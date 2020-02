Das vergiftete Erbe von «Sonnenkönigin» Leuthard

Wie sich die vielen Schlagzeilen wohl anfühlen für Doris Leuthard, die ehemalige Chefin?

Post: Erwirtschaftete illegal Millionengewinne.

Swisscom: Stellte mit einer Pannenserie das halbe Land offline.

SBB: Kämpfen mit Rekordverspätungen, Schüttelzügen und ­Infrastrukturproblemen.

Energiewende: Auf halber Strecke stecken geblieben.

Medienstrategie: Von der Nachfolgerin gekübelt.

Kaum mehr als ein Jahr ist vergangen, seit Leuthard als Bundesrätin zurückgetreten ist – und in praktisch sämtlichen ihrer Dossiers häufen sich die Probleme und Skandale. War sie während ihrer Amtszeit jeweils die mit Abstand beliebteste Bundesrätin, die gefeierte und stets lächelnde «Sonnenkönigin», muss das einst hochgelobte «System Leuthard» mittlerweile hinterfragt werden.

Am besten aufgearbeitet ist bisher der Postauto-Skandal. Der Bund als Besitzer gab der Post den Auftrag, den Unternehmenswert zu steigern – doch war es der Post gesetzlich verboten, mit Subventionen Gewinn zu erzielen. Über diesen Zielkonflikt war Leuthard laut Geschäftsprüfungskommission des Ständerats seit mindestens 2011 informiert – doch sie unternahm nichts und kassierte dafür Ende letzten Jahres eine «deutliche Rüge». Die Ständeräte konnten ihre Untätigkeit gemäss Bericht «nicht nachvollziehen».

Tatsächlich ging es im System Leuthard aber genau darum: die grossen Bundesbetriebe möglichst profitabel erscheinen zu lassen – damit sich die Unternehmen und der Bund als Besitzer für ihr «New Public Management» feiern lassen konnten. Das führte bei der Postauto AG zu Gewinnen, die zum Teil auf Subventionsbetrug beruhten – und bei den SBB und der Swisscom zu jenen Versäumnissen, die für die zunehmenden Pannen verantwortlich sind.

Denn auch die SBB unterstützte der Bund zwar mit Milliarden Franken – trotzdem wurden laufend die Kosten gesenkt, sodass das Unternehmen Ende Jahr möglichst einen Gewinn ausweisen konnte, der positive Schlagzeilen und dem Management einen Bonus versprach. Während Leuthard mit grossem Pomp neue Tunnel, zusätzliche Strecken und die angeblich besten Züge einweihte, wurden dringend benötigte Investitionen in den wenig glamourösen Unterhalt vernachlässigt.

Den gleichen Fehler beging die Swisscom. Wichtiger, als eine funktionierende Grundversorgung sicherzustellen, war dem Unternehmen in den letzten Jahren ganz offensichtlich, dem Bund als Mehrheitsaktionär möglichst viel Geld auszuschütten, mehr als 16 Milliarden Franken waren es seit dem Börsengang.

Das alles lässt auf eine Art Gefallsucht schliessen, auf ein Prinzip des oberflächlichen, schnellen Erfolges – was in der heutigen Mediendemokratie zwar verlockend ist, gerade für einen Staat, dem das Image des schlechten Wirtschaftens anhängt, und gerade auch für Doris Leuthard, die sich von der Boulevardpresse teils richtiggehend vereinnahmen liess.

Doch am Ende, und wenn es erst nach dem eigenen Abgang ist, rächt es sich immer. Genauso wie ein kluges Unternehmen seine langfristige Strategie vor die schnellen Gewinne stellt, denkt eine verantwortungsvolle Regierung zuerst an die Grundversorgung, bevor sie sich in neue, fremde Gebiete vorwagt.

Der grösste Test steht Leuthards Vermächtnis diesbezüglich noch bevor. Ihre Energiewende ist ins Stocken geraten. Wo die vielen Solarpanels, Windräder und Wasserkraftwerke aufgestellt werden sollen, die es braucht, um die AKW zu ersetzen, bleibt bis auf weiteres unklar.



