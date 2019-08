Das stärkere Geschlecht

Gendermedizin hilft auch den Männern

In den meisten Bereichen der Medizin galten die Männer bisher als Norm und erhielten deshalb eine besser auf sie zugeschnittene Behandlung. Doch für ein wichtiges Gebiet gilt das nicht: In der Psychiatrie und besonders in der Behandlung von Depressionen sind Männer gemäss verschiedenen ­Studien benachteiligt. Die Krankheit zeigt sich bei ihnen mit anderen Symptomen, die nicht in den Klassifizierungen auftauchen, weil sich diese eher an der weiblichen Depression orientieren. Bei Männern kann sich eine Depression etwa durch Gereiztheit, Gewalt, Suchtmittelkonsum oder körperliche ­Beschwerden äussern, wie eine US-Studie 2015 feststellte. Dass vermutlich viele Männer an einer nicht diagnostizierten Depression litten, zeigten auch die Suizidzahlen, schreiben die Studienautoren der ­Brigham Young University. Auch in der Schweiz sind drei Viertel der Suizidopfer Männer, Depressionen gelten als einer der Hauptrisikofaktoren. (abr)



Hilfe: www.reden-kann-retten.ch