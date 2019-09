Der Ort des Grauens

Die Menschheit hat es geschafft, Astronauten ins Weltall zu katapultieren, Tiere zu klonen, Gesichter zu transplantieren. Aber anständige Umkleidekabinen bauen? Scheint unmöglich. Da starrt einen, kaum hat man sich bis auf die Unterhosen ausgezogen, diese bleiche, unattraktive Version seiner selbst an: von den Oberarmen bis zu den Oberschenkeln Dellen, Wülste, Wellen, und im grellen Licht ist nur ein Bruchteil jener Haare zu sehen, die man auf dem Kopf zu haben glaubte.

Dabei war daheim doch noch alles halbwegs in Ordnung. Oder spiegelt sich hier in der Kabine etwa die Wirklichkeit? Sehen einen alle anderen im Tageslicht etwa auch so? Lieber nicht zu viel nachdenken, möglichst zügig anprobieren, den Blick stur auf die Klamotten gerichtet, ja nie auf die entblösste Haut und schnell wieder raus, bevor sich das unvorteilhafte Spiegel-Ich ins Unterbewusstsein nagt. Für die grosse Mehrheit der Kundschaft sind Kabinen der Lustkiller Nummer 1 beim Shoppen. Vier von zehn Personen verlassen ein Geschäft sogar nur deswegen – natürlich ohne etwas zu kaufen. Das hat eine Studie des deutschen Forschungsinstituts ­ Innofact ergeben.

In Umkleiden werden die finalen Kaufentscheidungen getroffen

Dabei müssten die Geschäfte dafür sorgen, dass ihre Umkleide der angenehmste Bereich im ganzen Laden ist, um die Kundschaft dorthin zu locken. Das Potenzial wäre riesig, wie Studien schon lange zeigen. In der Kabine werden die finalen Entscheidungen getroffen. Bei Shoppern, die sie nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas behalten, siebenmal höher als bei jenen, die einen Bogen darum machen. Und wenn man Kleider im Geschäft anprobiert hat, gibt man durchschnittlich doppelt so viel Geld aus, wie wenn man die Teile nach Hause bestellt hätte.

Attraktive Umkleidekabinen könnten der Trumpf gegenüber dem Onlinehandel sein, neben der persönlichen Beratung vielleicht der letzte. Aktuell ist es genau andersrum: Viele probieren Klamotten lieber daheim in angenehmer Umgebung statt im fiesen Kabinenambiente. So geht den Läden viel Geld verloren. Zwar tüftelt man seit Jahren an Technologien, die etwa die Kleider in unserer Hand erkennen und uns Alternativen in anderen Grössen oder Farben anbieten, oder an interaktiven 360-Grad-Spiegeln, die uns Outfits auf den Leib projizieren. Noch sind diese aber kaum brauchbarer als die Frisuren-Apps, mit denen man sich virtuelle Perücken aufs Selfie pappen kann.

«Oft sind in Umkleidekabinen die Platzverhältnisse aber so eng, dass es schwierig ist, die Beleuchtung richtig zu platzieren.»Andre Bachmann, Lichtplaner

Macht nichts, wir wären ja schon mit halbwegs schmeichelhaftem Licht zufrieden, das uns nicht wie übergewichtige Barockengel mit Orangenhaut aussehen lässt. Ist das denn wirklich so schwierig? Nein, versichert Andre Bachmann, Lichtplaner bei der Lichtteam AG in Rothenburg LU, LEDs in bester Qualität kämen dem Tageslicht schon sehr nahe. Es ginge ganz einfach: Ideal wären flächige, neutralweisse, nicht blendende Leuchten, die eher von oben her scheinen.

«Oft sind in Umkleidekabinen die Platzverhältnisse aber so eng, dass es schwierig ist, die Beleuchtung richtig zu platzieren. Ausserdem kann man sich im Spiegel nicht in einem optimalen Winkel betrachten», weiss Bachmann. Das liesse sich jedoch ändern, und es läge noch so viel mehr drin – etwa unterschiedliche Lichtstimmungen, damit man das Sommerkleid in einer anderen Beleuchtung anprobieren könnte als die Unterwäsche oder den Business-Anzug.

Eine Umkleide wie ein ­begehbarer Kleiderschrank

Wie das geht, zeigt etwa die amerikanische Marke The Reformation. In den Umkleiden, die an den interaktiven Kleiderschrank von Alicia Silverstone im Film «Clueless» erinnern, können Kundinnen zwischen den Farbstimmungen Basic, Cool, Golden, Sexy-time wählen und ihre eigene Musik über die Lautsprecher laufen lassen. Das ist aber noch nicht alles.

