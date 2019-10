«Die Placebo-Wirkung ist der wichtigste Effekt in der Medizin»

Das Experiment begann mit einem Trick. Zuerst schlüpften die rund 200 Teilnehmer per Losentscheid entweder in die Rolle des Arztes oder des Patienten. Dann befestigte der Versuchsleiter eine kleine Heizplatte am Unterarm jedes «Arztes» und heizte sie auf 47 Grad Celsius auf, sodass es weh tat. Anschliessend bestrich er den Unterarm des «Doktors» mit Thermedol, einer Creme, die Schmerzen lindert. So jedenfalls wurde es dem «Arzt» gesagt.

Als die Heizplatte wieder heiss wurde, verspürte der «Arzt» in der Tat deutlich weniger Schmerzen. Was er nicht wusste: Der Versuchsleiter hatte das Gerät diesmal nur auf 43 Grad erhitzt. Und das vermeintlich schmerzlindernde Thermedol war eine Creme ohne Wirkstoff. Es ging nämlich erst einmal nur darum, dem «Arzt» weiszumachen, dass dieses Placebo hilft.

Derart getäuscht, gingen nun fast 100 «Ärzte» ans Werk. Sie bestrichen jeweils einem «Patienten» einen Unterarm mit «Thermedol» und den anderen mit einer Placebo-Creme, schwiegen sich aber darüber aus, auf welcher Seite sich was befand. Dann erhitzten sie die Heizplatten an beiden Unterarmen auf 47 Grad. Weder «Ärzte» noch «Patienten» wussten, dass in Wahrheit beide Cremen Placebos waren.

«Wir sind extrem gute ­Decodierer sozialer Signale»

Trotzdem half «Thermedol» eindeutig besser gegen die Schmerzen. Nach dem Experiment waren die «Patienten» ähnlich überzeugt von der Wirkung von «Thermedol» wie ihre «Ärzte». Wie das?

Die «Ärzte» in dem Experiment hatten – unbewusst – ihre Mimik kaum merklich verändert. Kam «Thermedol» zum Einsatz, drückten ihre Gesichter einen Hauch weniger Schmerz aus. Das fanden Luke Chang und seine Kollegen vom Dartmouth College in Hanover (USA) heraus, indem sie den «Patienten» eine kleine Kamera auf dem Kopf befestigten. Während des Experiments filmten sie das Gesicht des «Arztes». Mittels Computer wurde anschliessend die Mimik bis ins Detail analysiert.

Dabei entdeckten die Forscher diskrete Unterschiede: zum Beispiel minim höher gezogene Mundwinkel oder fein gerunzelte Augenbrauen. Offenbar nahmen das auch die «Patienten» unbewusst wahr – und bewerteten «Thermedol» als schmerzlindernd.

«Menschen können subtile Zeichen der nicht verbalen Kommunikation sehr gut wahrnehmen. Wir sind extrem gute Decodierer von sozialen Signalen», sagt der Psychologe und Placeboforscher Harald Walach, der die Studie im Wissenschaftsmagazin «Nature Human Behaviour» kommen­tierte. «Placeboeffekte sind die wichtigsten Effekte in der Medizin», ist er überzeugt. Der Professor an der polnischen Medizinischen Universität Poznan hält die Studie für einen Meilenstein, weil sie zeige, wie solche Effekte übertragen werden können. «Nun müsste man untersuchen, ob das auch mit richtigen Ärzten und Patienten funktioniert», sagt Walach.

Die «Droge Therapeut» wirkt nicht immer gleich gut

Einiges spricht dafür, dass die Ergebnisse dann ähnlich ausfallen könnten. Was den «Patienten» in diesem Experiment aufgefallen war: Die «Ärzte» wirkten etwas mitfühlender, wenn sie «Thermedol» aufstrichen. Aus anderen Studien ist bekannt, dass Ärzte, die warmherzig, freundlich und mitfühlend sind, fast durchwegs bessere Placeboeffekte erzielen als solche, die distanziert wirken.

Das funktioniert auch in der Praxis. Empfindet der Patient den Arzt als empathisch, klingen zum Beispiel Erkältungen im Durchschnitt einen Tag früher ab, allergische Reaktionen können milder verlaufen und die Beschwerden bei Magensäure-Reflux merklich stärker nachlassen, wie diverse Studien zeigen – wobei Therapeut nicht gleich Therapeut ist.

Das zeigte zum Beispiel ein Versuch, bei dem Patienten mit Reizdarm zum Schein akupunktiert wurden. Dabei durchstach die Nadel nicht die Haut, es fühlte sich bloss so an. Die Therapeuten verhielten sich mal mitfühlend, mal distanziert. Wie erwartet, half die mitfühlende Scheinbehandlung besser als die kühle. Auffallend war aber, dass einer der vier Therapeuten – sogar wenn er sich mitfühlend verhielt – schlechtere Behand­lungs­resultate erzielte als seine Kollegen, selbst wenn sie sich kühl gaben. Die «Droge Therapeut» wirkt also nicht immer gleich gut.

«Es wird enormer Aufwand betrieben, um neue Behandlungen zu finden», bilanzieren Chang und seine Kollegen. «Ebenso wichtig wäre es aber, auch in die Forschung des ältesten und mächtigsten Heilmittels zu investieren: in die Heiler selbst.»



