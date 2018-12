Die CVP will in die Opposition

Der Schock sitzt viel tiefer, als die CVP bisher zugeben wollte. Die Abschiebung der neuen Bundesrätin Viola Amherd ins Verteidigungsdepartement (VBS) hat die Partei derart getroffen, dass sie jetzt eine Neuausrichtung aufgleist. Sie will ihre staatstragende Position zumindest teilweise aufgeben und in die Opposition gehen. Im Fraktionsvorstand und im Parteipräsidium wurde bereits über einen Kurswechsel diskutiert, wie Präsident Gerhard Pfister bestätigt. Anfang 2019 sollen die «strategischen Überlegungen zu einer neuen Rolle der CVP» konkretisiert werden.

Im Präsidium ist der Plan unumstritten. Es sei «logisch», dass die CVP nun gewisse Konsequenzen ziehe, sagt Stefan Müller-­Altermatt. Er ist Nationalrat und Chef des christlichsozialen Flügels. «Mit der Departementsverteilung haben die anderen Parteien zum ersten Mal gezeigt, als was wir im Bundesrat betrachtet werden: als Juniorpartnerin.» Die Zeiten seien nun vorbei, in denen die CVP «fast in Nibelungentreue den Bundesrat stützte». Ähnlich sehen es die tendenziell regierungstreuen Ständeräte Pirmin Bischof und Stefan Engler. «Die CVP kann nicht weiterhin Mehrheitsbeschafferin für die linken und rechten Bundesräte sein», sagt Engler.

Den zweiten Bundesratssitz verlor die CVP zwar schon 2003 bei der Abwahl von Ruth Metzler, ein Minderwertigkeitskomplex war bis jetzt aber nicht wirklich feststellbar. Mit Doris Leuthard hatte die Partei eine starke Bundesrätin, die mit dem Uvek das wichtige Infrastrukturdepartement führte. Zudem verhinderte Leuthard einen regierungskritischen Kurs der CVP. Sie übte enormen Druck auf ihre Partei aus, damit ihre und die Geschäfte des Bundesrats unterstützt wurden.

Bundesrat konnte sich bislang auf CVP verlassen

Auch dieser Druck scheint jetzt weg zu sein. Pfister sagt, ohne Schlüsseldepartement könne die CVP nun «freier» politisieren, wenngleich man nicht die Totalopposition suche. Trotzdem ist dies ein grosser Schritt für die CVP. Auf keine andere Partei konnte sich der Bundesrat in den letzten Jahren mehr verlassen. «Die CVP hatte traditionell die Rolle der Mehrheitsmacherin. Im Zweifelsfall stützen wir Bundesratsvorlagen, um tragfähige Mehrheiten zu bilden», sagt Bischof.

Tatsächlich war die CVP die staatstragende Partei schlechthin. Der Politikwissenschaftler Claude Longchamp veröffentlichte kürzlich in der «Republik» eine Studie. Diese zeigt, dass die CVP praktisch alle Bundesratsgeschäfte unterstützte und so fast ausnahmslos für die nötigen Mehrheiten sorgte. AHV, Steuerreform, Asylpolitik, Nachrichtendienst, Sozialdetektive: Überall machte die CVP mit, während eine oder mehrere andere Bundesratsparteien ausscherten. «Nur die CVP kann heute noch eindeutig als staatstragende Partei bezeichnet werden», schreibt Longchamp.

Die Partei will sich ändern, aber weiss noch nicht, wie

In welche Richtung der Kurs gehen und wie hart er sein soll, ist offen. Die CVP scheint die Oppositionsfelder noch suchen zu müssen. Relativ offen kündigt Pfister an, man werde sich mehr an den Interessen der Stammlande orientieren. Die Ideen gehen in verschiedene Richtungen. «Die CVP wird öfter Bundesratsvorlagen ablehnen und mit ihrer Macht im Ständerat umbauen», sagt Pfister. So lief es bereits beim Steuer-AHV-Deal, bei dem CVP-Ständeräte halfen, dem Bundesrat die Führung zu entreissen.

Potenzial sehen die CVP-Vertreter im Europa-Dossier. «Beim EU-Rahmenabkommen hat der Bundesrat bis jetzt versagt», sagt Müller-Altermatt. Die CVP habe jetzt die Möglichkeit, eine konstruktive Lösung zu finden. Vielleicht sagt die CVP schon bald mehr dazu. In der Einladung für einen Medienanlass in der ersten Januarwoche spricht sie von einem «Plan B» zum Rahmenabkommen.

Aber vielleicht wird die Neuausrichtung ausgerechnet bei einem Geschäft der eigenen Bundesrätin einen ersten Test erleben. Amherd muss rasch entscheiden, wie die neuen Kampfflugzeuge und das neue System für die bodengeschützte Luftverteidigung beschafft werden sollen. Die CVP will kein Paket. Sie findet, der Kampfjet-Kauf müsse separat vors Volk kommen. Wenn sich Amherd und der Bundesrat für einen anderen Weg entscheiden sollten, wird es interessant zu beobachten sein, ob es die CVP wirklich ernst meint mit ihrem Kurswechsel.

(SonntagsZeitung)