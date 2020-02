Der Kampf des Jahrhunderts: Trump vs. Bloomberg

Schon die erste Runde verläuft ohne gegenseitiges Abtasten: «Mini-Mike Bloomberg ist ein Verlierer, der viel Geld hat, aber nicht debattieren kann und null Präsenz hat», twitterte Trump am Donnerstag über seinen potenziellen Herausforderer um das Präsidentenamt.

Der Angesprochene hielt nicht zurück: «Wir haben viele gemeinsame Bekannte in New York», antwortete Bloomberg. «Diese lachen dich hinter deinem Rücken aus und nennen dich einen bellenden Jahrmarkt-Clown. Sie wissen, dass du ein riesiges Vermögen geerbt und es mit dummen Deals und Inkompetenz verschwendet hast.»

Der amerikanische Wahlkampf hat diese Woche so richtig begonnen – mit zwei alten Männern, die sich wie kleine Buben darum balgen, wer grösser ist und wer mehr Geld hat. Mit seinen 1,90 Metern ist der 73-jährige Trump diesbezüglich zwar körperlich im Vorteil, denn der 78-jährige Bloomberg ist nicht nur älter, sondern mit 1,73 Metern auch einen Kopf kleiner. Dafür besitzt der ehemalige New Yorker Bürgermeister und Medientycoon mit 60 Milliarden Dollar rund 20-mal mehr Geld – und wenn Trump überhaupt vor etwas Respekt oder gar Angst hat im Leben, dann vor Männern, die reicher sind als er.

Insgesamt will der Herausforderer bis im Herbst unvorstellbare 2 bis 3 Milliarden Dollar investieren, um den verhassten Präsidenten höchstpersönlich aus dem Weissen Haus zu werfen.

Tatsächlich erinnern die grossen Sprüche und körperlichen Vergleiche eher an einen Boxkampf in Las Vegas als an eine demokratische Ausmarchung um das höchste politische Amt im Staat. Es handelt sich bei diesem Duell aber eben auch um eine Art Kampf des Jahrhunderts, der in den entscheidenden Fragen rund um Globalisierung, Klimawandel oder Frauenrechte die Weichen für die Zukunft nicht nur der USA, sondern der ganzen Welt stellen wird. Im tonangebenden Land des Kapitalismus hat sozusagen ein Final der Milliardäre begonnen, der in der amerikanischen Geschichte einzigartig ist und dessen mögliche letzte Runde im Herbst einen Rumble in the Jungle oder einen Thrilla in Manila locker zur Fussnote machen würde.

Trumps ehemaliger Golfkumpan Bloomberg will für seine Kandidatur nicht nur sein gewaltiges, gleichnamiges Medienimperium einsetzen – er beschäftigt rund 15'000 Mitarbeiter in 72 Ländern und hat ihnen verboten, kritisch über den Chef zu berichten –, sondern auch finanziell alles dafür aufwenden, «was nötig ist, um Trump zu besiegen». Bisher schon waren dies je nach Schätzung zwischen 275 und 350 Millionen Dollar, die Bloomberg für TV-, Radio und Onlinewerbung ausgegeben hat – obwohl er bei den ersten demokratischen Vorwahlen noch gar nicht angetreten ist. Zum Vergleich: Trump steckte 2016 rund 66 Millionen seines Privatvermögens in den Wahlkampf. Insgesamt will der Herausforderer bis im Herbst unvorstellbare 2 bis 3 Milliarden Dollar investieren, um den verhassten Präsidenten höchstpersönlich aus dem Weissen Haus zu werfen.

Zwar liegt Michael Bloomberg bei den Demokraten in den Umfragen hinter Bernie Sanders und Joe Biden erst auf dem dritten Platz – doch war er gemäss Befragungen vor drei Monaten noch «weitherum unpopulär» und hat mittlerweile bereits Konkurrenten wie Elizabeth Warren oder Pete Buttigieg überholt. Und da Biden bei den bisherigen Vorwahlen enttäuschte und Sanders selbst in der eigenen Partei als nicht mehrheitsfähig gilt, stehen Bloombergs Chancen ausgezeichnet. Auch weil er das mit Abstand grösste und am besten ausgebildete Wahlkampfteam stellt. Müssen seine Konkurrenten mit 400 bis 600 Mitarbeitenden auskommen, beschäftigt der Milliardär 2100 Experten, die zudem mit zwischen 6000 und 12'000 Dollar monatlich mehr als das Doppelte der anderen verdienen.

