Der Fernseher flimmert und fasziniert noch immer

Bern Nicht das Handy oder die Spielkonsole nutzen Kinder in ihrer Freizeit am meisten, sondern den Fernseher. Knapp 40 Minuten am Tag lassen sich 6- bis 13-jährige Mädchen und Buben von der Flimmerkiste berieseln. Aufs Smartphone starren sie etwas mehr als 20 Minuten. Das klassische Medium hat also nicht ausgedient, zeigt die neue Mike-Studie. «Mike» steht für «Medien, Interaktion, Kinder und Eltern». Forscher der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW haben zum zweiten Mal das Mediennutzungsverhalten von Primarschülern untersucht.

Dass der Fernseher noch rege in Betrieb ist, liegt gemäss Studienautor Gregor Waller vor allem an der einfachen Bedienung: Knopf drücken und fertig. «Dafür braucht es keine spezifischen Kompetenzen», sagt Waller. Anders beim Handy oder Tablet. «Um auf Youtube oder Google eine Suche zu tätigen, sind gewisse Lese- und Schreibkenntnisse nötig.» Darüber würden aber Kinder zu Beginn der Primarschule häufig noch nicht ausreichend verfügen.

Hinzu kommt: TV-Geräte sind für praktisch alle Kinder in der Schweiz bereits in sehr jungen Jahren zugänglich. Anders das Handy. Mit 6 oder 7 Jahren besitzt jedes vierte Kind ein eigenes und erst mit 12 oder 13 haben dann fast alle eins. «Solange die Kinder noch kein persönliches Gerät haben, kontrollieren Eltern genau, was der Nachwuchs damit macht», sagt Waller. Sie würden ihnen beispielsweise kindergerechte Spiel-Apps öffnen und das Telefon nach einer gewissen Zeit wieder entziehen.

Nicht altersgerechte Filme sind besonders beliebt

Beim TV hingegen verstreichen rasch ein, zwei Stunden. Manchmal auch, ohne dass die Eltern so genau wissen, was der Nachwuchs schaut, oder ohne sich bewusst zu sein, dass der Film nicht altersgerecht ist. So nennen die Primarschüler «Harry Potter», «Star Wars» und «The Fast and the Furious» als ihre Lieblingsfilme: alles Streifen, die erst ab 12 Jahren freigegeben sind.

Bei Pro Juventute ist man ob dieser Entwicklung alarmiert. «Der Fokus der Medienerziehung lag in den vergangenen Jahren zwar zu Recht bei den Games und dem Internet, doch Filme und Serien dürfen nicht vergessen gehen», sagt Barbara Wüthrich, Fachverantwortliche Beratung. Insbesondere, da die Filmindustrie aggressiv mit Merchandising-Produkten wie Spielzeug und Kostümen auf die Kleinsten ziele und damit suggeriere, dass der Streifen auch kindertauglich sei.

Grafik vergrössern

Wüthrich sieht die Altersfreigabe als wichtige Orientierungshilfe für Eltern, die durchaus sinnvoll sei. Ebenfalls plädiert die Beraterin für mehr Mut zu den innerfamiliären Prinzipien. «Auch wenn das Kind quengelt, dass alle anderen den Film schon gesehen hätten, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen.» Ratsam sei auch, einen Film vorab zu gucken und dann zu bestimmen, ob man ihn dem eigenen Kind zumuten könne. «Das Beste ist aber, einen Film zusammen mit dem Kind zu schauen und danach darüber zu sprechen. Denn der Fernseher sollte kein Babysitter sein.»

Kaum ist das Licht gelöscht, geht das Glotzen weiter

Ob TV, Handy oder Tablet, der Medienkonsum bleibt nicht ohne Folgen. Zwei Psychologinnen der Universität Zürich, Theda Radtke und Janina Lüscher, haben über 100 Kinder und ihre Mütter während zwei Wochen ein Tagebuch der Nutzung führen lassen. Jetzt haben die Forscherinnen die Aufzeichnungen ausgewertet und können aufzeigen: Elektronische Medien haben Einfluss auf die körperliche Aktivität und den Schlaf.

Dabei führt insbesondere der Konsum während des Tages dazu, dass die Kinder weniger draussen spielen oder Sport treiben. Und schauen sie spätabends noch TV oder sind am Handy, hat dies negative Auswirkungen auf den Schlaf. «Die Kinder schlafen nicht nur weniger lang, sondern sind am nächsten Tag auch deutlich weniger ausgeruht», sagt Co-Autorin Janina Lüscher.

Tatsächlich steht bei jedem fünften Kind mit ausländischem Hintergrund ein eigener Fernseher im Zimmer. In Schweizer ­Familien kann eines von 20 Kinder im Bett durch TV-Kanäle ­zappen. Lüscher sieht hier Handlungs­bedarf: «Im Schlafzimmer der ­Kinder und Jugendlichen haben elektronische Geräte nichts zu suchen.»

«Während die Mütter davon ausgehen, dass ihre Schützlinge schlafen, sind diese in der ­digitalen Welt noch aktiv.»Janina Lüscher

Auch deshalb, da nachts den Eltern die Kontrolle eher entgleitet. Ist die Tür des Kinderzimmers zu und sind die Lichter gelöscht, leuchten die Displays häufig noch weiter. «Während die Mütter davon ausgehen, dass ihre Schützlinge schlafen, sind diese in der ­digitalen Welt noch aktiv», sagt ­Lüscher. Herausgefunden hat die Forscherin dies aufgrund der nicht identischen Antworten von Kind und Mutter. So ist jedes Dritte noch an einem Gerät aktiv, wenn es eigentlich schon im Land der Träume sein sollte.

Die Experten sind sich einig:Eltern sollten mit ihren Kindern Regeln über die Mediennutzung vereinbaren. «Es ist wichtig, dass Mädchen und Buben Medien­kompetenz erlangen», sagt Gregor Waller von der ZHAW. Das heisst auch, mit nicht altersgerechten ­Bildern umgehen zu können. ­«Es ist schlicht nicht möglich, Kinder vor ihnen zu bewahren. Es ist aber möglich, das Gesehene mit ihnen zu besprechen und einordnen zu helfen.»

(SonntagsZeitung)