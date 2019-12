Die 12 besten Serien für die Tage nach Weihnachten

Man kann es nicht anders sagen: Wer heute im Schilf steht, wenn das gepflegte Tischgespräch auf Serien kommt, ist gesellschaftlich untendurch. Serien schauen ist längst nicht mehr fernsehen – es ist wie Bücher lesen. Die vielen erstklassig produzierten und erzählten Mehrteiler sind sozusagen digitale Wälzer, in denen man so versinken kann wie in einem Roman: Man verbringt mit den Figuren über mehrere Episoden und Staffeln so viel Zeit wie mit denjenigen aus einem 1000-seitigen Roman. Und genau wie bei dicken Büchern verspürt man deshalb am Ende einen heftigen Trennungsschmerz – und beneidet all jene, die das Vergnügen noch vor sich haben.

Um sich nach Weihnachten von all den zwischenmenschlichen Strapazen optimal erholen zu können, hier eine kleine, feine Auswahl. Bitte sehr.

Was Geld mit einem macht: «Succession»

Die Roys, diese «family from hell», sind milliardenschwer – Vater Logan, ein Patriarch alter Schule und ein Grobian, Gründer und Inhaber des weltweit grössten Medienimperiums. Seine vier Kinder buhlen immer noch um die Gunst des ­Vaters, es geht ja um die Nachfolge. Der Alte lässt die Jungen indes gnadenlos auflaufen und spielt sie genauso gnadenlos gegeneinander aus. «Succession» ist böse, abgründig und gleichzeitig grandios lustig; die Dialoge sind von einem Tempo und einer Schlagfertigkeit, dass einem Hören und Sehen vergehen. Die Besetzung ist hinreissend. Ganz gross: Kieran Culkin (zweiter von rechts) als jüngster Spross der Familie. Ein Bruder Leichtfuss, beziehungsgestört, zynisch, stets leicht gelangweilt und so umwerfend inkorrekt, wie es sich nur einer leisten kann, der wegen seines Reichtums unantastbar ist.

Swisscom, Hollystar, Sky, 2 Staffeln, 3. Staffel ab September 2020

Katz-und-Maus-Spiel: «Criminal»

Es ist die Reduktion, die diese Übungsanlage so grossartig macht: ein Verhörzimmer mit dem bekannten venezianischen Spiegel, ein Tisch, auf dessen einer Seite Beamtinnen und Beamte, auf der anderen Angeschuldigte, meist mit juristischem Beistand. Hinter der Scheibe die Kollegen, die zuschauen und mithören. Die zwölf Geschichten werden rückwärts erzählt, man erfährt sie Stück für Stück durch das Frage-Antwort-Spiel. Die Themen sind brand­aktuell: Es geht um das Attentat im Pariser Bataclan, aber ganz anders als erwartet. Oder um weibliche Beihilfe für einen Sexualstraftäter (mit einer so noch nie gesehenen Nina Hoss) und um einen Lastwagenfahrer, der Migranten geschmuggelt hat. Diese Minimierung des Krimis auf das Verhör, auf das Ringen mit der Wahrheit und die dazu gehörenden psychologischen Tricks, das ist trotz jeglicher Abwesenheit von Stunts oder Verfolgungsjagden Action pur.

Netflix; je 3 Folgen aus ­Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland

Der Krieg und wir: «Black Earth Rising»

Polit-Thriller auf allerhöchstem Niveau: Kate Ashby (Michaela Coel) wird 1994 als Kind aus den Wirren des ruandischen Bürgerkriegs gerettet, sie lebt heute in London und arbeitet für einen Anwalt (ein wunderbarer John Goodman). Ihre Adoptivmutter ist Chef-Anklägerin am internationalen Gerichtshof in Den Haag und vertritt dort gerade die Hutu, was zu heftigem Streit mit Kate führt, weil diese Tutsi ist. Schon in der ersten Folge gibt es einen Mord, und Kate begibt sich auf die Suche: nach dem Täter und nach sich selbst. Dabei findet sie heraus, dass die Geschichte, die man ihr über Ruanda, den Krieg und ihre Herkunft erzählt hat, nicht stimmt. An Michaela Coel kann man sich nicht sattsehen. Und: Nie das Intro überspringen! Sondern bei jeder Folge den ergreifenden Titelsong «You Want It Darker» von Leonard Cohen in voller Länge anhören.

