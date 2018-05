Datenschutz: Panik bei Schweizer Firmen

Was Schweizer Konsumenten vom neuen Gesetz haben

Am deutlichsten bekommen die Schweizer die neue Verordnung bis jetzt in ihrem Posteingang zu spüren: Durch eine Flut an E-Mails von Newsletter-Anbietern und Online-Shops, die ihre Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen aktualisieren. Bei einigen müssen die Nutzer nichts unternehmen, um weiterhin kontaktiert zu werden, bei anderen müssen sie sich neu anmelden. Wer will, kann also die Menge an Spam-Mails im Postfach deutlich reduzieren – durch simples Nichtstun.

Grundsätzlich gilt: Schweizer Konsumenten profitieren dann von der Verordnung, wenn sie von den Firmen gleich behandelt werden wie europäische. Der Nachrichtendienst Whatsapp zum Beispiel will seine Datenschutzbestimmungen nicht nur für die EU, sondern auch für die Schweiz anpassen. Facebook hat Ähnliches angekündigt.