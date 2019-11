Diese Social-Media-App verändert die Popmusik

Haben Sie schon von Tiktok gehört? Das ist die App, die Popsongs auf Schnipsel reduziert, die maximal dreissig Sekunden lang dauern. Zu diesen Sounds tanzen die meist jugendlichen User aus aller Welt und bewegen die Lippen, ganz so, als wären sie die Interpreten des Lieds. Wer sich durchscrollt durch die App, wähnt sich in einer endlosen Playback-Show – aus der man sich kaum befreien kann.

Es werden täglich mehr, die Tiktok nutzen und ihre Kurzvideos hochladen. Diese Woche überschritt die App des chinesischen Start-up-Unternehmens Byte­dance eine weitere Schallmauer: Sie wurde nun über 1,5 Milliarden Mal heruntergeladen – und zählt im laufenden Jahr mehr Downloads als Instagram.

Sehr grell und zuweilen auch unfreiwillig komisch

Der Boom der App hat Auswirkungen auf die Welt der Popmusik, die sich auf Tiktok sehr grell und zuweilen auch unfreiwillig komisch präsentiert. Der Refrain und die einprägsame Hookline sind mehr denn je die alles entscheidende Währung, ob ein Song zum Hit wird – oder ob er aus der unendlichen Flut gar nie auftaucht. Wenn es denn überhaupt zum fertigen Song reicht: Ein Produzent und Songwriter sagte kürzlich dem Magazin «New Yorker», dass er heute zuerst bloss den Schnipsel schreibt, der über eine prägnante Songzeile verfügen muss. Nur wenn dieser auf Tiktok einschlägt, fabriziert er den restlichen Song.

Bestenfalls entstehen in dieser radikalen Herangehensweise Songs, die so klingen wie «Old Town Road» von Lil Nas X. Der heute 20-jährige Rapper hat zweifellos den wichtigsten Hit des zu Ende gehenden Jahres produziert. Vor einem Jahr kaufte der Schulabbrecher einen Beat bei einem holländischen Produzenten und sang über eine Banjo-Figur die Zeilen «I’m gonna take my horse to the old town road/I’m gonna ride ‘til I can’t no more». In der App ging der Schnipsel des Country-Rap-Songs viral, es wurde zu einem vielfach interpretierten Meme, und von dort schaffte es das knapp zweiminütige «Old Town Road» via Streamingplattformen bis in die Charts. 17 Wochen am Stück führte derTitel die US-Hitparade an und damit so lange wie kein Track je zuvor. In der Schweiz blieb er immerhin fünf Wochen auf Platz eins.

Ein neuer mächtiger Player aus China

«Old Town Road» ist nicht der einzige Song, der 2019 dank Tiktok Ruhm erlangt hat: «Truth Hurts», ein zwei Jahre alter Song der Sängerin Lizzo, erlebte eine neue Karriere und weist auf Spotify heute über 400 Millionen Streams auf. Und im Sommer erschien Mariah Careys zehn Jahre alter Eminem-Diss-Song «Obsessed» erneut im Rampenlicht. Grund war eine sogenannte Challenge, während der sich die User geradezu überboten an immer neuen Tänzen zu Careys Song. Dieses Comeback auf Tiktok eines alten Songs hatte Auswirkungen auf die Streamingzahlen bei chartrelevanten Diensten wie Spotify und Apple Music. Die neugierigen Tiktok-User wollen dann doch mehr hören als bloss den Kurzrefrain.

Und wie sieht es in der Schweiz aus? Vorab Influencer und Comedians sind auf der Plattform mit eigenen Accounts präsent. Doch auch Schweizer Musiker dürften künftig öfter in diesem virtuellen Raum anzutreffen sein. «Tiktok ist derzeit die App schlechthin, und wir gehen nicht davon aus, dass der Hype abflachen wird. Im Gegenteil», sagt etwa Sam Bolliger, der bei Universal die Social-Media-Strategien für die Schweizer Künstler mitentwickelt. «Die App ist eine wichtige Marketingplattform für uns, aber sie muss, wie bei allen Social-Media-Diensten, zum Künstler passen.» Bolliger erwähnt die Newcomerin Maryne – die Schwester von Bastian Baker –, die auf Tiktok aktiv ist.

Entscheidend für die Musiker wird auch sein, wie das neueste Vorhaben des Tiktok-Mutterhauses einschlagen wird: In dieser Woche wurde bekannt, dass ­Bytedance im Dezember eine eigene Musikstreaming-App lanciert. Zunächst soll die App in Indonesien, Brasilien und Indien verfügbar sein. Die bereits im Fernseh- und Filmbereich hart umkämpfte Streaminglandschaft dürfte dank diesem neuen mächtigen Player aus China auch in der Musik zu einer neuen Unübersichtlichkeit führen.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App