Netflix; 8 Folgen

Ein Juwel: «Fleabag»

Es war die Seriensensation des Jahres, Autorin und Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge räumte international ab, und Daniel Craig höchstpersönlich bat sie, dem James-Bond-Drehbuch den letzten Schliff zu verleihen. «Fleabag» nicht gesehen zu haben, gilt daher schlicht als Bildungslücke. Der Plot klingt simpel: Eine junge Frau stolpert in London durchs Leben. Sie hat One-Night-Stands. Sie trinkt zu viel. Ihr Café läuft nicht. Ihre Mutter, die vor kurzem gestorben ist, fehlt ihr, ihre Stiefmutter ist von einer passiven Aggressivität, die einem den Atem raubt (eine kampflächelnde Olivia Colman). Sie verliebt sich in einen Priester. Und er sich in sie. Wie gesagt: Klingt simpel. Aber da wird eine tieftraurige Geschichte auf federleicht-amüsante Weise erzählt, da werden die Themen Feminismus, Sex, Beziehung und Liebe so rasiermesserscharf und berührend und lustig abgehandelt, dass man am Ende ungläubig den Kopf schüttelt und gleich nochmals von vorne anfängt. Amazon, 2 Staffeln

Polit-Lehrstück: The Looming Tower»

Eine der besten 9/11-Geschichten überhaupt, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Lawrence Wright, für den er 2007 den Pulitzerpreis erhielt. Die Serie thematisiert die Rivalität zwischen dem amerikanischen Innen- und Auslandsgeheimdienst in den Neunzigerjahren, die die Anschläge vom 11. September vermutlich überhaupt erst möglich machte – weil die CIA dem FBI Informationen über die al-Qaida vorenthielt. Die beiden Chefs, Martin Schmidt von der CIA (Peter Sarsgaard) und John O’Neill vom FBI (Jeff Daniels), lieferten sich einen Kleinkrieg, der den davon zermürbten O’Neill veranlasste, seinen Job 2001 an den Nagel zu hängen und Sicherheitschef beim World Trade Center zu werden – man fand ihn in den Trümmern der Zwillingstürme. «The Looming Tower» ist hochpolitisch, schnell und anspruchsvoll – und ja, selbst Kritiker ohne feministisches Bewusstsein machte fassungslos, wie fatal sich männliches Gockelgehabe auswirken konnte.

Amazon, 10 Folgen

Wie Trump möglich wurde: «The Loudest Voice»

Russell Crowe spielt Roger Ailes, den Gründer des Trumpschen Lieblingssenders Fox News. Ailes war Medienberater der Präsidenten Nixon, Reagan, George W. Bush und während des Wahlkampfs von Donald Trump dessen Debattentrainer. Er erkannte mit diabolischem Instinkt, dass in der amerikanischen Bevölkerung nach den Clinton-Jahren mit Krawallfernsehen und stockkonservativer Gesinnung Stimmung und Geld zu machen sind. Er haute nicht nur journalistisch drauf, er belästigte und demütigte auch jahrelang seine Mitarbeiterinnen – bis ihn seine Starmoderatorin 2016 anzeigte und er in der Folge entlassen wurde. Bevor es zum Prozess kam, starb ­Ailes 77-jährig. «The Loudest Voice» lässt einen das heutige Amerika besser verstehen.

Sky und andere, 7 Folgen

Moralfreie Zone: «Bad Banks»

Man hat sie vor lauter Negativzinsen und Beinahe-Pleiten fast schon vergessen: die goldenen Zeiten der Banken, in denen Exzesse an der Tagesordnung waren, mit grotesk hohen Boni geprotzt wurde und die Berater der Kundschaft reihenweise Produkte andrehten, die niemand mehr verstand. Genau in jener Blüte, nämlich 2008, spielt «Bad Banks», in der die ehrgeizige Jana den Job verliert, weil sie besser ist als ihr Chef. Ihre Mentorin Chris­telle (eine grandiose, eiskalte Désirée Nosbusch) vermittelt sie an eine Frankfurter Investmentfirma – die, wie Jana herausfindet, mit Schrottpapieren im grossen Stil handelt. Aber, und das ist das Tolle an «Bad Banks»: Jana ist nicht die Bankerin mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Sie ist genauso berechnend wie ihre Kollegen und liefert sich, abgesehen davon, das härteste Duell mit Christelle. Selten kam eine Serie aus Deutschland in allen Belangen derart elegant daher.

Netflix, 1 Staffel, 2. Staffel läuft 2020 auf ZDF und Arte

Shalom: «Shtisel»

Der verträumte Akiva Shtisel lebt in einer ultraorthodoxen Gemeinde in Jerusalem und verliebt sich dauernd in die falschen Frauen. Er ist Mitte zwanzig und Rabbi, lebt zusammen mit seinem Vater, ebenfalls Rabbi und gestrenger Patriarch, der es faustdick hinter den Ohren hat. Die Serie eröffnet einem eine unbekannte, aber bis ins kleinste Detail sorgfältig dargestellte, eigene Welt, und der Clou daran ist, dass hier nicht einer daraus ausbrechen will. Vielmehr wird klar, dass die menschlichen Sorgen und Nöte überall dieselben sind. Dass die stets präsente Religion nie die Hauptrolle spielt, ist ein Kunststück für sich – ebenso wie die Musik.

