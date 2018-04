Das neue Statussymbol: Die kluge Frau

Die amerikanischen Medien sind gerade etwas aufgeregt. Das sind sie zwar seit über einem Jahr dauernd, weil der amtierende Präsident aus journalistischer Sicht ein Glücksfall ist, aber diesmal geht es nicht um Donald Trump. Sondern um Brad Pitt.

Der nämlich, so hat die Klatsch-Postille «New York Post» als Erste vermeldet, turtle zurzeit mit einer Professorin vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, einer der renommiertesten Hochschulen der Welt. Neri Oxman ist 42 und doziert dort über Architektur. Zudem ist sie Künstlerin, ihre Werke wurden schon im Museum of Modern Art in New York ausgestellt.

Brad Pitt hat ein Flair für Architektur. Für Kunst auch, er besucht jeweils die Art Basel. Man weiss zwar nie recht, ob das Interesse echt ist oder ob es einem Schauspieler mit 54 einfach irgendwann fad wird, als Schönling zu gelten, ob sich also im intellektuellen Gebaren sozusagen eine Midlife-Crisis manifestiert, jedenfalls: Kennen gelernt haben sollen sich Miss Oxman und Brad Pitt, weil er sich eines Architekturprojekts wegen bei ihr Rat geholt haben soll. Er sei sofort hin und weg gewesen.

Das ist insofern verständlich, als Miss Oxman sehr schön ist. Aber eben auch: sehr klug. Und just das war der Punkt, weswegen die US-Medien derart aus dem Häuschen gerieten und vom «Clooney-Effekt» schrieben.

Eine Schönheitskönigin zu erobern, ist nicht schwer

Seit der begehrteste Junggeselle Hollywoods sich mit Amal Alamuddin nicht etwa in ein halb so altes Victoria’s-Secret-Model verliebte, sondern in eine Anwältin, die in Oxford studiert hatte und die zudem trotz Heirat und Kindern weiterhin ihrem Beruf nachgeht, gilt eine kluge, erfolgreiche Frau mit einem anspruchsvollen Job als das neue Statussymbol.

Sie adelt den Mann, lässt ihn souverän, geistreich und modern erscheinen, denn sie zu erobern, erfordert mehr als Geld und Berühmtheit: Als reicher, bekannter Mann eine Schönheitskönigin für sich zu gewinnen, ist nicht schwer, eine gebildete Frau mit eigener Karriere hingegen schon. Sie hat es aufgrund ihrer Bildung, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit nicht nötig, auf den Titel «Frau von» zu aspirieren und nach oben zu heiraten, ihr Kapital besteht nicht bloss in ihrem Äusseren, das noch dazu ein kurzes Verfalldatum hat. Kurz: Sie braucht keinen Mann, der ihr ein komfortables, aufregendes Leben ermöglicht, das kann sie selbst.

So betrachtet erfuhr also Brad Pitt dank der Liaison mit der Professorin eine ganz neue Form des Respekts und der Bewunderung, wobei da auch leise Verwunderung darüber mitschwang, ob er wohl mit Oxman mithalten könne, jetzt so in geistiger Hinsicht. Aber vor allem stand da zwischen den Zeilen auch immer unmissverständlich: Angelina, du bist zwar wahnsinnig schön, aber Neri ist genauso schön und, sorry, klüger als du; sich mit Kindern in der Dritten Welt ablichten zu lassen, ist ja gut und recht, aber ihre akademischen Weihen machen Miss Oxman attraktiver.

Das Modell DiCaprio hat ausgedient

Genauso bewundernd werden in den Medien die Frauen jener Branchenkollegen von Pitt aufgezählt, die ebenfalls erfolgreiche Gattinnen haben: Benedict Cumberbatchs Frau Sophie Hunter hat in Oxford studiert und inszeniert Opern und Theater, Joseph Gordon-Levitts Frau Tasha McCauley ist Dozentin für Robotik und künstliche Intelligenz, und Jude Laws Frau Phillipa Coan hat einen Doktor in Psychologie.

Genüsslich stellt man diesen so gebildeten (wie schönen) Frauen die Freundinnen von Leonardo DiCaprio gegenüber: allesamt Models, die sich nur dahingehend unterscheiden, dass sie immer jünger werden, während der Schauspieler selbst immer dicker wird.

Der Begriff «trophy wife» wird also gerade umgedeutet; er steht nicht mehr für ein schmückendes Anhängsel, dessen Qualitäten sich im Äusserlichen erschöpfen und darin, den Gatten anzuhimmeln. So neu ist die Entwicklung indes nicht, sie begann nämlich schon vor George Clooney.

Bereits vor sechs Jahren erklärte Schriftstellerin Naomi Wolf in einem Artikel in der «Sunday Times», in ihrer Gesellschaftsschicht, also der New Yorker Intelligenzija, tue sich Bemerkenswertes. Männer, die mit halb so alten Frauen am Arm an Partys oder Vernissagen auftauchten, würden nicht länger bewundert, sondern vielmehr bemitleidet, und zwar auch von anderen Männern. Im Sinne von: Ist ein hübsches Dummerchen alles, was du abbekommst? Schaffst du es nicht, dir eine ebenbürtige Frau zu angeln? Reicht es dafür etwa nicht?

Wolf schrieb damals: «Natürlich gibt es immer noch Männer, die deutlich jüngere Frauen heiraten. Aber in meinen Kreisen gilt ein Mann mittlerweile dann als Macho, wenn er eine kluge, gleichaltrige Frau an seinem Arm hat.»

Gegen dieses Etikett wird Brad Pitt garantiert nichts einzuwenden haben.

