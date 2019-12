Der Wald profitiert von Orkan Lothar

Was am 26. Dezember 1999 geschah, hinterlässt bis heute sichtbare Spuren. Sturmwind Lothar zog vor 20 Jahren mit einer ungeheuerlichen Wucht über West- und Mitteleuropa. Die Schweiz hat er dabei voll getroffen – mit einer Geschwindigkeit von 241 Kilometer pro Stunde fegte er über den Zürcher Uetliberg. Er knickte Millionen Bäume im Jura, im Mittelland, in den Voralpen und im westlichen Alpenraum. Insgesamt fällte der ­Orkan knapp 13 Millionen Kubikmeter Holz. «Die Sturmböen veränderten die Wälder in wenigen Stunden stärker, als es Forstbetriebe in zwei bis drei Jahren tun», erinnert sich ­Thomas Wohlgemuth, Waldökologe an der Forschungsanstalt WSL in ­Birmensdorf ZH.

Forstwissenschaftler haben sich seither intensiv mit den Folgen des Sturms befasst. Das Forschungsinstitut verfolgt seit der Naturkatastrophe auf ausgewählten Sturmflächen die Entwicklung des Waldes. So brutal der Wind die Bäume getroffen hat, der Forst ist gut nachgewachsen. «Die meisten Wälder erholen sich innert kurzer Zeit gut von ökologischen Störungen, wie sie grossflächige Windwürfe darstellen», bilanziert Peter Brang, Forstwissenschaftler an der WSL.

Manche Bäume sahen nach dem Sturm Lothar wie vom Blitz getroffen aus. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Wo der Wald total zerstört wurde, stehen heute 10 bis 15 Meter hohe Jungbäume. Nach einem Sturm profitieren Pioniergehölze wie Weiden, Birken und Vogelbeeren. Es wachsen aber auch jene Baumarten, die vor dem Sturm dominierten. Im Mittelland und in den Voralpen ist es die Buche, in höheren Lagen die Fichte.

Eichen ertragen Trockenheit besser als Buchen

Doch die Natur nutzte auch die neue Ausgangslage nach dem Orkan. «Bei grossflächigen Sturmwürfen stellt sich eine Vielfalt von Baumarten ein und bildet die nächste Waldgeneration», sagt Brang. Stürme wie Lothar können also eine stabilisierende ­Wirkung auf das Ökosystem Wald ausüben.

Die Lothar-Forschung der WSL zeigt: Auf Sturmflächen kann der Förster nachhelfen, indem er punktuell klimaangepasste Laubbäume wie etwa Eichen pflanzt. So entsteht ein artenreicher Laubwald, der gegen die Folgen des Klimawandels besser gewappnet ist. Vieles deutet darauf hin, dass mancherorts klimarobuste Wälder nachwachsen, mit zusätzlichen Arten wie Eiche, Kirschbaum und Spitzahorn. Diese Bäume vertragen Trockenheit besser als Buchen und Fichten.

Doch die neue Waldgeneration steht für das Klima von heute. «Was an Erwärmung noch auf uns zukommt, kann die Natur nicht ­voraussehen», sagt Brang. In der Schweiz ist es seit Beginn der Industrialisierung knapp 2 Grad Celsius wärmer geworden, allein seit den 1980er-Jahren 1,5 Grad. Die durchschnittliche Sommertemperatur wird bis zum Jahr 2100 um mehrere Grad weiter steigen, falls der Mensch die Erderwärmung nicht bremst.

Der nachgewachsene Forst ist artenreicherer als es der ehemalige Wald war: Untersuchungsfläche der Forschungsanstalt WSL in Sarmenstorf AG. Foto: Reinhard Lässig (WSL)

Bei dieser Entwicklung rechnen die Waldforscher langfristig mit grossen Veränderungen. Zu den Verlierern unter den Bäumen werden im Mittelland unter anderem die Fichte, die Buche und der Bergahorn gehören. Alles Arten, die bei grösserer Wärme und mehr Trockenheit an ihre Wachstumsgrenzen stossen.

Lothar hinterliess eine Fläche von Total- und Streuschäden, die mit rund 240 Quadratkilometern insgesamt so gross war wie der Kanton Zug. Es war an diesem Dezembertag relativ warm für die Jahreszeit, die Waldböden waren nicht gefroren, und Regen hatte sie aufgeweicht. Viele Bäume wurden deshalb zusammen mit ihren Wurzeltellern umgeworfen.

Doch der Sturm brachte nicht nur Zerstörung, er legte auch die Grundlage für eine explosionsartige Vermehrung der Borkenkäfer. Die Käfernester in den zerstörten Fichtenwäldern vervielfachten sich. Der folgende Hitzesommer 2003 schwächte die Bäume weiter. Die Konsequenz: Millionen Borkenkäfer befielen die Fichten. Zurück blieben rund 7 Millionen Kubikmeter Käferholz.

Dicht stehende hohe Bäume schützen am besten

Waldzerstörung und ­Insektenbefall haben insgesamt zu einem Schaden von gegen einer Milliarde Franken geführt. Die Natur kann mit solchen Katastrophen besser umgehen als der Mensch. «Es ist vorübergehend mit verminderten Waldleistungen zu rechnen. Zum Beispiel ist Sturmholz weniger wert als unbeschädigtes Nutzholz», sagt WSL-Forscher Brang.

In hochgelegenen Schutzwäldern vermindern starke Windwürfe zudem den Schutz vor Naturgefahren. Verstärkt hinzu kommt die Erderwärmung: «Die Gefährdung der Schutzwälder durch den Klimawandel ist regional unterschiedlich. Sie ist vor allem dort gross, wo auf schnell austrocknenden Standorten vermehrt Bäume absterben und sich grossflächige natürliche Störungen wie Feuer, Windwurf und Borkenkäfer ereignen», sagt Peter Bebi vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos GR.

Die Schutzwälder müssen deshalb entsprechend gepflegt werden. «Natürliche Störungen wie Sturmwürfe und ein angepasstes Waldmanagement können im Gebirgswald dazu beitragen», erklärt Bebi. Wenn auf kleinem Raum nebeneinander dicke und hohe Bäume mehrerer Baumarten stehen, sei die Waldstruktur im Schutzwald vielfältiger. Dann könne dieser langfristig besser gegen Steinschlag, Lawinenanrisse und Erosion wirken. «So kann die Anpassungsfähigkeit an negative Auswirkungen des Klimawandels erhöht werden.»