Über einen Bildschirm können sie sich durch Stylingvorschläge klicken und weitere Klamotten direkt in einen Schrank in der Umkleide bestellen. Dieser lässt sich von hinten öffnen, das Personal kann die angeforderten Teile laufend und unsichtbar wie Heinzelmännchen hineinlegen. Wer will, kann sich durch das komplette Sortiment probieren, ohne die Kabine verlassen zu müssen. Das kommt so gut an, dass Frauen vor lauter Entzückung Umkleidevideos auf Youtube hochladen.

Die britischen Fast-Fashion-Labels Missguided oder Primark setzen in ihren Flagship-Stores derweil auf eine grosse Anzahl Kabinen, damit möglichst niemand warten muss, sowie auf Gruppenumkleiden, in die man so viele Teile und Freundinnen mitnehmen darf, wie man möchte. Zudem gibt es gratis WLAN, Lounges mit Handy-Ladestationen, Schminkecken und eine Blow-Dry-Bar, damit man fürs Dressroom-Selfie perfekt aussieht.

Gefällt man sich selbst, kaufen sich die Kleider von selbst

Bilder aus der Umkleidekabine werden laut der britischen Social-Shopping-Firma Shopa immer beliebter. Junge Kundinnen ziehen die Teile an, fotografieren sich damit, schicken die Selfies raus in die Instagram-Welt und warten auf das Urteil ihrer Follower, statt die Verkäuferin zu fragen. Zwei Likes, drei Likes, vier Likes: gekauft. Der Bereich hinter dem Vorhang bleibt so nicht mehr ein Tabu für die Aussenwelt, sondern wird ins Rampenlicht gesetzt. Für die Läden ist das beste Werbung.

Das ganze Beauty-Drumherum und die Showrooms sind aber natürlich auch dazu da, die Kundschaft möglichst lange im Laden zu behalten. Denn von Minute zu Minute wird die Vernunftstimme leiser, die sagt: «Aber du hast doch schon vier tupf genau gleiche Oberteile.» Wenn man dazu noch frisch geschminkt und geföhnt ist und im gut ausgeleuchteten Spiegel der attraktivsten Version seiner selbst entgegenblickt, sind die neuen Klamotten quasi schon gekauft.

Modegeschäfte wollen vom leidigen Thema nichts wissen

In der Schweiz ist man davon weit entfernt. Nirgends scheint man den Umkleiden eine besondere Beachtung zu schenken: Bestenfalls lösen sie keinen spontanen Fluchttrieb aus, oft ist es heiss unter den ungnädigen Spots, es ist eng, gelegentlich stinkt es nach Füssen, Staubmäuse kriechen über den Boden, an den Haken hängen verschmähte Kleider. Lust auf Selfies hat man hier nicht. Und wer sich unwohl fühlt, lässt das Outfit im Zweifel lieber hängen, statt es zur Kasse zu tragen.

Dass die unter Druck geratenen Modegeschäfte nicht stärker in attraktive Probierbereiche investieren, ist unverständlich. Bei New Yorker möchte man sich lieber nicht zum Thema äussern, H&M und Zara ignorieren die Anfrage gar. Bei C&A will man vom Unbehagen vieler Shoppenden noch nie etwas gehört haben. «Wir haben intime Umkleidekabinen mit angenehmem Licht, sodass wir dies bis dato so nicht feststellen können», teilt eine Sprecherin mit. Tatsächlich schneidet die offensichtlich renovierte C&A-Umkleide bei unserem Test relativ gut ab – aber auch sie ist kein Vergleich zu den Wohlfühlkabinen von The Reformation oder Primark.

Vero Moda versichert, man bemühe sich, die Situation zu verbessern, vor allem die Beleuchtung. Eine Generalüberholung sei wegen des Alters und der geringen Grösse der Filialen aber nur sehr begrenzt möglich. Auch bei Manor hat man das Problem erkannt. «In allen Neu- und Umbauten kommt ein neues Konzept zum Einsatz, das in Richtung Lounge-Stil geht», verspricht ein Sprecher. Konkret bedeutet das: deutlich grössere Kabinen und Spiegel, eine angenehme Beleuchtung, eine komfortable Wartezone für Begleiter. Zudem kann man online bestellte Kleider anprobieren, Kaffee trinken und via Tablet weitere Kleider bestellen. Das ist ja schon mal ein Anfang.

