, ob er beim Akt zwingend dabei sein muss. Ich bin gegen Beihilfe zum Suizid, gegen die Tat. Aber den Seelsorger verurteile ich nicht.

Das klingt einigermassen versöhnlich. Apropos versöhnlich: Gibt es in Ihrer WG auch mal Streit, weil einer nie putzt oder immer seine Sachen rumliegen lässt?

Nein, es putzen andere Leute für uns. Bei uns verläuft das alles relativ reibungsfrei.

Und was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?

Schlafen. (lacht) Und wenn ich dann mal genug geschlafen habe, lese ich, fahre sehr gerne Ski, spiele Klavier. Und ich jasse. Mit Freunden und einmal im Jahr auch mit der Solothurner Regierung. Aber eben, sehr viel Zeit bleibt für das alles nicht.

