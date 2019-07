Der Campingplatz wird zur Streitzone

Die Schweiz wird zum Camperland. Rund 3,6 Millionen Übernachtungen wurden letztes Jahr auf den Campingplätzen gezählt – 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zwei Drittel der Gäste sind Einheimische. «Es boomt, weil das Bedürfnis nach Nähe zur Natur gestiegen ist», sagt Walter Bieri, Vorstandsmitglied beim Schweizerischen Camping- und Caravanningverband und Verwalter das Campingplatzes Heubach BE.

Der Andrang der Naturfreunde freut die Branche, er bedeutet aber auch: Auf den 440 Schweizer Campingplätzen sitzen immer mehr Menschen eng aufeinander, nur durch eine Plastiktür getrennt. Oder ein bisschen Stoff. «Auf so einem Platz gibt es natürlich verschiedene Interessen», sagt Bieri. Und daraus entstehen dann diese teils unschönen «Konflikte», sagt er. «Je mehr Stammplätzler man auf dem Platz hat, desto extremer wird das.»

In der Campinggemeinde sind sie die Profis. Ausgestattet mit fix installiertem Wohnwagen, häuslich eingerichtetem Vorzelt – und einem gesunden Selbstbewusstsein. Viele dieser Dauermieter sind Rentner. Sie verbringen ihre Sommerferien und Wochenenden teils seit Jahrzehnten auf ihrem sorgfältig gepflegten Stammplatz. Das sind die einen.

Die anderen sind die Kurzurlauber, die sogenannten Touristen. Sie kommen mit Leidenschaft und Luftmatratze auf das Areal. Oder mit dem Wohnmobil. In letzter Zeit gehören dazu wieder vermehrt junge Familien.

Oft funktioniert es problemlos, wenn der Stammgast auf den Touristen trifft. Aber eben nicht immer. Dann, berichten Campingplatzleiter, sei meist der Stammgast das Problem. Man könnte auch sagen: Sein Hang zum Revierverhalten.

«Die Stammplätzler haben manchmal das Gefühl, der Platz gehöre ihnen», sagt Bieri vom Camping-Verband. «Wenn Touristen kommen, müssen die Dauercamper zeigen, dass sie die Platzkönige sind.»

Im Netz lassen genervte Touristen Dampf ab. Sie laden Kommentare über die «Dauercamper-Mafia» hoch. Über «trinkfeste Dauercamper», deren «diverse Suffgeschichten» man sich nächtelang anhören müsse. Über Stammgäste, die eine «Gartenzwergatmosphäre» verbreiten würden und sich kleine Privatstrassen einrichten, indem sie auf dem Areal «Durchgang verboten»-Schilder aufstellen.

Stammgäste beanspruchen Sonderrechte für sich

Probleme? Haben wir hier nicht, heisst es dagegen auf dem Campingplatz Obsee in Lungern OW. Man dürfe einfach «keinen Mischverkehr» machen, erklärt ein Mitarbeiter am Telefon. Also: «Strikt trennen». «Wir haben hier ein Revier für die Touristen und eines für die mit festem Standplatz.» Apartheid, sozusagen.

Rund die Hälfte der Gäste auf den Schweizer Campingplätzen sind Dauercamper, schätzt Walter Bieri. Ein fester Stellplatz kostet zwischen 1500 und 12 000 Franken pro Jahr.

Für den Betrieb einer Anlage sind die Dauermieter entscheidend, weil sie unabhängig vom Wetter ein stabiles Einkommen garantieren. Die Campingplätze sind auf sie angewiesen. Das sorgt bei diesen Gästen natürlich für ein gewisses Selbstvertrauen.

Als die Anlage modernisiert werden sollte, weigerten sich einige Dauercamper, den Platz zu verlassen.

Er habe Dauercamper erlebt, berichtet ein Platzwart, die schon eine Woche vor Saisonbeginn mit vollgepacktem Wagen und Anhänger vor der geschlossenen Schranke standen und verlangten, dass man sie hereinlässt. Er müsse auch immer wieder einschreiten, weil Dauermieter ihr Auto auf die noch unbesetzte Nachbarparzelle stellen statt auf den Parkplatz. Und dann rollt der Tourist in seinem sperrigen Caravan an und muss erst mal dafür sorgen, dass sein Stellplatz freigeräumt wird.

Manchmal gerät die Lage auch ausser Kontrolle. Wie auf dem Campingplatz Waldhort in Reinach BL. Idyllische Lage, eigentlich. Aber dann gab es Beschwerden von Dauermietern gegen den neuen Platzwart. Es gab Querelen, als der Vorstand des Betreibervereins eine Dauermieterin ihres Amtes als Kassiererin enthob. Zwischen den zerstrittenen Parteien folgte ein reger Schriftverkehr, es kam zu Handgreiflichkeiten. Schliesslich erhielten acht Dauermieter ein Platzverbot.

Knatsch gab es auch auf dem Zeltplatz Eymatt bei Bern. Als die Anlage modernisiert werden sollte, weigerten sich einige Dauercamper, den Platz zu verlassen. Schliesslich stellte ihnen der Betreiber Wasser und Strom ab. Die Aufständischen räumten das Feld.

Platzeinweiser, Gärtner, Abwart – und Sheriff

Die Campingplatzleiter kennen die Neigung ihrer Stammgäste zur Sesshaftigkeit. Und dass die sich auch in einem gewissen Expansionsdrang äussern kann. Stammplätzler wollen anbauen, sagt Walter Bieri vom Camping-Verband, «Gartenzwerge aufstellen oder ein Gartenhägli installieren. Zum Teil werden da ganze Pergolas hochgezogen.» Auch das sorge natürlich für «Schwierigkeiten», vor allem, weil die Dauercamper oft nicht um Erlaubnis fragten, sagt Bieri. «Sie haben das Gefühl, sie seien schon so lange da, da könne man ihnen das jetzt nicht verbieten.»

Dann muss der Platzwart wieder einschreiten. Er ist alles zugleich: Platzeinweiser, Gärtner, Abwart – und Sheriff, der kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Und immer wieder zeigt sich: Ist es nicht.

Im schlimmsten Fall, sagt Bieri, müsse man einen Camping-Gast vom Platz verweisen, wenn er sich nicht an das Reglement hält und Probleme macht. «Ich musste das auch schon machen. Letztes Jahr zum Beispiel», sagt Bieri. «Wenn es ständig zu Reibereien kommt, muss man irgendwann sagen: Ich will wieder Ruhe auf dem Platz, du musst jetzt gehen.»

Das löse aber nicht immer alle Probleme. Es komme nämlich vor, dass ein Stammplätzler zwar gehe, aber ohne seinen Wohnwagen, der zwanzig Jahre vor sich hingerostet habe. Der Gast sei zwar weg, «aber sein Teil steht immer noch dort». Das müsse man dann auf eigene Kosten entsorgen, so Walter Bieri. Und auch noch aufpassen, dass der andere keine Anzeige mache – wegen Entfernung seines Eigentums.



