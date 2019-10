Die Grünen müssen zu ihrer Verantwortung stehen

Doppelt so viele Stimmen, doppelt so viele Sitze im Parlament: Es spricht alles dafür, die Grünen und Grünliberalen gehören in die Regierung, und zwar jetzt, nicht irgendwann in der ­Zukunft. Das Gerede von einer Wartefrist oder einer Bestätigung des Wahlerfolgs ist nur eine Ausrede der bisherigen Machthaber.

Als 2015, bei den letzten Wahlen, FDP und SVP obenauf schwangen, da warteten sie auch nicht lange, sondern drängten die beliebte ­Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf subito zum Rücktritt und kippten so die Mehrheitsverhältnisse in der Landesregierung Richtung stramm rechts. 2003 kippte ebenfalls eine bürgerliche Mehrheit Ruth Metzler aus dem Bundesrat, um mit Christoph Blocher einen zweiten SVP-Bundesrat zu portieren. Dass ihn teilweise dieselben Parlamentarier vier Jahre später entgegen dem Wahlergebnis wieder abwählten, ist die Ironie der Geschichte und zeigt, dass es um die Macht geht und nicht um irgendein übergeordnetes Gemeinwohl.

Der Bundesratssitz von Ueli Maurer wird wohl als nächster frei

Dass es um Machterhalt geht, zeigt auch Folgendes: Sowohl die CVP wie auch die FDP haben ihre amtsmüden Minister Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann letztes Jahr zurückgezogen. Im Fall der FDP, die jetzt rechnerisch einen Sitz abgeben müsste, bedeutet das, dass sie zwei relativ junge Bundesräte hat. Mit Karin Keller-Sutter eine sehr beliebte Frau und mit Ignazio Cassis einen Minderheitenvertreter aus dem Tessin. Also eine De-facto-Zementierung der Macht für weitere acht Jahre, wenn man nicht einen bisherigen Bundesrat und schon gar nicht eine Frau oder einen Minderheitenvertreter abwählen soll.

Welcher Bundesratssitz wird als nächster frei? Aller Wahrscheinlichkeit nach jener von SVP-Mann Ueli Maurer. Maurer ist es auch, der am weitesten weg von der rot-grünen Doktrin politisiert. Als potenzielle Nachfolger für Maurer am häufigsten genannt werden Roger Köppel und Magdalena Martullo-Blocher. Keiner von beiden dürfte als Bundesrat durchzudrücken sein, wenn bis dahin die Grünen nicht in der Landesregierung sitzen. Darum jetzt das verklausulierte ­Angebot Blochers an die Grünen für eine Regierungsbeteiligung.

Fern aller parteipolitischen Spielchen ist es aber auch staatspolitisch nicht gut, wenn die eindeutigen Wahlsieger nicht in die Regierung eingebunden werden. Die Grünen haben gewonnen, und nun sollen sie zeigen, was es heisst, grüne Politik auch umzusetzen, das heisst erst einmal, teureres Benzin und höhere Heizkosten durchzusetzen. Das ist deutlich anspruchsvoller, als sich wie bisher einfach an populäre SP-Initiativen anzuhängen und notfalls das Referendum zu ergreifen. Darum gehören die Grünen in die Verantwortung.