Zara (Filiale Zürich-City)

Wann hat hier zuletzt jemand aufgeräumt? Auf dem Boden liegen abgerissene Preisschilder, Klebestreifen und eine Schnur. Das Licht ist so schummrig, dass die exakte Farbe des Stoffs nicht erkennbar ist. Die verspiegelten Wände links und rechts ergeben einen lustigen Vervielfältigungseffekt für Selfies, aber ob die Hose einen guten Po macht, ist trotz Verrenkung nicht erkennbar. Super ist die Taschenablage, aber wo sollen all die Kleider hin bei nur drei Haken?

Ausstattung: 1 von 4 Sternen Spiegel: 1 von 4 Sternen Licht: 1 von 4 Sternen Selfie-Faktor: 2 von 4 Sternen

Mango (Filiale Zürich-City)

Hier hängt der längste Vorhang von allen, so richtig satt zuziehen lässt er sich trotzdem (oder genau deswegen) nicht. Der Spiegel reicht bis an die extrem hohe Decke, wie das Kleid von hinten aussieht, erkennt man darin aber nicht. Der kleine Teppich auf dem Boden ist fleckig, Schrammen sind an der Wand, es hat gerade mal zwei Haken. Das Licht von weit oben lässt das Gesicht furchig und den Bauch bauchig aussehen.

Ausstattung: 1 von 4 Sternen Spiegel: 1 von 4 Sternen Licht: 1 von 4 Sternen Selfie-Faktor: 1 von 4 Sternen

H & M (Filiale Zürich-Altstetten)

Die schlichten Kabinen befinden sich am aller-, wirklich allerhintersten Ende der Filiale, die erst wenige Monate jung ist. Entsprechend unverbraucht sehen sie aus mit dem Boden in Holzoptik, den hellgrauen Wänden und den eckigen Lichtsäulen, die einen sanft beleuchten. Hier hat es genügend Haken für die Kleider, und die Spiegel sind so angeordnet, dass man sich von allen Seiten gut im Blick hat.

Ausstattung: 3 von 4 Sternen Spiegel: 3 von 4 Sternen Licht: 3 von 4 Sternen Selfie-Faktor: 2 von 4 Sternen

Vero Moda (Filiale Yverdon-les-Bains)

Sauber, hell und freundlich wirkt die eher enge Kabine mit dem braunen Ledervorhang, hinter dem man sich allerdings ein wenig ausgestellt fühlt, denn unten schauen die Beine raus und je nach Körpergrösse oben auch der Schopf. Auch hier fehlt ein zweiter Spiegel für die Rückenansicht, aber das Licht aus dem Deckenspot ist sowieso nur wenig schmeichelhaft, so dass man lieber nicht jeden Winkel von sich sieht.

Ausstattung: 2 von 4 Sternen Spiegel: 1 von 4 Sternen Licht: 1 von 4 Sternen Selfie-Faktor: 1 von 4 Sternen

Manor (Filiale Zürich-Altstetten)

Solange man angezogen ist, wirkt die kleine Kabine mit dem hellen Holzboden, den grau gestrichenen Wänden und den beiden gut platzierten Spiegeln ganz in Ordnung, obwohl es ebenfalls zu wenig Haken hat. Beim Ausziehen schliesst man aber besser die Augen: Die drei Spots an der Decke (der vierte ist defekt) leuchten den Körper unvorteilhaft aus.

Ausstattung: 1 von 4 Sternen Spiegel: 3 von 4 Sternen Licht: 0 von 4 Sternen Selfie-Faktor: 1 von 4 Sternen

Zebra (Filiale Zürich-Altstetten)

Das Ambiente in der Umkleide ist so düster wie der schwarze Vorhang. Es ist eng, es hat zu wenig Haken, das Licht leuchtet aus einfachen Spots von oben herab. Das grösste Manko ist der fehlende Spiegel. Man muss raus aus der Kabine, um zu sehen, wie die Teile wirken. Und wenn die Kundinnen rechts und links von einem dasselbe tun, fühlt man sich so entblösst wie Verdächtige bei Gegenüberstellungen in Krimis.

Ausstattung: 1 von 4 Sternen Spiegel: - von 4 Sternen Licht: 1 von 4 Sternen Selfie-Faktor: 0 von 4 Sternen

C & A (Filiale Zürich-Altstetten)

Hier wurde offensichtlich vor nicht allzu langer Zeit renoviert. Mit dem grau gemusterten Teppich, dem Höckerchen und den Wandtattoos oberhalb der Haken für die Ja-/Nein-/Vielleicht-Klamotten sowie die Handtasche ist es hier heimelig. Das Licht scheint zwar ebenfalls aus einer Lampe von der Decke, aber es ist gnädig mit einem.

Ausstattung: 3 von 4 Sternen Spiegel: 3 von 4 Sternen Licht: 3 von 4 Sternen Selfie-Faktor: 2 von 4 Sternen



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App