Das alles ist grosses amerikanisches Kino

Die Botschaft von Team Bloomberg ist klar: Wir sind smart, wir sind reich, und wir tun im besten machiavellischen Sinne alles, um Trump zu besiegen. Dazu gehört nicht nur, dass der mächtige Milliardär das Land mit einer Werbelawine überrollt, seine eigenen Journalisten mundtot macht, Instagram-Influencerinnen für jeden einzelnen wohlgesinnten Post bezahlt oder andere Mäzene davon abhält, für seine demokratischen Konkurrenten zu spenden. Bloombergs Strategie ist vor allem, den Präsidenten dermassen zu provozieren, dass dieser sich auf das ­Duell einlässt, dem Herausforderer dadurch zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft – und er ihn so aus der Reserve locken kann.

So schaltet Bloomberg regelmässig Werbung in Trumps Lieblingssendung «Fox and Friends». Und als der Amtsinhaber sich diese Woche – offenbar durchaus nervös geworden – zum wiederholten Mal auf Twitter über «Mini-Mike» ausliess und dessen «schwachen» Golf-Abschlag verspottete, machte sich Bloomberg ebenfalls über Trumps «falsche Haare, sein Übergewicht und seinen Spray-Teint» lustig. Zudem postete er einen Clip aus dem Film «Gladiator», in dem Russell Crowe als Maximus Kaiser Commodus ankündigt, dass dessen Zeit des Selbstlobs bald vorbei sein werde.

Das alles ist natürlich grosses amerikanisches Popcorn-Kino – doch stellt sich die Frage, wohin die älteste Demokratie der Welt eigentlich steuert, wenn selbst der Präsident und sein Herausforderer sich mit Spott und Häme überschütten, Milliardäre sich den wichtigsten Job der Welt erkaufen wollen und Männer weit jenseits der 70 über die dringendsten Fragen der Zukunft entscheiden. Aber offenbar besteht die einzige Möglichkeit, einen grossmäuligen Krösus aus dem Amt zu befördern, in einem noch reicheren Krösus, der ebenfalls gerne pöbelt.

Trump will mit seiner zehn Tonnen schweren Präsidentenlimousine vor 20 Millionen TV-Zuschauern eine Runde auf dem Speedway des legendären Autorennens Daytona 500 drehen,

Entweder wird diese Entwicklung früher oder später wie jede andere auch über den Atlantik zu uns herüberschwappen – oder wir erleben derzeit vielleicht tatsächlich den Niedergang des spätamerikanischen Reiches, ganz gemäss der Theorie, dass sich Imperien vor ihrem Zerfall bis zu ihrer eigenen Groteske verzerren.

Die USA sind gespalten wie kaum je zuvor, der Hass in den sozialen Medien macht die beiden Lager stetig aggressiver und unversöhnlicher. Der Konflikt zwischen Stadt und Land vergrössert sich, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer grösser. Grosse amerikanische Pfeiler wie Kapitalismus und Meinungsfreiheit sind angreifbar geworden wie nie – und im Fernen Osten wächst mit China eine neue Weltmacht heran.

Unter gewaltigen Druck geraten, plant Präsident Trump eine neue Offensive. Er will mit seiner gepanzerten Präsidentenlimousine, dem zehn Tonnen schweren sogenannten Beast, heute Sonntag als Wahlkampfauftritt vor 20 Millionen TV-Zuschauern eine Runde auf dem Speedway des legendären Autorennens Daytona 500 drehen, wie sein Haussender Fox gestern vermeldete. Herausforderer Bloomberg hat sich dazu bisher noch nicht geäussert.