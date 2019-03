Die Zeitumstellung ist angezählt

Eigentlich hätte heute die letzte Stunde der Zeitumstellung in Europa schlagen sollen, zumindest nach Wunsch des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Doch das war den Mitgliedsstaaten zu schnell. Am vergangenen Dienstag stimmte eine grosse Mehrheit im EU-Parlament zwar dafür, das Uhrenumstellen zu beenden. Neuer Termin für das letztmalige Vorstellen des Zeigers ist aber erst der 28. März 2021. Vorausgesetzt, dass sich bis dahin die Mitgliedsstaaten auf einen Kompromiss einigen können.

Die Frage ist, ob künftig dauerhaft Sommerzeit herrschen soll mit hellen, langen Abenden in der heissen Jahreszeit und dunklen Morgenstunden im Winter. Oder ob die Normalzeit, also die Winterzeit, wieder ganzjährig gilt.

Für eine permanente Normalzeit plädieren Schlafforscher und Chronobiologen, das sind Wissenschaftler, die unsere innere Uhr erforschen. «Die gesundheitlichen Risiken sind dabei für die Bevölkerung wohl geringer als bei einer dauerhaften Sommerzeit», sagt Christian Cajochen vom Zentrum für Chronobiologie an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Die wissenschaftliche Datenlage sei indes noch «recht spärlich». Klar ist – aus chronobiologischer Sicht –, dass Schichtarbeit ungesund ist. Wer anhaltend gegen den eigenen Tag-Nacht-Rhythmus lebt, hat beispielsweise ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.

Leben gegen die innere Uhr ist ungesund

Aber selbst wer jeden Tag nur wenige Stunden abweichend zur eigenen inneren Uhr aktiv sei, habe ein höheres Risiko für Übergewicht und Alkohol- und Nikotinsucht, schrieben Till Roenneberg und Martha Merrow vom Institut für Medizinische Psychologie der Universität München 2016 im Fachjournal «Current Biology». Die deutschen Forscher meinen damit den sogenannten sozialen Jetlag. Das ist die Zeitdifferenz zwischen dem frühen Aufstehen an Arbeitstagen und dem Ausschlafen an Wochenenden ohne Wecker. Zu dieser sozialen Zeitverschiebung kommt in der Sommerzeit eine weitere Stunde hinzu, bemängeln die Forscher. Das sei der Grund für erhöhte Herzinfarkt­raten, die während der Sommerzeitumstellung auftreten.

Bisher beruhen die Daten auf sogenannten epidemiologischen Studien, die keine ursächlichen Zusammenhänge liefern können. Unklar ist auch, ob die gesundheitlichen Probleme alleine vom Schlafmangel herrühren, weil man abends länger wach bleibt, aber die Schule oder Arbeit unverändert früh startet. Oder ob man krank wird, weil die täglichen Aktivitäten wie Essen und Arbeiten nicht an die innere Uhr des Körpers angepasst sind.

Unsere innere Uhr ist auf einen etwa 24-stündigen Rhythmus gepolt. Körperfunktionen wie die Produktion von Hormonen oder Verdauungsenzymen ändern sich je nach Tageszeit. Auch die Körpertemperatur variiert. Bei den meisten Menschen ist sie zwischen zwei und vier Uhr morgens am tiefsten.

Russlands hat die dauerhafte Sommerzeit erforscht

Die innere Uhr wird stets durch äussere Faktoren abgeglichen. Am wirksamsten ist helles Licht. Das nützt Reisenden, die sich in eine andere Zeitzone begeben, um den Jetlag zu überwinden. Würden Europa und die Schweiz die Sommerzeit künftig dauerhaft beibehalten, so lebten wir quasi in der Zeitzone unserer östlichen Nachbarn, wie in Rumänien oder der Ukraine, in deren Winterzeit.

Welche Auswirkungen eine dauerhafte Umstellung auf Sommerzeit hat, konnten russische Wissenschaftler erforschen. Im Jahr 2011 schaffte der damalige Präsident Dmitri Medwedew die Zeitumstellung ab. Das Land verblieb in der Sommerzeit. Allerdings wurde es in einigen Regionen im Winter erst um 10 Uhr hell. Nach drei Jahren drehte Wladimir Putin die Uhr wieder eine Stunde zurück – zu einer ganzjährigen Winterzeit.

Die Wissenschaftler haben in den nördlichen Regionen Russlands fast 8000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren befragt. Das Ergebnis: Vor allem 10- bis 17-Jährige litten unter der permanenten Sommerzeit, sie schliefen schlechter und waren antriebs­loser und trauriger.

Die Spanier leben in der falschen Zeitzone

«Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein später Sonnenaufgang im winterlichen hohen Norden vor allem für Jugendliche, die sich in der Pubertät zu späteren Chronotypen entwickeln, nachteilig sind», sagt Cajochen. «Ob die Resultate auf unsere Breiten übertragbar sind, wissen wir noch nicht.»

Schon heute leben nicht alle Menschen – egal, ob Sommer- oder Winterzeit – in Eintracht mit dem Sonnenstand. Schliesslich erstreckt sich eine Zeitzone über 15 Längengrade. Das heisst, dass nur die Bewohner in der geografischen Mitte die Sonne am Mittag im Zenit sehen. Das ist während der Normalzeit bei den europäischen Grossstädten am ehesten in Prag der Fall. An den jeweiligen Rändern einer Zeitzone, im Westen etwa in Genf und im Osten in Warschau, weicht die sogenannte mittlere Sonnenzeit, in der Prag liegt, um je eine halbe Stunde ab.

Hinzu kommt, dass in der Realität die Zeitzonen nicht exakt den 15 Längengraden entsprechen. Eindrücklichstes europäisches Beispiel ist Spanien. Dessen Fläche liegt zum überwiegenden Teil westlich des Nullmeridians. Die spanischen Uhren sollten also denen in Grossbritannien entsprechen, so wie das in Portugal der Fall ist. Spanien hatte sich im Jahr 1942 jedoch an Deutschland orientiert. «Kein Wunder also, dass die Spanier spät essen und einen Mittagsschlaf halten», sagt Cajochen. Eine kurze Siesta empfiehlt der Schlafforscher generell. Auch denjenigen, die nächste Woche unter der Zeitumstellung leiden.

(SonntagsZeitung)