Netflix, 2 Staffeln

Popcorn-Krimi: «Safe»

Der Amerikaner Harlan Coben ist ein hervorragender Krimi-Autor – dass er das Drehbuch für diese Serie geschrieben hat, reicht als Grund, sie zu gucken. Der verwitwete Chirurg Tom («Dexter»-Schauspieler Michael C. Hall mit tadellos britischem Akzent) lebt in einer Gated Community in der Nähe von London, seine ältere Tochter Jenny verschwindet, ihr Freund treibt nach einer Party tot im Swimmingpool. Wer wars? Und wo ist Jenny? Tom ermittelt auf eigene Faust, unterstützt von seiner Freundin, einer Polizistin. Das ist ein Krimi, wie ein Krimi sein soll: schnell, spannend, atemlos. Und wers war, errät man erst kurz vor der Auf­lösung. Erstklassige Unterhaltung.

Netflix, 8 Folgen

Sopranos in Neukölln: «4 Blocks»

Die Serie lief an, bevor Deutschland über sein Problem mit kriminellen Clans aus dem arabischen Raum zu diskutieren und gegen sie juristisch vorzugehen begann. Schauplatz ist Berlin-Neukölln, es geht um den libanesischen Hamady-Clan, der Geld macht, womit das organisierte Verbrechen seit je Geld macht: Frauen, Drogen, Schutzgelderpressung. Kennt man alles von «Der Pate» und «Die Sopranos», und trotzdem sieht man unglaublich gerne zu. Tony, Chef des Clans, möchte sich zurückziehen und einbürgern lassen und der «deutscheste Deutsche werden» – natürlich wird daraus nichts. In «4 Blocks» geht es um gescheiterte Integration und toxische Männlichkeit, aber ohne die sonst bei diesen Themen übliche politisch korrekte Verklemmtheit. Das verstärkt die Glaubwürdigkeit immens, was auch an Hauptdarsteller Kida Khodr Ramadan liegt, der eine Entdeckung ist.

Sky, 3 Staffeln, wobei die 3. Staffel nicht an die ersten beiden heranreicht

Wie ein Trip: «Fauda»

«Fauda» (Arabisch für «Chaos») ist eine Wucht. Die israelische Serie war ein Grosserfolg, bei den palästinensischen wie bei den jüdischen Israelis – ein grösseres Kompliment gibt es nicht. Es geht um eine israelische Elite-Antiterroreinheit, die hinter den feindlichen Linien operiert, sprich in den besetzten Gebieten; alle Agenten sprechen perfekt Arabisch. Der Hauptdarsteller diente tatsächlich in einer solchen Einheit, und das verleiht dem Ganzen noch mehr Eindringlichkeit. Natürlich geht es um Anschläge, die es zu verhindern, und Geständnisse, die es zu erfoltern gilt, aber so authentisch hat man das noch kaum je gesehen. «Fauda» ist radikal, roh und: nie parteiisch. Sondern zeigt die Zerrissenheit und die Verzweiflung beider Seiten. Weltklasse.

Netflix, 2 Staffeln, wobei die 2. Staffel deutlich abfällt, 3. Staffel ab Frühling 2020

Jetzt schon Kult: «Better Call Saul»

Jimmy McGill (Bob Odenkirk) ist Anwalt und mogelt sich durchs Leben. Er mag Jurist sein – in ihm drin schlägt das Herz eines Gauners. Zumindest ist er mit einem ausserordentlichen Flair dafür ausgestattet, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Profit zu machen, wobei dieser jeweils bescheiden ausfällt. Jimmy McGill wird im Laufe der Serie zu Saul Goodman – dem Anwalt aus «Breaking Bad». «Better Call Saul» ist also das Prequel und erklärt, wie und warum aus dem Winkeladvodaten McGill der Drogenkartell-­Anwalt Goodman wurde. Die Geschichte wird bedächtig erzählt, ist ästhetisch sensationell inszeniert, über dem Ganzen liegt eine leise Melancholie, aber dazwischen blitzt ein Humor auf, der seinesgleichen sucht. Es gibt Szenen, die für die Ewigkeit sind, so komisch, so unerwartet – schlicht grandios. Erwähnt seien nur: ­Hoboken Squat Cobbler oder Tony the Toilet Buddy.

Netflix, 4 Staffeln, 5. Staffel ab Februar 2020



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App