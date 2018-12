Die Schweizer haben weniger Lust auf Schoggi

Pralinés, Truffes und Schoggi-Tannzapfen: In der Weihnachtszeit steht Genuss höher im Kurs als Kalorienzählen. Das Geschäft der Schweizer Schokoladenhersteller läuft auf Hochtouren. Mit einem jährlichen Konsum von über 10 Kilogramm pro Kopf sind wir Weltmeister im Schokolade-Essen. Doch die Lust der Schweizer auf Zartschmelzendes nimmt ab.

Im Jahr 2008 lag der Verbrauch noch bei 12,4 Kilogramm, im vergangenen Jahr waren es 15 Prozent weniger. Besonders beunruhigend für die Schweizer Hersteller: Das Label Swiss made auf der Verpackung zieht bei hiesigen Konsumenten immer weniger. Das zeigt eine Auswertung des Verbands Chocosuisse. «Der Anteil an Importschokolade in der Schweiz hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten etwa verdoppelt», sagt Verbandsdirektor Urs Furrer.

2017 kamen 42 Prozent der verkauften Schokolade aus dem Ausland. Die ist meist günstiger als inländische Produkte und kommt bei preissensitiven Kunden gut an. Chocosuisse fürchtet, dass sich dieser Trend weiter zuspitzt. Der Grund: Der Bundesrat hat letzte Woche beschlossen, den Grenzschutz für Zucker ab kommendem Jahr zu erhöhen. Importierte Schokolade wird im Verhältnis zu Schweizer Produkten damit noch preiswerter, weil der verarbeitete ausländische Zucker davon nicht betroffen ist. «Ab Januar wird der Importdruck möglicherweise ein weiteres Mal steigen», sagt Furrer.

Am besten nur einen Mund voll, schwarz und bio

Der Grossverteiler Coop sieht zwei gegenläufige Entwicklungen. Kunden legen mehr Wert auf hohe Qualität und greifen beispielsweise öfter zu Bio-Schoggi. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach günstigen Schokolade-Snacks hoch, sagt eine Sprecherin. Genau in diesem Bereich sind ausländische Hersteller von Riegeln wie Mars besonders stark.

Mit den Tiefpreisen der Billigriegel aus dem Ausland kann die Schweiz nicht mithalten. Die Hersteller versuchen der sinkenden Nachfrage deshalb auf andere Arten entgegenzuwirken. Lange behaupteten sie, Schoggi sei als reines Genussmittel vom Trend hin zu bewusster Ernährung kaum betroffen. Nun bringen sie weniger Zuckriges auf den Markt. Konsumenten schauen offenbar auch bei Süssem immer genauer auf die Zutatenliste. «Weniger Schokolade, aber dafür bessere», so sieht der Hersteller Lindt das Konsumverhalten.

Die Industrie setzt deshalb stärker auf dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil und weniger Zucker. Laut Migros sind neben schwarzer Schoggi zunehmend kleinere Grössen statt der traditionellen 100-Gramm-Tafel gefragt. «Wir führen die Verlagerung hin zu kleinen Portionen auf ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein zurück», sagt eine Sprecherin. Der Ragusa-Produzent Camille Bloch erkennt zudem vor allem bei Jüngeren ein stärkeres Bedürfnis nach Produkten zum Teilen. In mundgerechte Portionen verpackte Schoggi soll dem entgegenkommen. Sie sind bei allen Herstellern vermehrt im Angebot.

Um die Schokolade vom Image als Dickmacher zu befreien, tüftelt die Industrie an Neuheiten. Der Multi Nestlé hat in seinem Schweizer Forschungslabor einen «strukturierten» Zucker entwickelt. In dem Verfahren wird herkömmlicher Zucker mit Milch und Wasser in warmer Luft zerstäubt und anschliessend getrocknet. Diese Partikel lösen sich im Mund schneller auf als herkömmlicher Zucker. Damit lasse sich der Zuckergehalt um rund 30 Prozent reduzieren – laut Nestlé ohne Einbusse beim Geschmack. Erste Schokoriegel mit der Neuerung hat der Multi in Grossbritannien lanciert. «Es ist geplant, die Zuckertechnologie auf weitere ähnliche Produkte anzuwenden», sagt eine Sprecherin. Lindt testet derzeit in seinen eigenen Schweizer Läden verschiedene Schoko­laden ohne Zuckerzusatz. Das ­erste Feedback der Kunden sei positiv. Coop versucht es mit veganen Schoggi-Kugeln.

Der weltgrösste Schokoladenhersteller Barry ­Callebaut, der viele grosse Süsswarenkonzerne mit seinen Produkten beliefert, hat besonders proteinreiche Schokolade im Angebot. Die kommt als Zutat in Snacks und ­Riegel. Produkte mit dem Label «proteinreich» gelten als gesund und verkaufen sich dementsprechend gut.

Gesundheitsbewusste ziehen Frucht- oder Nussriegel vor

Das steigende Bewusstsein für ­gesunde Ernährung wird noch ­tiefgreifendere Folgen für den Schweizer Schokoladenmarkt haben, meint Raphael Moreau, Lebensmittelanalyst beim Markt­forschungsinstitut Euromonitor. «Verbraucher werden zunehmend auf Alternativen wie Müsliriegel oder Frucht- und Nussriegel ausweichen.»

Bis Ende August des laufenden Jahres war der Inlandsverbrauch von Schweizer Schokolade laut dem Verband Chocosuisse erneut leicht rückläufig. Alles entscheidend sind aber die Monate vor Weihnachten, in denen die Industrie 40 Prozent des Jahresumsatzes erzielt.

Dabei hoffen die Hersteller auf kaltes Winterwetter, denn tiefe Temperaturen kurbeln den Konsum an. Auf kurze Sicht sind die Aussichten positiv. Die Meteo­rologen versprechen für kommende Woche einen Temperatur­rückgang auf drei Grad – ideales Schoggi-Wetter.

(SonntagsZeitung)