Die Schweiz wird zum Top-Reiseziel für Muslime

Für Arisha aus Malaysia hat es in der Schweiz zu viel Qualm: «Draussen wird überall geraucht, das fanden wir mit unseren Kindern nicht sehr angenehm.» Den Blick vom Jungfraujoch fand sie aber nicht aus diesem Grund «atemberaubend». Die Berge waren der Hauptgrund, warum sich die junge Familie für die Schweiz als Ferienziel entschieden hat. Im Vergleich mit anderen Ländern fand sie die Schweiz besonders angenehm: Als gläubige Muslime hätten sie sich bei ihrer Reise durch Interlaken, Luzern und Zürich wohl gefühlt. «Spanien und vor allem Tschechien empfand ich als Muslimin weniger freundlich.»

Die Schweiz ist bei muslimischen Reisenden zunehmend beliebt – seit 2013 nahmen die Hotel­logiernächte von Gästen aus Golfstaaten überdurchschnittlich um 52 Prozent auf 950'000 zu. Im Vergleich zu 2007 liegt das Plus gar bei über 160 Prozent. Schweiz Tourismus spricht von einem «rasant wachsenden Markt».

Der Trend zeigt weiter nach oben. Laut einer neuen Studie des Reiseberaters Crescent Rating und der Kreditkartenfirma Mastercard gewinnt die Schweiz für Touristen aus muslimischen Ländern an Attraktivität. Der Global Muslim Travel Index von Crescent Rating ist eine Art Reiseempfehlung und zeigt auf, wie attraktiv Feriendestinationen für gläubige Muslime sind. Auf der Rangliste landet die Schweiz im neusten Bericht auf Platz 11 von 82 nicht-muslimischen Reiseländern. Das heisst: Sie ist für Halal-Touristen, wie Crescent Rating sie nennt, besser geeignet als zum Beispiel Spanien oder die USA. Die Vereinigten Staaten sind aus den Top 20 verschwunden. Im vergangenen Jahr waren sie noch drin, die Schweiz dagegen war damals nicht einmal unter den ersten zwanzig. Die starke Verbesserung hat auch damit zu tun, dass die Studie neue Bewertungskriterien wie die Transportinfrastruktur berücksichtigt.

In Genf spricht das Hotelpersonal Arabisch

Die Analysten stützten sich auf Informationen von Regierungen, der UNO und auf Reiseportale wie Booking.com. Als wichtige Kriterien gelten das gesellschaftliche und das politische Klima und die Servicekultur eines Landes. Beliebte Destinationen wie Genf, Zürich und Interlaken stellen sich denn auch auf muslimische Touristen und ihre spezifischen Bedürfnisse ein. «Fast alle Fünfsternhotels in Genf haben Arabisch sprechende Angestellte», sagt Lucie Gerber, Sprecherin von Genf Tourismus. Mit über 250'000 Logiernächten im vergangenen Jahr ist die Region die Nummer eins bei Touristen aus dem Nahen Osten. Muslimische Länder sind ein Schwerpunkt beim Genfer Marketing, die Website ist auf Arabisch abrufbar.

Auch im Raum Zürich hat die Zahl muslimischer Touristen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die Übernachtungen aus der Golfregion lagen 2010 noch bei 75 200. Im vergangenen Jahr waren es mit 167'300 mehr als doppelt so viele. Dabei musste die Stadt in diesem Zeitraum den Abzug der Entourage des verstorbenen Emirs von Katar verkraften, die in Zürcher Hotels wie dem Dolder Grand einquartiert war. Laut Zürich Tourismus gingen dadurch rund 30'000 Übernachtungen verloren. Zürich ist die Nummer zwei auf der Beliebtheitsskala der Araber. Auch asiatische Muslime kommen immer öfter nach Zürich. Die Logiernächte aus Indonesien beispielsweise erhöhten sich seit 2010 um das Siebenfache auf 41'000.

Während in den Städten Shopping auf dem Programm steht, finden muslimische Reisende in Interlaken die Klischee-Schweiz. Doch Berge, Seen, grüne Wälder und Wiesen allein reichen nicht, um solche Gäste anzuziehen. Für Hoteliers und Gastwirte führt Interlaken deshalb spezielle interkulturelle Workshops durch. Die Tipps sollen die Kommunikation mit Touristen aus dem Golf erleichtern. Etwa: «Männer begrüssen sich mit einem leichten Handschlag.» Bei Personen des anderen Geschlechts solle man besser abwarten, bis die Person ein Zeichen gebe, ob sie die Hand geben möchte oder nicht.

Mit speziellen Angeboten können Hotels bei Halal-Reisenden zusätzlich punkten. Datteln zur Begrüssung, ein Gebetsteppich auf dem Zimmer oder ein Limousinen-Service mit Chauffeur kommen gut an. Laut den Empfehlungen gibt es auch absolute Tabus. «Der Koran gehört nie in die Schub­lade, sondern auf ein sauberes Regal auf Brusthöhe.» Dass man sich in der Tourismusbranche so viel Mühe gibt, es den Reisenden recht zu machen, kommt nicht von ungefähr. Ein Tourist aus den Golfstaaten gibt pro Tag mit durchschnittlich 420 Franken mehr Geld aus als alle anderen Touristengruppen. Zum Vergleich: Bei deutschen Touristen sind es 130 Franken, bei US-Touristen 380.

Für die Gäste aus den Golfstaaten ist laut Schweiz Tourismus noch einiges gewöhnungsbedürftig. «Bewohnerinnen und Bewohner der Golfregion sind es gewohnt, von morgens bis Mitternacht einkaufen zu können – auch an Sonn- und Feiertagen», sagt Sprecher Markus Berger. «Die vergleichsmässig kurzen Schweizer Öffnungszeiten werden deshalb oft kritisiert.»

Besondere Anforderungen haben die gläubigen Gäste aus muslimischen Ländern, was das Essen angeht. Dieses muss gemäss dem Koran halal sein – das heisst: Tiere müssen auf eine spezielle Weise geschlachtet werden. Zudem ist der Verzehr von Schweinefleisch verboten. Schweiz Tourismus hat für die beliebten Destinationen in einer Broschüre Restaurants mit Halal-Essen aufgelistet.

Das ist noch nicht überall angekommen. Khalifa und Salama aus Dubai haben bei ihrem Aufenthalt in Luzern, Zug und Zürich vor allem indische Restaurants besucht und dort vegetarisch gegessen. «Wir haben nur ein gutes Halal-Restaurant gefunden, und das war sehr teuer», sagt Khalifa. Ihr Frühstück haben sie selber gekocht. In die Schweiz wollen sie dennoch zurückkehren, um mehr zu sehen.



